|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
Додано: Пон 03 лют, 2025 15:07
osafly написав: vitaxa2006 написав:
А эфир какашка упал хуже многих алькоинов. Вон XRP всего на пару % упал. Это треш просто. Теперь я точно, уверен, что эфир сольют. Вероятно, он кому-то мешал. Я все равно не буду выходить по текущим. В $ у меня сейчас проосадка по эфиру на $23к. А было $61к когда купил эфир. Сейчас $38к на балансе в леджере. Моральное состояние никакое. Та пох. Может дадут в безубыток выйти. Буду следить. Переливаться с одного гамна (эфир) в другое гамно не вижу уже смысла.
С Вашей нервной системой,в крипту лезть нельзя,однозначно..Сравниваете,хер с пальцем...При чем тут XRP??Есть монеты в состоянии перманентного хайпа,пампа...им пох любое падение,в определенный момент времени,но они могут начать падать,когда все остальное пойдет в рост.Курица тоже бегает с отрубленной головой какое то время...Вон скамная KAVA,упала на таком проливе,всего на пару % и уже все отыграла с лихвой все падение...У нее локальный памп...и в некоторых монетах тоже...Эфир тут ни при чем...Как может фонд Дональда похудеть на 200млн в эфире,если они всего купили млн на 300+ всего.Эфир что,уполовинился??Логики в ваших словах нет вовсе...Ничего с эфиром не будет...Подвезут скоро противоволожных новостей,когда выкупят слабые руки и будет он лететь как и все остальное(большинство)
Вопрос только в том - куда оно все будет лететь.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42793
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 980 раз.
- Подякували: 5331 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 03 лют, 2025 15:10
osafly написав:
Поздравляю всех с "Альтсезоном"!Особо впечатлительным,рекомендую отстраниться на несколько дней,чтоб не напороть херни...Еще раз говорил и говорю,денег в рынке нормально нет...Потому нужно ходить "по кругу,как белка в колесе" по сути на тех же самых средствах,хотя здесь один умник в ноябре вещал,как "космические корабли бороздят" и как надо держать все на мегаиксы и не фиксировать "маленькую прибыль"...Теперь у него "прибыли полные штаны" очевидно и оно пропало с тех пор...Сейчас все обновит днища и будет рост по альте,думаю это финальное,окончательное вышибание балласта с рынка...Так всегда было и будет..
На битке оформился ГЭП 98400-102тыс,скоро туда думаю и вернемся..Доминация в моменте приходила к 64.3% Уже наверное никто и не помнит значений,которые я приводил последние дней 10...и мы таки туда пришли.Такой обвал,вполне сопоставим с Трамповским коронообвалом марта 2020..Для лохов и хомяков-это слезы,для терпеливых людей с баблом-громадные возможности,просто для дураков и идиотов-абы попизд..и они сразу навылазили,не имея к крипте никакого отношения
Жду просадку биткоина на 80К. Все таки не надо забывать: удержание уровня в 100К это совсем не то же самое что удержание уровня в 10К. Денех нужно очень много и постоянно. Альты не комментирую - для меня великое чудо и аномалия что они вообще что-то стоят.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42793
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 980 раз.
- Подякували: 5331 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 03 лют, 2025 15:28
Как кто-то тут правильно писал: цель всего этого цирка с альтой - увеличить количество биткоинов в закромах маркет-мейкеров. Ну и перераспределить фиат из карманов лохов в свои карманы. ИМХО: с момента появления стейблкоинов - экономический смысл существования альткоинов пропал. Остался ли смысл с точки зрения технологий - не мне судить - я в этом ни в зуб ногой. Но ИМХО, опять же, в качестве инструмента для спекулятивной торговли или инвестирования в расчете на рост - альткоины не подходят.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42793
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 980 раз.
- Подякували: 5331 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 03 лют, 2025 15:46
airmax78 написав:
Но ИМХО, опять же, в качестве инструмента для спекулятивной торговли или инвестирования в расчете на рост - альткоины не подходят.
буквально пару дней взад читал на ветке дж
у чувака его альта вже дала 7Х, ну спросил чего не фиксирует потрохи - ответил ждёт 10Х. шо то сегодня уже не такой уверенный...
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 7572
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 6579 раз.
- Подякували: 1162 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 03 лют, 2025 16:03
До чого ж я полюбляю різні безобразія!!!!!
Оце двіжуха!!! Плюс 757$ в кошику. Щось купив, щось вже продав і знов купив. Кайфую! Це вам не в інвесторах сидіти і чекати іксів. Сподіваюся, що всі зрозуміли, що будь-який прогноз - чухня! Треба проробляти тактику і стратегію із вірогідності 50:50. Дотримуватися ризик менеджменту. Ставити лєсєнку на споті. І не брати в кошик рзні какахи.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 29977
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2231 раз.
- Подякували: 2340 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 03 лют, 2025 16:14
Уоррен Баффетт популярно объяснил, почему он не инвестирует в биток. Непродуктивный актив. Не создаёт реальной добавочной стоимости. Растёт только за счёт перепродажи. На слова этого старого пердуна можно было бы не обращать внимания, если бы не одно но.... Это сказал гуру инвестиций. И это как приговор. И тут уже никакой Трамп не поможет. Этот дед, вообще, скорее только навредит. Но, разумеется, не себе. Своё он держит в недвиге и только пенку сдувает.
А все игруны, часть которых ещё и решили, что они суперопытные и супервидящие, останутся, как всегда, с носом. Неприятно, конечно, но что поделать. Инвестируешь, инвестируешь понемногу, уже и денег в крипте - мама не горюй. И каким-то чутьём понимаешь, что пора бы и остановиться. Но никак. Крепко подсел потому что. А потом бац! И фсё. Схлопываются такие пирамиды очень болезненно.
-
ВЕСЕЛЬЧАК У
-
-
- Повідомлень: 172
- З нами з: 24.03.23
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 03 лют, 2025 16:26
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Уоррен Баффетт популярно объяснил, почему он не инвестирует в биток. Непродуктивный актив. Не создаёт реальной добавочной стоимости. Растёт только за счёт перепродажи. На слова этого старого пердуна можно было бы не обращать внимания, если бы не одно но.... Это сказал гуру инвестиций. И это как приговор. И тут уже никакой Трамп не поможет. Этот дед, вообще, скорее только навредит. Но, разумеется, не себе. Своё он держит в недвиге и только пенку сдувает.
А все игруны, часть которых ещё и решили, что они суперопытные и супервидящие, останутся, как всегда, с носом. Неприятно, конечно, но что поделать. Инвестируешь, инвестируешь понемногу, уже и денег в крипте - мама не горюй. И каким-то чутьём понимаешь, что пора бы и остановиться. Но никак. Крепко подсел потому что. А потом бац! И фсё. Схлопываются такие пирамиды очень болезненно.
Йопт! Якщо Ви такий впевнений, що пірамда сиплеться, то шортіть на всі кревні!
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 29977
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2231 раз.
- Подякували: 2340 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 03 лют, 2025 16:44
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Уоррен Баффетт популярно объяснил, почему он не инвестирует в биток. Непродуктивный актив. Не создаёт реальной добавочной стоимости. Растёт только за счёт перепродажи. На слова этого старого пердуна можно было бы не обращать внимания, если бы не одно но.... Это сказал гуру инвестиций. И это как приговор. И тут уже никакой Трамп не поможет. Этот дед, вообще, скорее только навредит. Но, разумеется, не себе. Своё он держит в недвиге и только пенку сдувает.
А все игруны, часть которых ещё и решили, что они суперопытные и супервидящие, останутся, как всегда, с носом. Неприятно, конечно, но что поделать. Инвестируешь, инвестируешь понемногу, уже и денег в крипте - мама не горюй. И каким-то чутьём понимаешь, что пора бы и остановиться. Но никак. Крепко подсел потому что. А потом бац! И фсё. Схлопываются такие пирамиды очень болезненно.
Баффет может ошибаться.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42793
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 980 раз.
- Подякували: 5331 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 03 лют, 2025 16:53
чик написав:
буквально пару дней взад читал на ветке дж
у чувака его альта вже дала 7Х, ну спросил чего не фиксирует потрохи - ответил ждёт 10Х. шо то сегодня уже не такой уверенный...
Та то ж "космический машин" был...Тот вообще десятков иксов ждет и ничего не продает...Бухтит только,какие мы все тут тупые..Альтсезон он конечно в конечном итоге прийдет-только вот когда...Это фаза падения будет заключительной и глубоководной..Если Вас чпокнули-расслабьтесь теперь и "получайте удовольствие" и меньше слушайте и читайте всяких идиотов,которые говорят что прибыль не нужно фиксировать по мере роста.
Я больше чем уверен,что на этом проливе все обделались и теперь боятся покупать...Так всегда бывает...или денег нет уже..
Я лично докупил что хотел,а на что не хватало-продал в минимум или безубыток(где было возможно) прибыльные позиции,перетряхнул и перераспределил немного портфель и купил то,что ушаталось сильнее или чего долго ждал...Что то естественно в просадках,есть экземпляры и в -30%...без этого никак...Это рынок.Ожидал ли я такого падения по альте??Такого-нет...Но доминацию в 63%,я предсказывал еще пару недель назад при уровнях 57-58%...Но ее можно было достичь более "мягкими методами" Этот пролив рукотворен и имеет одну цель-выбить финально весь лишний балласт..Колличество ликвидированных лонгов,говорят только об этом...Подумайте,кому и по каким ценам перешла вся эта альта....Ее же не выбросили-верно...Это не гнилой персик или картошка...Тот у кого она сейчас,заработает на ней дважды...Помните об этом...
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 1981
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 176 раз.
- Подякували: 897 раз.
-
-
Профіль
-
-
13
6
Додано: Пон 03 лют, 2025 16:58
osafly написав: чик написав:
буквально пару дней взад читал на ветке дж
у чувака его альта вже дала 7Х, ну спросил чего не фиксирует потрохи - ответил ждёт 10Х. шо то сегодня уже не такой уверенный...
Та то ж "космический машин" был...Тот вообще десятков иксов ждет и ничего не продает...Бухтит только,какие мы все тут тупые..Альтсезон он конечно в конечном итоге прийдет-только вот когда...Это фаза падения будет заключительной и глубоководной..Если Вас чпокнули-расслабьтесь теперь и "получайте удовольствие" и меньше слушайте и читайте всяких идиотов,которые говорят что прибыль не нужно фиксировать по мере роста.
Я больше чем уверен,что на этом проливе все обделались и теперь боятся покупать...Так всегда бывает...или денег нет уже..
Я лично докупил что хотел,а на что не хватало-продал в минимум или безубыток(где было возможно) прибыльные позиции,перетряхнул и перераспределил немного портфель и купил то,что ушаталось сильнее или чего долго ждал...Что то естественно в просадках,есть экземпляры и в -30%...без этого никак...Это рынок.Ожидал ли я такого падения по альте??Такого-нет...Но доминацию в 63%,я предсказывал еще пару недель назад при уровнях 57-58%...Но ее можно было достичь более "мягкими методами" Этот пролив рукотворен и имеет одну цель-выбить финально весь лишний балласт..Колличество ликвидированных лонгов,говорят только об этом...Подумайте,кому и по каким ценам перешла вся эта альта....Ее же не выбросили-верно...Это не гнилой персик или картошка...Тот у кого она сейчас,заработает на ней дважды...Помните об этом...
Уже про 8 ярдов ликвидаций говорят - только на Байбите 2,1 за сутки
-
SAndriy1
-
-
- Повідомлень: 909
- З нами з: 17.01.15
- Подякував: 380 раз.
- Подякували: 389 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|118075
|257065581
|
Пон 03 лют, 2025 17:01
jump
|
|7978
|23282129
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|
|6
|113196
|
|