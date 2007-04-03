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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3537353835393540>
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 20:22

  osafly написав:
  SAndriy1 написав:Уже про 8 ярдов ликвидаций говорят - только на Байбите 2,1 за сутки


Где Вы такое смотрите???Я писал колличество ликвидаций утром...На Байбите-332млн за сутки,третье место после Бинанс,там 821млн...и ОКХ-494млн. У страха глаза велики и слухами-земля полнится :D

В 15:07
CEO Bybit: Реальный объем ликвидаций LONG и SHORT-позиций на крипторынке сегодня, вероятно, превышает 8-10 млрд.$ (Coinglass показывает меньшую сумму из-за ограничений API).

Только на бирже Bybit ликвидировано LONG и SHORT-позиций более чем на 2,1 млрд.$ (за 24 часа).

Crypto Headlines
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 20:23

  vitaxa2006 написав:Леджер Нано С. Работает с телефона Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Без проблем.


Ни-ч-че себе...О-па-па...Шаман однако.А можно поподробней пожалуйста...Вы что,не читали наши "Приключения Шурика" вот уже неделю бьемся..Что делали,пошагово,плиз...И пожалуйста ответьте на все вопросы точно по пунктам,если не затруднит-

1.Первое подключение и настройка Леджера у Вас была именно на телефоне,или сначала на ПК,а потом телефон??
2.На ПК-пользовались ли устройством?? Если да,работает и подключается одинаково,что комптютер-что телефон??
3.Кабель для подключения использовали родной Леджеровский с сайта,или покупали здесь?? Обычный шнур,или насадка-переходник с обычного USB&

4.Пункт,возникнет при прояснении пунктов 1 и 2... Заранее спасибо.Это действительно важно.
Востаннє редагувалось osafly в Пон 03 лют, 2025 20:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 20:29

  SAndriy1 написав:
  osafly написав:
  SAndriy1 написав:Уже про 8 ярдов ликвидаций говорят - только на Байбите 2,1 за сутки


Где Вы такое смотрите???Я писал колличество ликвидаций утром...На Байбите-332млн за сутки,третье место после Бинанс,там 821млн...и ОКХ-494млн. У страха глаза велики и слухами-земля полнится :D

В 15:07
CEO Bybit: Реальный объем ликвидаций LONG и SHORT-позиций на крипторынке сегодня, вероятно, превышает 8-10 млрд.$ (Coinglass показывает меньшую сумму из-за ограничений API).

Только на бирже Bybit ликвидировано LONG и SHORT-позиций более чем на 2,1 млрд.$ (за 24 часа).

Crypto Headlines


Та гонит он...На Байбит денег столько нет :lol: :D Отобрали сцуки всю альту у хомячков,кто там торговать теперь будет??Нечем уже :mrgreen: :D Ключевое слово у этого СЕО умника в его спиче- "Вероятно", а вероятно,было гораздо-гораздо меньше..

May be yes,may be no
May be rain,may be snow
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 20:33

  vitaxa2006 написав: Не розумію сенс цього поста?

Нагадати всім правила. От був би в Вас фіат, то вже б ситуація краще виглядала. І в плюсі були б, з прибутком, а не з мінусом. І не треба хаходити одразу на всю кАтлєту. Входити треба частинами, як і продавати, не чекаючи мегаіксів.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 20:48

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Ну вот,имеем быстрый откуп и отскок,начали потихоньку ГЭП(у) перекрывать.102тыс цена магнит,а там посмотрим,будет ли нам после ГЭП(ы) Д(Ж)ОП(а) или нет..Спокуха.Все будет в норме.У манипулей-план такой.Казак вон в теме,знает-подвердит.Потому и спокойный как слоняка :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 21:03

  osafly написав:Казак вон в теме,знает-подвердит.Потому и спокойный как слоняка :lol:

Нам, козакам один хрєн: шо іпать подтасківать, шо йопаних оттасківать. :)
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 21:34

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  The_Rebel написав:але є на Революті. Хтось пробував там крипту купляти


Проблема революта це коньська комісія. Хоча і це не проблема, а ось доки на які зроблений акаунт це проблема, бо їм потрібна тільки посвідка на проживання фізична. А як її дістати якщо її в деяких районах польщі роболять по 3 роки. А сапорт пише ваш акаунт повністю активний, тільки купити продати нічого не можна, нехай з то й же коньською комісією.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 22:40

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Блин,просто не могу...И смешно и грустно...Какая все же альта пакостная штука...Биткоин перекрыл практически все падение уже...такое устроить с альтой,можно только лишь специально и рукотворно,уронив биткоин в моменте на 8%,обвалить альту при этом на все -30% еще и капу с 1трл до 750млрд...На Четверть...Четверть за полтора суток...Ну махинаторы,ну жуки....И вот представьте альтсезон начнется,он будет пердеть и тужиться там каких то 5-7 недель...а теперь просто представьте,сколько ему потребуется времени,чтобы сдуться...Пух...и нету ничего
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 23:59

  osafly написав:Какая все же альта пакостная штука.

Не лише альта. І дєда можуть укатати в 0, як хвойду. У маніпуля всі цифри перед очима. Тому, він може відчпокати в один прісєст як лонгустів, так і шортунів. До тих позначок, що захоче. Вжух - червона, вжух - зелена. Гра руками і ніякого шулєрства. Біржі чпокають хомок у яких гроші. Всю їх ліквідність пожирають, щоб хомки заносили ще. Ціна, взагалі не має значення тут. Намалюють, яку завгодно, щоб лише хомки поміняли справжні гроші на цифри з монітора. Головна протиотрута тут - ризик менеджмент.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 04 лют, 2025 00:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 00:06

Ось взяти, наприклад той самий кефір. Топ 2. Начебто й не сама какахіста какаха. А вжух і на 2080 укатали. А зараз 2700. Тобто, чпокнули логустинів і повернули майже на вчорашній рівень. Тепер, знов крутять-мутять, чекають нових ставок від хомок. Буде більше лонгустинів, знов підемо на південь. Почнуть шортити - поскачемо і на 5000 при потребі. На цьому ринку, маніпулька править балом.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 04 лют, 2025 00:10, всього редагувалось 4 разів.
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