Додано: Пон 03 лют, 2025 17:22

Криптовалютный рынок вновь пережил резкое падение, вызванное цепной реакцией ликвидаций на более чем $2 млрд. Это классический сценарий: затянувшийся рост без значительных движений вверх делает рынок уязвимым к любому негативу.



Что произошло? Долгое отсутствие роста на позитивных новостях привело к тому, что любая негативная информация стала триггером для распродаж. На этот раз главным фактором паники стали пошлины Трампа и реакция азиатских рынков. Опасаясь затяжного падения, инвесторы начали фиксировать прибыль.



Рынок долгое время концентрировал лонги с высоким кредитным плечом, ожидая стремительного роста ( йдіть проти натовпу завжди )на волне позитивных новостей. Однако как только цена пошла вниз, начались маржин-коллы, что усилило давление.



Некоторые крупные игроки не выдержали давления и были вынуждены закрыть позиции, спровоцировав цепную реакцию ликвидаций. Массовое закрытие сделок на биржах только ускорило падение, обрушив цены ещё глубже.



Что дальше? Падение началось из-за торговых войн, и если смотреть в историю, это точно такая же ситуация, как в 2018 году. А значит, в ближайшее время рынки накроет волна переговоров и слухов, которые будут их раскачивать.



США имеют плохой опыт торговых войн — именно протекционистская политика усугубила Великую депрессию 1930-х годов. Никто не хочет повторения кризиса, если вдруг страны-партнёры США решат не уступать и ответят на пошлины симметрично (без уступок). Это значит, что Трамп в итоге пойдёт на уступки, что вернёт рынкам рост.