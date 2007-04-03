Додано: Пон 03 лют, 2025 16:53

чик написав: буквально пару дней взад читал на ветке дж у чувака его альта вже дала 7Х, ну спросил чего не фиксирует потрохи - ответил ждёт 10Х. шо то сегодня уже не такой уверенный... буквально пару дней взад читал на веткеу чувака его альта вже дала 7Х, ну спросил чего не фиксирует потрохи - ответил ждёт 10Х. шо то сегодня уже не такой уверенный...

Та то ж "космический машин" был...Тот вообще десятков иксов ждет и ничего не продает...Бухтит только,какие мы все тут тупые..Альтсезон он конечно в конечном итоге прийдет-только вот когда...Это фаза падения будет заключительной и глубоководной..Если Вас чпокнули-расслабьтесь теперь и "получайте удовольствие" и меньше слушайте и читайте всяких идиотов,которые говорят что прибыль не нужно фиксировать по мере роста.Я больше чем уверен,что на этом проливе все обделались и теперь боятся покупать...Так всегда бывает...или денег нет уже..Я лично докупил что хотел,а на что не хватало-продал в минимум или безубыток(где было возможно) прибыльные позиции,перетряхнул и перераспределил немного портфель и купил то,что ушаталось сильнее или чего долго ждал...Что то естественно в просадках,есть экземпляры и в -30%...без этого никак...Это рынок.Ожидал ли я такого падения по альте??Такого-нет...Но доминацию в 63%,я предсказывал еще пару недель назад при уровнях 57-58%...Но ее можно было достичь более "мягкими методами" Этот пролив рукотворен и имеет одну цель-выбить финально весь лишний балласт..Колличество ликвидированных лонгов,говорят только об этом...Подумайте,кому и по каким ценам перешла вся эта альта....Ее же не выбросили-верно...Это не гнилой персик или картошка...Тот у кого она сейчас,заработает на ней дважды...Помните об этом...