RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3536353735383539>
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 17:00

  Козак-характерник написав:Йопт! Якщо Ви такий впевнений, що пірамда сиплеться, то шортіть на всі кревні! :D


Так они и шортят...языком..Погляди сколько "шортистов-попиз.истов" набежало в ветку...Радые такие.. :mrgreen: Почему??Непонятно..Но им радостно,что крипта обвалилась,а некоторые в ветке нервничают и виртуально "потеряли деньги"...Им обстановка нравится хаоса...Украина накладывает отпечаток на своих граждан...там где хаос и наепка-им радостно!!!Причем те,кто к крипте вообще отношения не имеет...или просто "гонщики серебряной мечты",скупающие биток языком с 2018г
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1985
З нами з: 29.05.14
Подякував: 176 раз.
Подякували: 897 раз.
 
Профіль
 
13
6
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 17:04

  SAndriy1 написав:Уже про 8 ярдов ликвидаций говорят - только на Байбите 2,1 за сутки


Где Вы такое смотрите???Я писал колличество ликвидаций утром...На Байбите-332млн за сутки,третье место после Бинанс,там 821млн...и ОКХ-494млн. У страха глаза велики и слухами-земля полнится :D
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1985
З нами з: 29.05.14
Подякував: 176 раз.
Подякували: 897 раз.
 
Профіль
 
13
6
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 17:17

Не знаю у кого как,но у меня альтсезон.Сами смотрите :lol: :mrgreen: Графики никогда не врут,"иксы" на подходе :D :lol:

Зображення
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1985
З нами з: 29.05.14
Подякував: 176 раз.
Подякували: 897 раз.
 
Профіль
 
13
6
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 17:22

Криптовалютный рынок вновь пережил резкое падение, вызванное цепной реакцией ликвидаций на более чем $2 млрд. Это классический сценарий: затянувшийся рост без значительных движений вверх делает рынок уязвимым к любому негативу.

Что произошло? Долгое отсутствие роста на позитивных новостях привело к тому, что любая негативная информация стала триггером для распродаж. На этот раз главным фактором паники стали пошлины Трампа и реакция азиатских рынков. Опасаясь затяжного падения, инвесторы начали фиксировать прибыль.

Рынок долгое время концентрировал лонги с высоким кредитным плечом, ожидая стремительного роста (йдіть проти натовпу завжди)на волне позитивных новостей. Однако как только цена пошла вниз, начались маржин-коллы, что усилило давление.

Некоторые крупные игроки не выдержали давления и были вынуждены закрыть позиции, спровоцировав цепную реакцию ликвидаций. Массовое закрытие сделок на биржах только ускорило падение, обрушив цены ещё глубже.

Что дальше? Падение началось из-за торговых войн, и если смотреть в историю, это точно такая же ситуация, как в 2018 году. А значит, в ближайшее время рынки накроет волна переговоров и слухов, которые будут их раскачивать.

США имеют плохой опыт торговых войн — именно протекционистская политика усугубила Великую депрессию 1930-х годов. Никто не хочет повторения кризиса, если вдруг страны-партнёры США решат не уступать и ответят на пошлины симметрично (без уступок). Это значит, что Трамп в итоге пойдёт на уступки, что вернёт рынкам рост.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 03 лют, 2025 17:36, всього редагувалось 3 разів.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 29979
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2231 раз.
Подякували: 2340 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 17:29

  Козак-характерник написав:
  чик написав:перехай атн по эфиру неизбежен на 99%

50:50

:D :D :D Казав же!!! 50:50. Завжди!!!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 29979
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2231 раз.
Подякували: 2340 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 17:31

  Козак-характерник написав:
  vitaxa2006 написав:Вобщем, не буду засорять эфир своими вопросами.

Ставити питання - це добре, це вчитися. Базові речі в нашій справі: 1. Не заходити на всю котлету. 2. Дотримуватися ризик-менеджменту. 3. Мати тезер на рахунку (не менше 50%) - тобто, менше ніж на 50%, Ваш кошик не спустошиться, навіть при найгіршому розкладі. До того ж, можна буде докупити активи при значному просіданні. 3. Продавати частинами і купляти частинами, бо ніхто не знає максимуму і мінімуму. 4. Хеджувати ризики за наявних інструментів на біржі (не треба лякатися). 5. Не керуватися емоціями. 6. Не бути жадібним. Конкретно в Вашому випадку, я б продав кефір 50%, коли вийдете в плюс. Буде можливість докупити при просадці. Знову ж таки, продавайте і куплйте частинами (лєсєнкою). 50% кефіра, тримайте до упора, якщо вже так кортить бути інвесторм. 50% кошика - інвест складова, 50% - торгівля. Вчиться торгувати, одним словом! Повторю, що зайти на всю котлету і чекати іксів - погана ідея.

!!!! Казав же!!! :D :D :D
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 29979
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2231 раз.
Подякували: 2340 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 17:50

  Козак-характерник написав:
  Козак-характерник написав:
  vitaxa2006 написав:Вобщем, не буду засорять эфир своими вопросами.

Ставити питання - це добре, це вчитися. Базові речі в нашій справі: 1. Не заходити на всю котлету. 2. Дотримуватися ризик-менеджменту. 3. Мати тезер на рахунку (не менше 50%) - тобто, менше ніж на 50%, Ваш кошик не спустошиться, навіть при найгіршому розкладі. До того ж, можна буде докупити активи при значному просіданні. 3. Продавати частинами і купляти частинами, бо ніхто не знає максимуму і мінімуму. 4. Хеджувати ризики за наявних інструментів на біржі (не треба лякатися). 5. Не керуватися емоціями. 6. Не бути жадібним. Конкретно в Вашому випадку, я б продав кефір 50%, коли вийдете в плюс. Буде можливість докупити при просадці. Знову ж таки, продавайте і куплйте частинами (лєсєнкою). 50% кефіра, тримайте до упора, якщо вже так кортить бути інвесторм. 50% кошика - інвест складова, 50% - торгівля. Вчиться торгувати, одним словом! Повторю, що зайти на всю котлету і чекати іксів - погана ідея.

!!!! Казав же!!! :D :D :D

Так я так і не вийшов у плюс з дати вашого повідомлення. У мене ціна закупки 3800 (я ж у обміннику купляв, тому ціна з комісією вийшла вище, ніж та, яка була на біржі 04 грудня, коли я скупився.). До цього значення ціна ще не піднімалася після дампу з 4000 у грудні. Я і чекав, але не було. Зараз ще нижче. Хоча можна було б вийти у мінус по 3200 і докупити зараз по 2600. Але це все легко заднім числом. Не розумію сенс цього поста?
Востаннє редагувалось vitaxa2006 в Пон 03 лют, 2025 17:51, всього редагувалось 1 раз.
vitaxa2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 175
З нами з: 25.01.18
Подякував: 555 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 17:50

Козак-характерник
та будет, сам бачишь що коится :o ну раза 3-4 советовал витахе продаться в + и патом набирать позицию. сам па 4т. продался - сча буду брать до разворота...
vitaxa2006
всего помнить не могу, но вроде писали 3400 :? палюбому будет вам 4-5-6т.
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7572
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6579 раз.
Подякували: 1162 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 19:40

  vitaxa2006 написав: У мене ціна закупки 3800 (я ж у обміннику купляв, тому ціна з комісією вийшла вище, ніж та, яка була на біржі 04 грудня, коли я скупився.). До цього значення ціна ще не піднімалася після дампу з 4000 у грудні. Я і чекав, але не було. Зараз ще нижче. Хоча можна було б вийти у мінус по 3200 і докупити зараз по 2600. Але це все легко заднім числом. Не розумію сенс цього поста?


Вас не поймешь...То у Вас цена входа 3400,теперь она превратилась в 3800...На такую сумму покупать одной транзакцией?! То кто Вам доктор...Киты наверное и то так не делают в % соотношении к своему капиталу...Никто не делает.Это из разряда-"угадай" мелодию..Лучше б написали полезность-Леджер у Вас работает с телефона??Мы тут хер сломали всем форумом,пытаемся его подключить,но кроме двух человек,устройства нет ни у кого...а Вы в засаде :lol: Страданья по Эфиру


Зображення
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1985
З нами з: 29.05.14
Подякував: 176 раз.
Подякували: 897 раз.
 
Профіль
 
13
6
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 19:47

Леджер Нано С. Работает с телефона Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Без проблем. Единственный минус: мало встроенной памяти. Всего 3 приложения установил: биток,эфир и бнб. И всё. Лучше купить самый новый Леджер, там памяти больше. Я покупал в январе 2022 года на Розетке за 2000 грн.
vitaxa2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 175
З нами з: 25.01.18
Подякував: 555 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 3536353735383539>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11806, 11807, 11808
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
118075 257067152
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 лют, 2025 17:01
jump
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23282205
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 113200
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.