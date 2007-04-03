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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 10:32
Поздравляю всех с "Альтсезоном"!Особо впечатлительным,рекомендую отстраниться на несколько дней,чтоб не напороть херни...Еще раз говорил и говорю,денег в рынке нормально нет...Потому нужно ходить "по кругу,как белка в колесе" по сути на тех же самых средствах,хотя здесь один умник в ноябре вещал,как "космические корабли бороздят" и как надо держать все на мегаиксы и не фиксировать "маленькую прибыль"...Теперь у него "прибыли полные штаны" очевидно и оно пропало с тех пор...Сейчас все обновит днища и будет рост по альте,думаю это финальное,окончательное вышибание балласта с рынка...Так всегда было и будет..
На битке оформился ГЭП 98400-102тыс,скоро туда думаю и вернемся..Доминация в моменте приходила к 64.3% Уже наверное никто и не помнит значений,которые я приводил последние дней 10...и мы таки туда пришли.Такой обвал,вполне сопоставим с Трамповским коронообвалом марта 2020..Для лохов и хомяков-это слезы,для терпеливых людей с баблом-громадные возможности,просто для дураков и идиотов-абы попизд..и они сразу навылазили,не имея к крипте никакого отношения
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osafly
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Додано: Пон 03 лют, 2025 11:46
Еще немного сухой статистики...Ликвидаций,внимание!!!! 2млрд 260млн за последние 24 часа...Признаться,такого даже и не помню...Из них,еще раз вимание- Лонги-1млрд 880млн!
Нужно кому нибудь что объяснять???Это же очевидно,что пасажиров на данный момент высаживают,"как не оплативших проезд"-шучу...Или всех везти в туземун??
По "странному" стечению обстоятельств,биржа FTX заткнулась и денег никому не возвращает,хотя все типо должно было начаться с 3.01.25..Но нет возможности выбрать даже площадку получения средств...Сначала должны были компенсировать в октябре,потом в январе,а воз и ныне там...Компенсировать начнут только на хаях..Еще пару месяцев назад писал,что раздадут 14млрд на хаях рынка...и точка.Все это "винтики одного механизма" Откупайте,если есть свободные стейблы...Не тормозите..
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osafly
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Додано: Пон 03 лют, 2025 12:11
osafly написав:
Откупайте,если есть свободные стейблы...Не тормозите..
а ти впевнений що "корекція" всьо?
імхо 75к все ще очікує своїх прихильників ))
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sergey_stasyuk555
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Додано: Пон 03 лют, 2025 13:01
Весьма интересно получается...фонд Трампа,накупил Эфира более чем на 200млн баксов+ короб всякой альты,так же докупали(усредняли) все это время.А полоумный "хозяин белого дома",сам же и выступил триггером обвала..Вся альта практически переписала свои днища,многая...причем,не самая худшая...Лень лезть и "точно втыкать",но я практически уверен,что ликвидировали лонгистов даже с плечом 2Х,не говоря уже все что больше..Не пострадал лишь спот,который "отобрать" ликвидациями невозможно..Лонгистов,по сути уничтожили как класс.Браво!
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osafly
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Додано: Пон 03 лют, 2025 13:27
osafly написав:
Весьма интересно получается...фонд Трампа,накупил Эфира более чем на 200млн баксов+ короб всякой альты,так же докупали(усредняли) все это время.А полоумный "хозяин белого дома",сам же и выступил триггером обвала..Вся альта практически переписала свои днища,многая...причем,не самая худшая...Лень лезть и "точно втыкать",но я практически уверен,что ликвидировали лонгистов даже с плечом 2Х,не говоря уже все что больше..Не пострадал лишь спот,который "отобрать" ликвидациями невозможно..Лонгистов,по сути уничтожили как класс.Браво!
Фонд Дональда Дампа "похудел" сегодня на 200 лямов только на одном эфире. А блогеры все кричат, вон Дональд Дамп эфир скупает, значит он вырастет, не верьте в падение. А эфир какашка упал хуже многих алькоинов. Вон XRP всего на пару % упал. Это треш просто. Теперь я точно, уверен, что эфир сольют. Вероятно, он кому-то мешал. Я все равно не буду выходить по текущим. В $ у меня сейчас проосадка по эфиру на $23к. А было $61к когда купил эфир. Сейчас $38к на балансе в леджере. Моральное состояние никакое. Та пох. Может дадут в безубыток выйти. Буду следить. Переливаться с одного гамна (эфир) в другое гамно не вижу уже смысла.
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vitaxa2006
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Додано: Пон 03 лют, 2025 13:28
sergey_stasyuk555 написав: vitaxa2006 написав:
Кефір до бітка вже 0,024 і продовжує падати. Я у просадці -40% по ефіру. Нормальний такий бичий ринок. Я ж казав, що ефір впаде до 0,020 до бітка.
дивно настільки очевидним і передбачуваним було це падіння.
ти ж і сам про це писав і не раз.
і як так результат мінус 40%?
Та дуже просто: ніби йшов по вулиці і з кишені випало $23к.
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vitaxa2006
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Додано: Пон 03 лют, 2025 13:37
vitaxa2006
раза три грил про эфир - фиксируй = дадут откупиться ниже, но если уж зашёл на всю котлету ждёмс...
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чик
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Додано: Пон 03 лют, 2025 13:42
vitaxa2006 написав:
А эфир какашка упал хуже многих алькоинов. Вон XRP всего на пару % упал. Это треш просто. Теперь я точно, уверен, что эфир сольют. Вероятно, он кому-то мешал. Я все равно не буду выходить по текущим. В $ у меня сейчас проосадка по эфиру на $23к. А было $61к когда купил эфир. Сейчас $38к на балансе в леджере. Моральное состояние никакое. Та пох. Может дадут в безубыток выйти. Буду следить. Переливаться с одного гамна (эфир) в другое гамно не вижу уже смысла.
С Вашей нервной системой,в крипту лезть нельзя,однозначно..Сравниваете,хер с пальцем...При чем тут XRP??Есть монеты в состоянии перманентного хайпа,пампа...им пох любое падение,в определенный момент времени,но они могут начать падать,когда все остальное пойдет в рост.Курица тоже бегает с отрубленной головой какое то время...Вон скамная KAVA,упала на таком проливе,всего на пару % и уже все отыграла с лихвой все падение...У нее локальный памп...и в некоторых монетах тоже...Эфир тут ни при чем...Как может фонд Дональда похудеть на 200млн в эфире,если они всего купили млн на 300+ всего.Эфир что,уполовинился??Логики в ваших словах нет вовсе...Ничего с эфиром не будет...Подвезут скоро противоволожных новостей,когда выкупят слабые руки и будет он лететь как и все остальное(большинство)
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osafly
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Додано: Пон 03 лют, 2025 13:52
"Скупайтесь, глупцы"С 😄😄😃
Нема зараз на біржі нічого в мене, але є на Революті. Хтось пробував там крипту купляти? Там є якісь підводні камені?
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The_Rebel
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