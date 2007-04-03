vitaxa2006 написав: Вобщем, не буду засорять эфир своими вопросами. Вобщем, не буду засорять эфир своими вопросами.

Конкретно в Вашому випадку, я б продав кефір 50%, коли вийдете в плюс. Буде можливість докупити при просадці.

Ставити питання - це добре, це вчитися. Базові речі в нашій справі: 1. Не заходити на всю котлету. 2. Дотримуватися ризик-менеджменту. 3. Мати тезер на рахунку (не менше 50%) - тобто, менше ніж на 50%, Ваш кошик не спустошиться, навіть при найгіршому розкладі. До того ж, можна буде докупити активи при значному просіданні. 3. Продавати частинами і купляти частинами, бо ніхто не знає максимуму і мінімуму. 4. Хеджувати ризики за наявних інструментів на біржі (не треба лякатися). 5. Не керуватися емоціями. 6. Не бути жадібним.Знову ж таки, продавайте і куплйте частинами (лєсєнкою). 50% кефіра, тримайте до упора, якщо вже так кортить бути інвесторм. 50% кошика - інвест складова, 50% - торгівля. Вчиться торгувати, одним словом! Повторю, що зайти на всю котлету і чекати іксів - погана ідея.