RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3535353635373538
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 17:00

  Козак-характерник написав:Йопт! Якщо Ви такий впевнений, що пірамда сиплеться, то шортіть на всі кревні! :D


Так они и шортят...языком..Погляди сколько "шортистов-попиз.истов" набежало в ветку...Радые такие.. :mrgreen: Почему??Непонятно..Но им радостно,что крипта обвалилась,а некоторые в ветке нервничают и виртуально "потеряли деньги"...Им обстановка нравится хаоса...Украина накладывает отпечаток на своих граждан...там где хаос и наепка-им радостно!!!Причем те,кто к крипте вообще отношения не имеет...или просто "гонщики серебряной мечты",скупающие биток языком с 2018г
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1981
З нами з: 29.05.14
Подякував: 176 раз.
Подякували: 897 раз.
 
Профіль
 
13
6
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 17:04

  SAndriy1 написав:Уже про 8 ярдов ликвидаций говорят - только на Байбите 2,1 за сутки


Где Вы такое смотрите???Я писал колличество ликвидаций утром...На Байбите-332млн за сутки,третье место после Бинанс,там 821млн...и ОКХ-494млн. У страха глаза велики и слухами-земля полнится :D
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1981
З нами з: 29.05.14
Подякував: 176 раз.
Подякували: 897 раз.
 
Профіль
 
13
6
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 17:17

Не знаю у кого как,но у меня альтсезон.Сами смотрите :lol: :mrgreen: Графики никогда не врут,"иксы" на подходе :D :lol:

Зображення
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1981
З нами з: 29.05.14
Подякував: 176 раз.
Подякували: 897 раз.
 
Профіль
 
13
6
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 17:22

Криптовалютный рынок вновь пережил резкое падение, вызванное цепной реакцией ликвидаций на более чем $2 млрд. Это классический сценарий: затянувшийся рост без значительных движений вверх делает рынок уязвимым к любому негативу.

Что произошло? Долгое отсутствие роста на позитивных новостях привело к тому, что любая негативная информация стала триггером для распродаж. На этот раз главным фактором паники стали пошлины Трампа и реакция азиатских рынков. Опасаясь затяжного падения, инвесторы начали фиксировать прибыль.

Рынок долгое время концентрировал лонги с высоким кредитным плечом, ожидая стремительного роста (йдіть проти натовпу завжди)на волне позитивных новостей. Однако как только цена пошла вниз, начались маржин-коллы, что усилило давление.

Некоторые крупные игроки не выдержали давления и были вынуждены закрыть позиции, спровоцировав цепную реакцию ликвидаций. Массовое закрытие сделок на биржах только ускорило падение, обрушив цены ещё глубже.

Что дальше? Падение началось из-за торговых войн, и если смотреть в историю, это точно такая же ситуация, как в 2018 году. А значит, в ближайшее время рынки накроет волна переговоров и слухов, которые будут их раскачивать.

США имеют плохой опыт торговых войн — именно протекционистская политика усугубила Великую депрессию 1930-х годов. Никто не хочет повторения кризиса, если вдруг страны-партнёры США решат не уступать и ответят на пошлины симметрично (без уступок). Это значит, что Трамп в итоге пойдёт на уступки, что вернёт рынкам рост.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 03 лют, 2025 17:36, всього редагувалось 3 разів.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 29977
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2231 раз.
Подякували: 2340 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 17:29

  Козак-характерник написав:
  чик написав:перехай атн по эфиру неизбежен на 99%

50:50

:D :D :D Казав же!!! 50:50. Завжди!!!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 29977
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2231 раз.
Подякували: 2340 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 17:31

  Козак-характерник написав:
  vitaxa2006 написав:Вобщем, не буду засорять эфир своими вопросами.

Ставити питання - це добре, це вчитися. Базові речі в нашій справі: 1. Не заходити на всю котлету. 2. Дотримуватися ризик-менеджменту. 3. Мати тезер на рахунку (не менше 50%) - тобто, менше ніж на 50%, Ваш кошик не спустошиться, навіть при найгіршому розкладі. До того ж, можна буде докупити активи при значному просіданні. 3. Продавати частинами і купляти частинами, бо ніхто не знає максимуму і мінімуму. 4. Хеджувати ризики за наявних інструментів на біржі (не треба лякатися). 5. Не керуватися емоціями. 6. Не бути жадібним. Конкретно в Вашому випадку, я б продав кефір 50%, коли вийдете в плюс. Буде можливість докупити при просадці. Знову ж таки, продавайте і куплйте частинами (лєсєнкою). 50% кефіра, тримайте до упора, якщо вже так кортить бути інвесторм. 50% кошика - інвест складова, 50% - торгівля. Вчиться торгувати, одним словом! Повторю, що зайти на всю котлету і чекати іксів - погана ідея.

!!!! Казав же!!! :D :D :D
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 29977
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2231 раз.
Подякували: 2340 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 17:50

  Козак-характерник написав:
  Козак-характерник написав:
  vitaxa2006 написав:Вобщем, не буду засорять эфир своими вопросами.

Ставити питання - це добре, це вчитися. Базові речі в нашій справі: 1. Не заходити на всю котлету. 2. Дотримуватися ризик-менеджменту. 3. Мати тезер на рахунку (не менше 50%) - тобто, менше ніж на 50%, Ваш кошик не спустошиться, навіть при найгіршому розкладі. До того ж, можна буде докупити активи при значному просіданні. 3. Продавати частинами і купляти частинами, бо ніхто не знає максимуму і мінімуму. 4. Хеджувати ризики за наявних інструментів на біржі (не треба лякатися). 5. Не керуватися емоціями. 6. Не бути жадібним. Конкретно в Вашому випадку, я б продав кефір 50%, коли вийдете в плюс. Буде можливість докупити при просадці. Знову ж таки, продавайте і куплйте частинами (лєсєнкою). 50% кефіра, тримайте до упора, якщо вже так кортить бути інвесторм. 50% кошика - інвест складова, 50% - торгівля. Вчиться торгувати, одним словом! Повторю, що зайти на всю котлету і чекати іксів - погана ідея.

!!!! Казав же!!! :D :D :D

Так я так і не вийшов у плюс з дати вашого повідомлення. У мене ціна закупки 3800 (я ж у обміннику купляв, тому ціна з комісією вийшла вище, ніж та, яка була на біржі 04 грудня, коли я скупився.). До цього значення ціна ще не піднімалася після дампу з 4000 у грудні. Я і чекав, але не було. Зараз ще нижче. Хоча можна було б вийти у мінус по 3200 і докупити зараз по 2600. Але це все легко заднім числом. Не розумію сенс цього поста?
Востаннє редагувалось vitaxa2006 в Пон 03 лют, 2025 17:51, всього редагувалось 1 раз.
vitaxa2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 174
З нами з: 25.01.18
Подякував: 555 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 17:50

Козак-характерник
та будет, сам бачишь що коится :o ну раза 3-4 советовал витахе продаться в + и патом набирать позицию. сам па 4т. продался - сча буду брать до разворота...
vitaxa2006
всего помнить не могу, но вроде писали 3400 :? палюбому будет вам 4-5-6т.
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7572
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6579 раз.
Подякували: 1162 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 3535353635373538
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11806, 11807, 11808
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
118075 257065589
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 лют, 2025 17:01
jump
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23282129
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 113196
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6164)
03.02.2025 16:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.