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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3532353335343535
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 22:23

  SAndriy1 написав:1. Трамп со своими пошлинами. Сейчас начнутся открытия сессий и полетит фонда , а за ней и крипта дальше))) хотя крипта это уже авансом начала отыгрывать, типа


Так это было известно еще в четверг-пятницу,что рыжий мудаплет обложил Канаду и Мексику...Чего ж оно не падало сразу,а выждало выходных и начало сунуться с субботы...Тут на лицо манипуляция чистой воды...Даже к бабке не ходи...Нет никаких предпосылок для такого глубокого падения уже на протяжении двух месяцев на бычьем в общем то рынке...Альту укатывают планомерно,выбивая слабые руки....Доминация сегодня рисует такое дилдо(тьфу,ты-свечу),что ее не мешало бы вставить рыжему цезарю...Motherfucker

Что интересно,цена закрытия битка пятничная-102095,т.е по сути на данный момент,мы делаем такой нехилый ГЭП....интересно,какую часть рызрыва поглотим до понедельника??Напомню,или тем кто не знает,ближайший незакрытый ГЭП у нас сейчас 78055-80800.
osafly
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