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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 лют, 2025 17:00
Козак-характерник написав:
Йопт! Якщо Ви такий впевнений, що пірамда сиплеться, то шортіть на всі кревні!
Так они и шортят...языком..Погляди сколько "шортистов-попиз.истов" набежало в ветку...Радые такие..
Почему??Непонятно..Но им радостно,что крипта обвалилась,а некоторые в ветке нервничают и виртуально "потеряли деньги"...Им обстановка нравится хаоса...Украина накладывает отпечаток на своих граждан...там где хаос и наепка-им радостно!!!Причем те,кто к крипте вообще отношения не имеет...или просто "гонщики серебряной мечты",скупающие биток языком с 2018г
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Додано: Пон 03 лют, 2025 17:04
SAndriy1 написав:
Уже про 8 ярдов ликвидаций говорят - только на Байбите 2,1 за сутки
Где Вы такое смотрите???Я писал колличество ликвидаций утром...На Байбите-332млн за сутки,третье место после Бинанс,там 821млн...и ОКХ-494млн. У страха глаза велики и слухами-земля полнится
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Додано: Пон 03 лют, 2025 17:17
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Додано: Пон 03 лют, 2025 17:22
Криптовалютный рынок вновь пережил резкое падение, вызванное цепной реакцией ликвидаций на более чем $2 млрд. Это классический сценарий: затянувшийся рост без значительных движений вверх делает рынок уязвимым к любому негативу.
Что произошло? Долгое отсутствие роста на позитивных новостях привело к тому, что любая негативная информация стала триггером для распродаж. На этот раз главным фактором паники стали пошлины Трампа и реакция азиатских рынков. Опасаясь затяжного падения, инвесторы начали фиксировать прибыль.
Рынок долгое время концентрировал лонги с высоким кредитным плечом, ожидая стремительного роста (йдіть проти натовпу завжди)на волне позитивных новостей. Однако как только цена пошла вниз, начались маржин-коллы, что усилило давление.
Некоторые крупные игроки не выдержали давления и были вынуждены закрыть позиции, спровоцировав цепную реакцию ликвидаций. Массовое закрытие сделок на биржах только ускорило падение, обрушив цены ещё глубже.
Что дальше? Падение началось из-за торговых войн, и если смотреть в историю, это точно такая же ситуация, как в 2018 году. А значит, в ближайшее время рынки накроет волна переговоров и слухов, которые будут их раскачивать.
США имеют плохой опыт торговых войн — именно протекционистская политика усугубила Великую депрессию 1930-х годов. Никто не хочет повторения кризиса, если вдруг страны-партнёры США решат не уступать и ответят на пошлины симметрично (без уступок). Это значит, что Трамп в итоге пойдёт на уступки, что вернёт рынкам рост.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Пон 03 лют, 2025 17:36, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 17:29
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Додано: Пон 03 лют, 2025 17:31
Козак-характерник написав: vitaxa2006 написав:
Вобщем, не буду засорять эфир своими вопросами.
Ставити питання - це добре, це вчитися. Базові речі в нашій справі: 1. Не заходити на всю котлету. 2. Дотримуватися ризик-менеджменту. 3. Мати тезер на рахунку (не менше 50%) - тобто, менше ніж на 50%, Ваш кошик не спустошиться, навіть при найгіршому розкладі. До того ж, можна буде докупити активи при значному просіданні. 3. Продавати частинами і купляти частинами, бо ніхто не знає максимуму і мінімуму. 4. Хеджувати ризики за наявних інструментів на біржі (не треба лякатися). 5. Не керуватися емоціями. 6. Не бути жадібним. Конкретно в Вашому випадку, я б продав кефір 50%, коли вийдете в плюс. Буде можливість докупити при просадці.
Знову ж таки, продавайте і куплйте частинами (лєсєнкою). 50% кефіра, тримайте до упора, якщо вже так кортить бути інвесторм. 50% кошика - інвест складова, 50% - торгівля. Вчиться торгувати, одним словом! Повторю, що зайти на всю котлету і чекати іксів - погана ідея.
!!!! Казав же!!!
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Додано: Пон 03 лют, 2025 17:50
Козак-характерник написав: Козак-характерник написав: vitaxa2006 написав:
Вобщем, не буду засорять эфир своими вопросами.
Ставити питання - це добре, це вчитися. Базові речі в нашій справі: 1. Не заходити на всю котлету. 2. Дотримуватися ризик-менеджменту. 3. Мати тезер на рахунку (не менше 50%) - тобто, менше ніж на 50%, Ваш кошик не спустошиться, навіть при найгіршому розкладі. До того ж, можна буде докупити активи при значному просіданні. 3. Продавати частинами і купляти частинами, бо ніхто не знає максимуму і мінімуму. 4. Хеджувати ризики за наявних інструментів на біржі (не треба лякатися). 5. Не керуватися емоціями. 6. Не бути жадібним. Конкретно в Вашому випадку, я б продав кефір 50%, коли вийдете в плюс. Буде можливість докупити при просадці.
Знову ж таки, продавайте і куплйте частинами (лєсєнкою). 50% кефіра, тримайте до упора, якщо вже так кортить бути інвесторм. 50% кошика - інвест складова, 50% - торгівля. Вчиться торгувати, одним словом! Повторю, що зайти на всю котлету і чекати іксів - погана ідея.
!!!! Казав же!!!
Так я так і не вийшов у плюс з дати вашого повідомлення. У мене ціна закупки 3800 (я ж у обміннику купляв, тому ціна з комісією вийшла вище, ніж та, яка була на біржі 04 грудня, коли я скупився.). До цього значення ціна ще не піднімалася після дампу з 4000 у грудні. Я і чекав, але не було. Зараз ще нижче. Хоча можна було б вийти у мінус по 3200 і докупити зараз по 2600. Але це все легко заднім числом. Не розумію сенс цього поста?
Востаннє редагувалось vitaxa2006
в Пон 03 лют, 2025 17:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 17:50
Козак-характерник
та будет, сам бачишь що коится
ну раза 3-4 советовал витахе продаться в + и патом набирать позицию. сам па 4т. продался - сча буду брать до разворота...vitaxa2006
всего помнить не могу, но вроде писали 3400
палюбому будет вам 4-5-6т.
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