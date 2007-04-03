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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3536353735383539
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 20:22

  osafly написав:
  SAndriy1 написав:Уже про 8 ярдов ликвидаций говорят - только на Байбите 2,1 за сутки


Где Вы такое смотрите???Я писал колличество ликвидаций утром...На Байбите-332млн за сутки,третье место после Бинанс,там 821млн...и ОКХ-494млн. У страха глаза велики и слухами-земля полнится :D

В 15:07
CEO Bybit: Реальный объем ликвидаций LONG и SHORT-позиций на крипторынке сегодня, вероятно, превышает 8-10 млрд.$ (Coinglass показывает меньшую сумму из-за ограничений API).

Только на бирже Bybit ликвидировано LONG и SHORT-позиций более чем на 2,1 млрд.$ (за 24 часа).

Crypto Headlines
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 20:23

  vitaxa2006 написав:Леджер Нано С. Работает с телефона Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Без проблем.


Ни-ч-че себе...О-па-па...Шаман однако.А можно поподробней пожалуйста...Вы что,не читали наши "Приключения Шурика" вот уже неделю бьемся..Что делали,пошагово,плиз...И пожалуйста ответьте на все вопросы точно по пунктам,если не затруднит-

1.Первое подключение и настройка Леджера у Вас была именно на телефоне,или сначала на ПК,а потом телефон??
2.На ПК-пользовались ли устройством?? Если да,работает и подключается одинаково,что комптютер-что телефон??
3.Кабель для подключения использовали родной Леджеровский с сайта,или покупали здесь?? Обычный шнур,или насадка-переходник с обычного USB&

4.Пункт,возникнет при прояснении пунктов 1 и 2... Заранее спасибо.Это действительно важно.
Востаннє редагувалось osafly в Пон 03 лют, 2025 20:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 20:29

  SAndriy1 написав:
  osafly написав:
  SAndriy1 написав:Уже про 8 ярдов ликвидаций говорят - только на Байбите 2,1 за сутки


Где Вы такое смотрите???Я писал колличество ликвидаций утром...На Байбите-332млн за сутки,третье место после Бинанс,там 821млн...и ОКХ-494млн. У страха глаза велики и слухами-земля полнится :D

В 15:07
CEO Bybit: Реальный объем ликвидаций LONG и SHORT-позиций на крипторынке сегодня, вероятно, превышает 8-10 млрд.$ (Coinglass показывает меньшую сумму из-за ограничений API).

Только на бирже Bybit ликвидировано LONG и SHORT-позиций более чем на 2,1 млрд.$ (за 24 часа).

Crypto Headlines


Та гонит он...На Байбит денег столько нет :lol: :D Отобрали сцуки всю альту у хомячков,кто там торговать теперь будет??Нечем уже :mrgreen: :D Ключевое слово у этого СЕО умника в его спиче- "Вероятно", а вероятно,было гораздо-гораздо меньше..

May be yes,may be no
May be rain,may be snow
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 20:33

  vitaxa2006 написав: Не розумію сенс цього поста?

Нагадати всім правила. От був би в Вас фіат, то вже б ситуація краще виглядала. І в плюсі були б, з прибутком, а не з мінусом. І не треба хаходити одразу на всю кАтлєту. Входити треба частинами, як і продавати, не чекаючи мегаіксів.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 20:48

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Ну вот,имеем быстрый откуп и отскок,начали потихоньку ГЭП(у) перекрывать.102тыс цена магнит,а там посмотрим,будет ли нам после ГЭП(ы) Д(Ж)ОП(а) или нет..Спокуха.Все будет в норме.У манипулей-план такой.Казак вон в теме,знает-подвердит.Потому и спокойный как слоняка :lol:
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 21:03

  osafly написав:Казак вон в теме,знает-подвердит.Потому и спокойный как слоняка :lol:

Нам, козакам один хрєн: шо іпать подтасківать, шо йопаних оттасківать. :)
Козак-характерник
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