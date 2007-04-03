Козак-характерник написав:Йопт! Якщо Ви такий впевнений, що пірамда сиплеться, то шортіть на всі кревні!
Так они и шортят...языком..Погляди сколько "шортистов-попиз.истов" набежало в ветку...Радые такие.. Почему??Непонятно..Но им радостно,что крипта обвалилась,а некоторые в ветке нервничают и виртуально "потеряли деньги"...Им обстановка нравится хаоса...Украина накладывает отпечаток на своих граждан...там где хаос и наепка-им радостно!!!Причем те,кто к крипте вообще отношения не имеет...или просто "гонщики серебряной мечты",скупающие биток языком с 2018г
Криптовалютный рынок вновь пережил резкое падение, вызванное цепной реакцией ликвидаций на более чем $2 млрд. Это классический сценарий: затянувшийся рост без значительных движений вверх делает рынок уязвимым к любому негативу.
Что произошло? Долгое отсутствие роста на позитивных новостях привело к тому, что любая негативная информация стала триггером для распродаж. На этот раз главным фактором паники стали пошлины Трампа и реакция азиатских рынков. Опасаясь затяжного падения, инвесторы начали фиксировать прибыль.
Рынок долгое время концентрировал лонги с высоким кредитным плечом, ожидая стремительного роста (йдіть проти натовпу завжди)на волне позитивных новостей. Однако как только цена пошла вниз, начались маржин-коллы, что усилило давление.
Некоторые крупные игроки не выдержали давления и были вынуждены закрыть позиции, спровоцировав цепную реакцию ликвидаций. Массовое закрытие сделок на биржах только ускорило падение, обрушив цены ещё глубже.
Что дальше? Падение началось из-за торговых войн, и если смотреть в историю, это точно такая же ситуация, как в 2018 году. А значит, в ближайшее время рынки накроет волна переговоров и слухов, которые будут их раскачивать.
США имеют плохой опыт торговых войн — именно протекционистская политика усугубила Великую депрессию 1930-х годов. Никто не хочет повторения кризиса, если вдруг страны-партнёры США решат не уступать и ответят на пошлины симметрично (без уступок). Это значит, что Трамп в итоге пойдёт на уступки, что вернёт рынкам рост.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 03 лют, 2025 17:36, всього редагувалось 3 разів.
vitaxa2006 написав:Вобщем, не буду засорять эфир своими вопросами.
Ставити питання - це добре, це вчитися. Базові речі в нашій справі: 1. Не заходити на всю котлету. 2. Дотримуватися ризик-менеджменту. 3. Мати тезер на рахунку (не менше 50%) - тобто, менше ніж на 50%, Ваш кошик не спустошиться, навіть при найгіршому розкладі. До того ж, можна буде докупити активи при значному просіданні. 3. Продавати частинами і купляти частинами, бо ніхто не знає максимуму і мінімуму. 4. Хеджувати ризики за наявних інструментів на біржі (не треба лякатися). 5. Не керуватися емоціями. 6. Не бути жадібним. Конкретно в Вашому випадку, я б продав кефір 50%, коли вийдете в плюс. Буде можливість докупити при просадці. Знову ж таки, продавайте і куплйте частинами (лєсєнкою). 50% кефіра, тримайте до упора, якщо вже так кортить бути інвесторм. 50% кошика - інвест складова, 50% - торгівля. Вчиться торгувати, одним словом! Повторю, що зайти на всю котлету і чекати іксів - погана ідея.
vitaxa2006 написав:Вобщем, не буду засорять эфир своими вопросами.
Ставити питання - це добре, це вчитися. Базові речі в нашій справі: 1. Не заходити на всю котлету. 2. Дотримуватися ризик-менеджменту. 3. Мати тезер на рахунку (не менше 50%) - тобто, менше ніж на 50%, Ваш кошик не спустошиться, навіть при найгіршому розкладі. До того ж, можна буде докупити активи при значному просіданні. 3. Продавати частинами і купляти частинами, бо ніхто не знає максимуму і мінімуму. 4. Хеджувати ризики за наявних інструментів на біржі (не треба лякатися). 5. Не керуватися емоціями. 6. Не бути жадібним. Конкретно в Вашому випадку, я б продав кефір 50%, коли вийдете в плюс. Буде можливість докупити при просадці. Знову ж таки, продавайте і куплйте частинами (лєсєнкою). 50% кефіра, тримайте до упора, якщо вже так кортить бути інвесторм. 50% кошика - інвест складова, 50% - торгівля. Вчиться торгувати, одним словом! Повторю, що зайти на всю котлету і чекати іксів - погана ідея.
!!!! Казав же!!!
Так я так і не вийшов у плюс з дати вашого повідомлення. У мене ціна закупки 3800 (я ж у обміннику купляв, тому ціна з комісією вийшла вище, ніж та, яка була на біржі 04 грудня, коли я скупився.). До цього значення ціна ще не піднімалася після дампу з 4000 у грудні. Я і чекав, але не було. Зараз ще нижче. Хоча можна було б вийти у мінус по 3200 і докупити зараз по 2600. Але це все легко заднім числом. Не розумію сенс цього поста?
Востаннє редагувалось vitaxa2006 в Пон 03 лют, 2025 17:51, всього редагувалось 1 раз.
Козак-характерник та будет, сам бачишь що коится ну раза 3-4 советовал витахе продаться в + и патом набирать позицию. сам па 4т. продался - сча буду брать до разворота... vitaxa2006 всего помнить не могу, но вроде писали 3400 палюбому будет вам 4-5-6т.
vitaxa2006 написав: У мене ціна закупки 3800 (я ж у обміннику купляв, тому ціна з комісією вийшла вище, ніж та, яка була на біржі 04 грудня, коли я скупився.). До цього значення ціна ще не піднімалася після дампу з 4000 у грудні. Я і чекав, але не було. Зараз ще нижче. Хоча можна було б вийти у мінус по 3200 і докупити зараз по 2600. Але це все легко заднім числом. Не розумію сенс цього поста?
Вас не поймешь...То у Вас цена входа 3400,теперь она превратилась в 3800...На такую сумму покупать одной транзакцией?! То кто Вам доктор...Киты наверное и то так не делают в % соотношении к своему капиталу...Никто не делает.Это из разряда-"угадай" мелодию..Лучше б написали полезность-Леджер у Вас работает с телефона??Мы тут хер сломали всем форумом,пытаемся его подключить,но кроме двух человек,устройства нет ни у кого...а Вы в засаде Страданья по Эфиру
Леджер Нано С. Работает с телефона Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Без проблем. Единственный минус: мало встроенной памяти. Всего 3 приложения установил: биток,эфир и бнб. И всё. Лучше купить самый новый Леджер, там памяти больше. Я покупал в январе 2022 года на Розетке за 2000 грн.