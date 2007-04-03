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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3533353435353536
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 10:32

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Поздравляю всех с "Альтсезоном"!Особо впечатлительным,рекомендую отстраниться на несколько дней,чтоб не напороть херни...Еще раз говорил и говорю,денег в рынке нормально нет...Потому нужно ходить "по кругу,как белка в колесе" по сути на тех же самых средствах,хотя здесь один умник в ноябре вещал,как "космические корабли бороздят" и как надо держать все на мегаиксы и не фиксировать "маленькую прибыль"...Теперь у него "прибыли полные штаны" очевидно и оно пропало с тех пор...Сейчас все обновит днища и будет рост по альте,думаю это финальное,окончательное вышибание балласта с рынка...Так всегда было и будет..
На битке оформился ГЭП 98400-102тыс,скоро туда думаю и вернемся..Доминация в моменте приходила к 64.3% Уже наверное никто и не помнит значений,которые я приводил последние дней 10...и мы таки туда пришли.Такой обвал,вполне сопоставим с Трамповским коронообвалом марта 2020..Для лохов и хомяков-это слезы,для терпеливых людей с баблом-громадные возможности,просто для дураков и идиотов-абы попизд..и они сразу навылазили,не имея к крипте никакого отношения
osafly
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