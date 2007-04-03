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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Нед 02 лют, 2025 22:23
SAndriy1 написав:
1. Трамп со своими пошлинами. Сейчас начнутся открытия сессий и полетит фонда , а за ней и крипта дальше))) хотя крипта это уже авансом начала отыгрывать, типа
Так это было известно еще в четверг-пятницу,что рыжий мудаплет обложил Канаду и Мексику...Чего ж оно не падало сразу,а выждало выходных и начало сунуться с субботы...Тут на лицо манипуляция чистой воды...Даже к бабке не ходи...Нет никаких предпосылок для такого глубокого падения уже на протяжении двух месяцев на бычьем в общем то рынке...Альту укатывают планомерно,выбивая слабые руки....Доминация сегодня рисует такое дилдо(тьфу,ты-свечу),что ее не мешало бы вставить рыжему цезарю...Motherfucker
Что интересно,цена закрытия битка пятничная-102095,т.е по сути на данный момент,мы делаем такой нехилый ГЭП....интересно,какую часть рызрыва поглотим до понедельника??Напомню,или тем кто не знает,ближайший незакрытый ГЭП у нас сейчас 78055-80800.
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Додано: Нед 02 лют, 2025 22:56
osafly написав: SAndriy1 написав:
1. Трамп со своими пошлинами. Сейчас начнутся открытия сессий и полетит фонда , а за ней и крипта дальше))) хотя крипта это уже авансом начала отыгрывать, типа
Так это было известно еще в четверг-пятницу,что рыжий мудаплет обложил Канаду и Мексику...Чего ж оно не падало сразу,а выждало выходных и начало сунуться с субботы...Тут на лицо манипуляция чистой воды...Даже к бабке не ходи...Нет никаких предпосылок для такого глубокого падения уже на протяжении двух месяцев на бычьем в общем то рынке...Альту укатывают планомерно,выбивая слабые руки....Доминация сегодня рисует такое дилдо(тьфу,ты-свечу),что ее не мешало бы вставить рыжему цезарю...Motherfucker
Что интересно,цена закрытия битка пятничная-102095,т.е по сути на данный момент,мы делаем такой нехилый ГЭП....интересно,какую часть рызрыва поглотим до понедельника??Напомню,или тем кто не знает,ближайший незакрытый ГЭП у нас сейчас 78055-80800.
Там вроде как дело обстояло так: пошлины должны были ввести с 1 февраля и это было известно накануне, но какое-то авторитетное информагенство, типа Рейтерс, опубликовало информацию, что введение пошлин отложили. Все в это поверили, а в субботу выступила говорящая голова Белого дома и сообщила, что пошлины в действии.
А теперь Канада ввела пошлины в ответ, Мексика и Китай готовятся ответить. Думаю, что от жесткости их ответов и зависит развитие ситуевины в понедельник-вторник. Но почему-то уверен, что фонде это не понравится в любом раскладе!
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Додано: Нед 02 лют, 2025 23:42
SAndriy1 написав:
Там вроде как дело обстояло так: пошлины должны были ввести с 1 февраля и это было известно накануне, но какое-то авторитетное информагенство, типа Рейтерс, опубликовало информацию, что введение пошлин отложили. Все в это поверили, а в субботу выступила говорящая голова Белого дома и сообщила, что пошлины в действии.
А теперь Канада ввела пошлины в ответ, Мексика и Китай готовятся ответить. Думаю, что от жесткости их ответов и зависит развитие ситуевины в понедельник-вторник. Но почему-то уверен, что фонде это не понравится в любом раскладе!
Я вот только прочел,нашел в новостях,что Трамп подписал закон о пошлинах вчера,в субботу,этим собственно и объясняется падение,начавшиеся как раз в субботу...Канада уже анонсировала ответные 25% на 35млрд Американского импорта и если ничего не изменится,через три недели 25% мита коснутся еще 135млрд американского импорта...(так понимаю по секторам они выделили) Надеются,что рыжий перец одумается или свои же руспубликанцы,поставят "цезаря" на место
Чем ответит Мексика-пока непонятно...Но во Флориде,Техасе,уже говорят проблемы со сбором урожая,потому что как у нас от ТЦК,так там мигранты ныкаются от миграционной службы...Завтра наверное тучно будет "цікавий" понеділок
Востаннє редагувалось osafly
в Нед 02 лют, 2025 23:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 02 лют, 2025 23:46
А я содіваюся, що недаремно частину кошика конвертнув в юань. Розставив лєсєнку на покупку з інтервалом 1%, якщо нижче піде. А якщо вгору, то частинами буду продавати, теж з інтервалом 1%. Всі ці новини - валютні гойдалки можуть спровокувати. А тому, крім крипти, можна бавитися на кросах бакс - ойро - юань.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 00:23
В какое же говно превратилась TIA,это ни в сказке сказать,ни пером описать..Раньше был такой ликвидный проект..Как только влили токенов на громадном разлоке в ноябре кажись,так и пошла по одному месту...Была одним из самых подвижных токенов...Теперь все.Скамина! Пилит дно субмариной
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Додано: Пон 03 лют, 2025 09:30
vitaxa2006
Кефір до бітка вже 0,024 і продовжує падати. Я у просадці -40% по ефіру. Нормальний такий бичий ринок. Я ж казав, що ефір впаде до 0,020 до бітка.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 10:06
Ви й оком не встигнете моргнути, як ця піраміда впаде. Всі подібні проекти схлопуються, коли настає період занепокоєння за гроші. І саме такий період розпочався із приходом Трампа. Максимально невизначені перспективи у ВСЬОГО.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 10:24
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Ви й оком не встигнете моргнути, як ця піраміда впаде. Всі подібні проекти схлопуються, коли настає період занепокоєння за гроші. І саме такий період розпочався із приходом Трампа. Максимально невизначені перспективи у ВСЬОГО.
Маєте рацію. Сьогодні після обіду відкриється фондовий ринок, там теж все полетить у пекло, це й буде фінальний акорд для альти.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 10:25
vitaxa2006
взял па 2800 и 2600 чуток, дальше фантазии не хватило - если шо буду добирать. как то по солане и ааве скромно - не дали толком откупить. ешо трон, рипл, хлм и суи прикупил всего понемногу...
а вообще знатно всех взули
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Додано: Пон 03 лют, 2025 10:31
vitaxa2006 написав:
Кефір до бітка вже 0,024 і продовжує падати. Я у просадці -40% по ефіру. Нормальний такий бичий ринок. Я ж казав, що ефір впаде до 0,020 до бітка.
дивно настільки очевидним і передбачуваним було це падіння.
ти ж і сам про це писав і не раз.
і як так результат мінус 40%?
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