Додано: Пон 03 лют, 2025 10:32

Поздравляю всех с "Альтсезоном"!Особо впечатлительным,рекомендую отстраниться на несколько дней,чтоб не напороть херни...Еще раз говорил и говорю,денег в рынке нормально нет...Потому нужно ходить "по кругу,как белка в колесе" по сути на тех же самых средствах,хотя здесь один умник в ноябре вещал,как "космические корабли бороздят" и как надо держать все на мегаиксы и не фиксировать "маленькую прибыль"...Теперь у него "прибыли полные штаны" очевидно и оно пропало с тех пор...Сейчас все обновит днища и будет рост по альте,думаю это финальное,окончательное вышибание балласта с рынка...Так всегда было и будет..

На битке оформился ГЭП 98400-102тыс,скоро туда думаю и вернемся..Доминация в моменте приходила к 64.3% Уже наверное никто и не помнит значений,которые я приводил последние дней 10...и мы таки туда пришли.Такой обвал,вполне сопоставим с Трамповским коронообвалом марта 2020..Для лохов и хомяков-это слезы,для терпеливых людей с баблом-громадные возможности,просто для дураков и идиотов-абы попизд..и они сразу навылазили,не имея к крипте никакого отношения