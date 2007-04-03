Так это было известно еще в четверг-пятницу,что рыжий мудаплет обложил Канаду и Мексику...Чего ж оно не падало сразу,а выждало выходных и начало сунуться с субботы...Тут на лицо манипуляция чистой воды...Даже к бабке не ходи...Нет никаких предпосылок для такого глубокого падения уже на протяжении двух месяцев на бычьем в общем то рынке...Альту укатывают планомерно,выбивая слабые руки....Доминация сегодня рисует такое дилдо(тьфу,ты-свечу),что ее не мешало бы вставить рыжему цезарю...Motherfucker
Что интересно,цена закрытия битка пятничная-102095,т.е по сути на данный момент,мы делаем такой нехилый ГЭП....интересно,какую часть рызрыва поглотим до понедельника??Напомню,или тем кто не знает,ближайший незакрытый ГЭП у нас сейчас 78055-80800.