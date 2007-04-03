RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3533353435353536
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 10:32

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Поздравляю всех с "Альтсезоном"!Особо впечатлительным,рекомендую отстраниться на несколько дней,чтоб не напороть херни...Еще раз говорил и говорю,денег в рынке нормально нет...Потому нужно ходить "по кругу,как белка в колесе" по сути на тех же самых средствах,хотя здесь один умник в ноябре вещал,как "космические корабли бороздят" и как надо держать все на мегаиксы и не фиксировать "маленькую прибыль"...Теперь у него "прибыли полные штаны" очевидно и оно пропало с тех пор...Сейчас все обновит днища и будет рост по альте,думаю это финальное,окончательное вышибание балласта с рынка...Так всегда было и будет..
На битке оформился ГЭП 98400-102тыс,скоро туда думаю и вернемся..Доминация в моменте приходила к 64.3% Уже наверное никто и не помнит значений,которые я приводил последние дней 10...и мы таки туда пришли.Такой обвал,вполне сопоставим с Трамповским коронообвалом марта 2020..Для лохов и хомяков-это слезы,для терпеливых людей с баблом-громадные возможности,просто для дураков и идиотов-абы попизд..и они сразу навылазили,не имея к крипте никакого отношения
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1977
З нами з: 29.05.14
Подякував: 175 раз.
Подякували: 892 раз.
 
Профіль
 
13
6
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 11:46

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Еще немного сухой статистики...Ликвидаций,внимание!!!! 2млрд 260млн за последние 24 часа...Признаться,такого даже и не помню...Из них,еще раз вимание- Лонги-1млрд 880млн!
Нужно кому нибудь что объяснять???Это же очевидно,что пасажиров на данный момент высаживают,"как не оплативших проезд"-шучу...Или всех везти в туземун??
По "странному" стечению обстоятельств,биржа FTX заткнулась и денег никому не возвращает,хотя все типо должно было начаться с 3.01.25..Но нет возможности выбрать даже площадку получения средств...Сначала должны были компенсировать в октябре,потом в январе,а воз и ныне там...Компенсировать начнут только на хаях..Еще пару месяцев назад писал,что раздадут 14млрд на хаях рынка...и точка.Все это "винтики одного механизма" Откупайте,если есть свободные стейблы...Не тормозите..
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1977
З нами з: 29.05.14
Подякував: 175 раз.
Подякували: 892 раз.
 
Профіль
 
13
6
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 12:11

  osafly написав:Откупайте,если есть свободные стейблы...Не тормозите..

а ти впевнений що "корекція" всьо?
імхо 75к все ще очікує своїх прихильників ))
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 305
З нами з: 21.05.23
Подякував: 29 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 13:01

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Весьма интересно получается...фонд Трампа,накупил Эфира более чем на 200млн баксов+ короб всякой альты,так же докупали(усредняли) все это время.А полоумный "хозяин белого дома",сам же и выступил триггером обвала..Вся альта практически переписала свои днища,многая...причем,не самая худшая...Лень лезть и "точно втыкать",но я практически уверен,что ликвидировали лонгистов даже с плечом 2Х,не говоря уже все что больше..Не пострадал лишь спот,который "отобрать" ликвидациями невозможно..Лонгистов,по сути уничтожили как класс.Браво!
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1977
З нами з: 29.05.14
Подякував: 175 раз.
Подякували: 892 раз.
 
Профіль
 
13
6
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 13:27

  osafly написав:Весьма интересно получается...фонд Трампа,накупил Эфира более чем на 200млн баксов+ короб всякой альты,так же докупали(усредняли) все это время.А полоумный "хозяин белого дома",сам же и выступил триггером обвала..Вся альта практически переписала свои днища,многая...причем,не самая худшая...Лень лезть и "точно втыкать",но я практически уверен,что ликвидировали лонгистов даже с плечом 2Х,не говоря уже все что больше..Не пострадал лишь спот,который "отобрать" ликвидациями невозможно..Лонгистов,по сути уничтожили как класс.Браво!

Фонд Дональда Дампа "похудел" сегодня на 200 лямов только на одном эфире. А блогеры все кричат, вон Дональд Дамп эфир скупает, значит он вырастет, не верьте в падение. А эфир какашка упал хуже многих алькоинов. Вон XRP всего на пару % упал. Это треш просто. Теперь я точно, уверен, что эфир сольют. Вероятно, он кому-то мешал. Я все равно не буду выходить по текущим. В $ у меня сейчас проосадка по эфиру на $23к. А было $61к когда купил эфир. Сейчас $38к на балансе в леджере. Моральное состояние никакое. Та пох. Может дадут в безубыток выйти. Буду следить. Переливаться с одного гамна (эфир) в другое гамно не вижу уже смысла.
vitaxa2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 173
З нами з: 25.01.18
Подякував: 554 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 13:28

  sergey_stasyuk555 написав:
  vitaxa2006 написав:Кефір до бітка вже 0,024 і продовжує падати. Я у просадці -40% по ефіру. Нормальний такий бичий ринок. Я ж казав, що ефір впаде до 0,020 до бітка.

дивно настільки очевидним і передбачуваним було це падіння.
ти ж і сам про це писав і не раз.
і як так результат мінус 40%?

Та дуже просто: ніби йшов по вулиці і з кишені випало $23к.
vitaxa2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 173
З нами з: 25.01.18
Подякував: 554 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 13:37

vitaxa2006
раза три грил про эфир - фиксируй = дадут откупиться ниже, но если уж зашёл на всю котлету ждёмс...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7570
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6579 раз.
Подякували: 1162 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 13:42

  vitaxa2006 написав:А эфир какашка упал хуже многих алькоинов. Вон XRP всего на пару % упал. Это треш просто. Теперь я точно, уверен, что эфир сольют. Вероятно, он кому-то мешал. Я все равно не буду выходить по текущим. В $ у меня сейчас проосадка по эфиру на $23к. А было $61к когда купил эфир. Сейчас $38к на балансе в леджере. Моральное состояние никакое. Та пох. Может дадут в безубыток выйти. Буду следить. Переливаться с одного гамна (эфир) в другое гамно не вижу уже смысла.


С Вашей нервной системой,в крипту лезть нельзя,однозначно..Сравниваете,хер с пальцем...При чем тут XRP??Есть монеты в состоянии перманентного хайпа,пампа...им пох любое падение,в определенный момент времени,но они могут начать падать,когда все остальное пойдет в рост.Курица тоже бегает с отрубленной головой какое то время...Вон скамная KAVA,упала на таком проливе,всего на пару % и уже все отыграла с лихвой все падение...У нее локальный памп...и в некоторых монетах тоже...Эфир тут ни при чем...Как может фонд Дональда похудеть на 200млн в эфире,если они всего купили млн на 300+ всего.Эфир что,уполовинился??Логики в ваших словах нет вовсе...Ничего с эфиром не будет...Подвезут скоро противоволожных новостей,когда выкупят слабые руки и будет он лететь как и все остальное(большинство)
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1977
З нами з: 29.05.14
Подякував: 175 раз.
Подякували: 892 раз.
 
Профіль
 
13
6
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 13:52

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

"Скупайтесь, глупцы"С 😄😄😃
Нема зараз на біржі нічого в мене, але є на Революті. Хтось пробував там крипту купляти? Там є якісь підводні камені?
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 623
З нами з: 01.06.19
Подякував: 66 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 3533353435353536
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: reef і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11806, 11807, 11808
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
118076 257063631
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 лют, 2025 10:20
asti
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23282097
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 113192
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7397)
03.02.2025 12:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.