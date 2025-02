Додано: Пон 03 лют, 2025 20:29

SAndriy1 написав: osafly написав: SAndriy1 написав: Уже про 8 ярдов ликвидаций говорят - только на Байбите 2,1 за сутки Уже про 8 ярдов ликвидаций говорят - только на Байбите 2,1 за сутки



Где Вы такое смотрите???Я писал колличество ликвидаций утром...На Байбите-332млн за сутки,третье место после Бинанс,там 821млн...и ОКХ-494млн. У страха глаза велики и слухами-земля полнится Где Вы такое смотрите???Я писал колличество ликвидаций утром...На Байбите-332млн за сутки,третье место после Бинанс,там 821млн...и ОКХ-494млн. У страха глаза велики и слухами-земля полнится

В 15:07

CEO Bybit: Реальный объем ликвидаций LONG и SHORT-позиций на крипторынке сегодня, вероятно, превышает 8-10 млрд.$ (Coinglass показывает меньшую сумму из-за ограничений API).



Только на бирже Bybit ликвидировано LONG и SHORT-позиций более чем на 2,1 млрд.$ (за 24 часа).



Та гонит он...На Байбит денег столько нетОтобрали сцуки всю альту у хомячков,кто там торговать теперь будет??Нечем ужеКлючевое слово у этого СЕО умника в его спиче- "Вероятно", а вероятно,было гораздо-гораздо меньше..May be yes,may be noMay be rain,may be snow