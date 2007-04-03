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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3532353335343535 Додано: Нед 02 лют, 2025 22:23 SAndriy1 написав: 1. Трамп со своими пошлинами. Сейчас начнутся открытия сессий и полетит фонда , а за ней и крипта дальше))) хотя крипта это уже авансом начала отыгрывать, типа 1. Трамп со своими пошлинами. Сейчас начнутся открытия сессий и полетит фонда , а за ней и крипта дальше))) хотя крипта это уже авансом начала отыгрывать, типа



Так это было известно еще в четверг-пятницу,что рыжий мудаплет обложил Канаду и Мексику...Чего ж оно не падало сразу,а выждало выходных и начало сунуться с субботы...Тут на лицо манипуляция чистой воды...Даже к бабке не ходи...Нет никаких предпосылок для такого глубокого падения уже на протяжении двух месяцев на бычьем в общем то рынке...Альту укатывают планомерно,выбивая слабые руки....Доминация сегодня рисует такое дилдо(тьфу,ты-свечу),что ее не мешало бы вставить рыжему цезарю...Motherfucker



Что интересно,цена закрытия битка пятничная-102095,т.е по сути на данный момент,мы делаем такой нехилый ГЭП....интересно,какую часть рызрыва поглотим до понедельника??Напомню,или тем кто не знает,ближайший незакрытый ГЭП у нас сейчас 78055-80800. Так это было известно еще в четверг-пятницу,что рыжий мудаплет обложил Канаду и Мексику...Чего ж оно не падало сразу,а выждало выходных и начало сунуться с субботы...Тут на лицо манипуляция чистой воды...Даже к бабке не ходи...Нет никаких предпосылок для такого глубокого падения уже на протяжении двух месяцев на бычьем в общем то рынке...Альту укатывают планомерно,выбивая слабые руки....Доминация сегодня рисует такое дилдо(тьфу,ты-свечу),что ее не мешало бы вставить рыжему цезарю...MotherfuckerЧто интересно,цена закрытия битка пятничная-102095,т.е по сути на данный момент,мы делаем такой нехилый ГЭП....интересно,какую часть рызрыва поглотим до понедельника??Напомню,или тем кто не знает,ближайший незакрытый ГЭП у нас сейчас 78055-80800. osafly

Повідомлень: 1972 З нами з: 29.05.14 Подякував: 175 раз. Подякували: 885 раз. Профіль 12 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 22:56 osafly написав: SAndriy1 написав: 1. Трамп со своими пошлинами. Сейчас начнутся открытия сессий и полетит фонда , а за ней и крипта дальше))) хотя крипта это уже авансом начала отыгрывать, типа 1. Трамп со своими пошлинами. Сейчас начнутся открытия сессий и полетит фонда , а за ней и крипта дальше))) хотя крипта это уже авансом начала отыгрывать, типа



Так это было известно еще в четверг-пятницу,что рыжий мудаплет обложил Канаду и Мексику...Чего ж оно не падало сразу,а выждало выходных и начало сунуться с субботы...Тут на лицо манипуляция чистой воды...Даже к бабке не ходи...Нет никаких предпосылок для такого глубокого падения уже на протяжении двух месяцев на бычьем в общем то рынке...Альту укатывают планомерно,выбивая слабые руки....Доминация сегодня рисует такое дилдо(тьфу,ты-свечу),что ее не мешало бы вставить рыжему цезарю...Motherfucker



Что интересно,цена закрытия битка пятничная-102095,т.е по сути на данный момент,мы делаем такой нехилый ГЭП....интересно,какую часть рызрыва поглотим до понедельника??Напомню,или тем кто не знает,ближайший незакрытый ГЭП у нас сейчас 78055-80800. Так это было известно еще в четверг-пятницу,что рыжий мудаплет обложил Канаду и Мексику...Чего ж оно не падало сразу,а выждало выходных и начало сунуться с субботы...Тут на лицо манипуляция чистой воды...Даже к бабке не ходи...Нет никаких предпосылок для такого глубокого падения уже на протяжении двух месяцев на бычьем в общем то рынке...Альту укатывают планомерно,выбивая слабые руки....Доминация сегодня рисует такое дилдо(тьфу,ты-свечу),что ее не мешало бы вставить рыжему цезарю...MotherfuckerЧто интересно,цена закрытия битка пятничная-102095,т.е по сути на данный момент,мы делаем такой нехилый ГЭП....интересно,какую часть рызрыва поглотим до понедельника??Напомню,или тем кто не знает,ближайший незакрытый ГЭП у нас сейчас 78055-80800.

Там вроде как дело обстояло так: пошлины должны были ввести с 1 февраля и это было известно накануне, но какое-то авторитетное информагенство, типа Рейтерс, опубликовало информацию, что введение пошлин отложили. Все в это поверили, а в субботу выступила говорящая голова Белого дома и сообщила, что пошлины в действии.

А теперь Канада ввела пошлины в ответ, Мексика и Китай готовятся ответить. Думаю, что от жесткости их ответов и зависит развитие ситуевины в понедельник-вторник. Но почему-то уверен, что фонде это не понравится в любом раскладе! Там вроде как дело обстояло так: пошлины должны были ввести с 1 февраля и это было известно накануне, но какое-то авторитетное информагенство, типа Рейтерс, опубликовало информацию, что введение пошлин отложили. Все в это поверили, а в субботу выступила говорящая голова Белого дома и сообщила, что пошлины в действии.А теперь Канада ввела пошлины в ответ, Мексика и Китай готовятся ответить. Думаю, что от жесткости их ответов и зависит развитие ситуевины в понедельник-вторник. Но почему-то уверен, что фонде это не понравится в любом раскладе! SAndriy1 Повідомлень: 908 З нами з: 17.01.15 Подякував: 380 раз. Подякували: 388 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 23:42 SAndriy1 написав: Там вроде как дело обстояло так: пошлины должны были ввести с 1 февраля и это было известно накануне, но какое-то авторитетное информагенство, типа Рейтерс, опубликовало информацию, что введение пошлин отложили. Все в это поверили, а в субботу выступила говорящая голова Белого дома и сообщила, что пошлины в действии.

А теперь Канада ввела пошлины в ответ, Мексика и Китай готовятся ответить. Думаю, что от жесткости их ответов и зависит развитие ситуевины в понедельник-вторник. Но почему-то уверен, что фонде это не понравится в любом раскладе! Там вроде как дело обстояло так: пошлины должны были ввести с 1 февраля и это было известно накануне, но какое-то авторитетное информагенство, типа Рейтерс, опубликовало информацию, что введение пошлин отложили. Все в это поверили, а в субботу выступила говорящая голова Белого дома и сообщила, что пошлины в действии.А теперь Канада ввела пошлины в ответ, Мексика и Китай готовятся ответить. Думаю, что от жесткости их ответов и зависит развитие ситуевины в понедельник-вторник. Но почему-то уверен, что фонде это не понравится в любом раскладе!



Я вот только прочел,нашел в новостях,что Трамп подписал закон о пошлинах вчера,в субботу,этим собственно и объясняется падение,начавшиеся как раз в субботу...Канада уже анонсировала ответные 25% на 35млрд Американского импорта и если ничего не изменится,через три недели 25% мита коснутся еще 135млрд американского импорта...(так понимаю по секторам они выделили) Надеются,что рыжий перец одумается или свои же руспубликанцы,поставят "цезаря" на место

Чем ответит Мексика-пока непонятно...Но во Флориде,Техасе,уже говорят проблемы со сбором урожая,потому что как у нас от ТЦК,так там мигранты ныкаются от миграционной службы...Завтра наверное тучно будет "цікавий" понеділок Я вот только прочел,нашел в новостях,что Трамп подписал закон о пошлинах вчера,в субботу,этим собственно и объясняется падение,начавшиеся как раз в субботу...Канада уже анонсировала ответные 25% на 35млрд Американского импорта и если ничего не изменится,через три недели 25% мита коснутся еще 135млрд американского импорта...(так понимаю по секторам они выделили) Надеются,что рыжий перец одумается или свои же руспубликанцы,поставят "цезаря" на местоЧем ответит Мексика-пока непонятно...Но во Флориде,Техасе,уже говорят проблемы со сбором урожая,потому что как у нас от ТЦК,так там мигранты ныкаются от миграционной службы...Завтра наверное тучно будет "цікавий" понеділок Востаннє редагувалось osafly в Нед 02 лют, 2025 23:47, всього редагувалось 1 раз. osafly

Повідомлень: 1972 З нами з: 29.05.14 Подякував: 175 раз. Подякували: 885 раз. Профіль 12 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 23:46 А я содіваюся, що недаремно частину кошика конвертнув в юань. Розставив лєсєнку на покупку з інтервалом 1%, якщо нижче піде. А якщо вгору, то частинами буду продавати, теж з інтервалом 1%. Всі ці новини - валютні гойдалки можуть спровокувати. А тому, крім крипти, можна бавитися на кросах бакс - ойро - юань. Козак-характерник 2

Повідомлень: 29972 З нами з: 09.10.12 Подякував: 2230 раз. Подякували: 2339 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3532353335343535 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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