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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 10:32
Поздравляю всех с "Альтсезоном"!Особо впечатлительным,рекомендую отстраниться на несколько дней,чтоб не напороть херни...Еще раз говорил и говорю,денег в рынке нормально нет...Потому нужно ходить "по кругу,как белка в колесе" по сути на тех же самых средствах,хотя здесь один умник в ноябре вещал,как "космические корабли бороздят" и как надо держать все на мегаиксы и не фиксировать "маленькую прибыль"...Теперь у него "прибыли полные штаны" очевидно и оно пропало с тех пор...Сейчас все обновит днища и будет рост по альте,думаю это финальное,окончательное вышибание балласта с рынка...Так всегда было и будет..
На битке оформился ГЭП 98400-102тыс,скоро туда думаю и вернемся..Доминация в моменте приходила к 64.3% Уже наверное никто и не помнит значений,которые я приводил последние дней 10...и мы таки туда пришли.Такой обвал,вполне сопоставим с Трамповским коронообвалом марта 2020..Для лохов и хомяков-это слезы,для терпеливых людей с баблом-громадные возможности,просто для дураков и идиотов-абы попизд..и они сразу навылазили,не имея к крипте никакого отношения
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osafly
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Додано: Пон 03 лют, 2025 11:46
Еще немного сухой статистики...Ликвидаций,внимание!!!! 2млрд 260млн за последние 24 часа...Признаться,такого даже и не помню...Из них,еще раз вимание- Лонги-1млрд 880млн!
Нужно кому нибудь что объяснять???Это же очевидно,что пасажиров на данный момент высаживают,"как не оплативших проезд"-шучу...Или всех везти в туземун??
По "странному" стечению обстоятельств,биржа FTX заткнулась и денег никому не возвращает,хотя все типо должно было начаться с 3.01.25..Но нет возможности выбрать даже площадку получения средств...Сначала должны были компенсировать в октябре,потом в январе,а воз и ныне там...Компенсировать начнут только на хаях..Еще пару месяцев назад писал,что раздадут 14млрд на хаях рынка...и точка.Все это "винтики одного механизма" Откупайте,если есть свободные стейблы...Не тормозите..
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osafly
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Додано: Пон 03 лют, 2025 12:11
osafly написав:
Откупайте,если есть свободные стейблы...Не тормозите..
а ти впевнений що "корекція" всьо?
імхо 75к все ще очікує своїх прихильників ))
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sergey_stasyuk555
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