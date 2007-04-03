Додано: Пон 03 лют, 2025 16:14

Уоррен Баффетт популярно объяснил, почему он не инвестирует в биток. Непродуктивный актив. Не создаёт реальной добавочной стоимости. Растёт только за счёт перепродажи. На слова этого старого пердуна можно было бы не обращать внимания, если бы не одно но.... Это сказал гуру инвестиций. И это как приговор. И тут уже никакой Трамп не поможет. Этот дед, вообще, скорее только навредит. Но, разумеется, не себе. Своё он держит в недвиге и только пенку сдувает.

А все игруны, часть которых ещё и решили, что они суперопытные и супервидящие, останутся, как всегда, с носом. Неприятно, конечно, но что поделать. Инвестируешь, инвестируешь понемногу, уже и денег в крипте - мама не горюй. И каким-то чутьём понимаешь, что пора бы и остановиться. Но никак. Крепко подсел потому что. А потом бац! И фсё. Схлопываются такие пирамиды очень болезненно.