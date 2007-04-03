|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
Додано: Вів 04 лют, 2025 00:07
osafly написав: vitaxa2006 написав:
Леджер Нано С. Работает с телефона Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Без проблем.
Ни-ч-че себе...О-па-па...Шаман однако.А можно поподробней пожалуйста...Вы что,не читали наши "Приключения Шурика" вот уже неделю бьемся..Что делали,пошагово,плиз...И пожалуйста ответьте на все вопросы точно по пунктам,если не затруднит-
1.Первое подключение и настройка Леджера у Вас была именно на телефоне,или сначала на ПК,а потом телефон??
2.На ПК-пользовались ли устройством?? Если да,работает и подключается одинаково,что комптютер-что телефон??
3.Кабель для подключения использовали родной Леджеровский с сайта,или покупали здесь?? Обычный шнур,или насадка-переходник с обычного USB&
4.Пункт,возникнет при прояснении пунктов 1 и 2... Заранее спасибо.Это действительно важно.
Вначале установил на ПК приложение Ledger Live с оф. сайта Леджер. Потом подключил сам кошелёк через родной кабель из комплекта. Это важно!!! Он работает только с родным оригинальным кабелем. На неоригинальных не видит его. При первом подключении программа предложила создать Сид фразу из 12 слов или выбрать из сгенерированых автоматически. После этого создать 8-значный пин-код для самого кошелька. И всё. Потом установил приложение из плеймаркета на телефон Ксиоми. Подключил через переходник кабель к порту зарядки телефона. При подключении кошелька приложение Леджер Лив автоматически открывается на телефоне. Для получения криптовалюты можно физический кошелек не подключать к ПК/смартфону. Для отправки нужно подключать. Проблем в работе не возникало. У меня самая младшая модель в линейке и самая бюджетная Ledger Nano S. Сейчас есть модели с блютузом. Там даже кабель не нужен для подключения.
-
vitaxa2006
-
-
- Повідомлень: 176
- З нами з: 25.01.18
- Подякував: 555 раз.
- Подякували: 85 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 04 лют, 2025 00:24
vitaxa2006 написав:
Потом установил приложение из плеймаркета на телефон Ксиоми. Подключил через переходник кабель к порту зарядки телефона. При подключении кошелька приложение Леджер Лив автоматически открывается на телефоне. Для получения криптовалюты можно физический кошелек не подключать к ПК/смартфону. Для отправки нужно подключать. Проблем в работе не возникало. У меня самая младшая модель в линейке и самая бюджетная Ledger Nano S. Сейчас есть модели с блютузом. Там даже кабель не нужен для подключения.
ПО ПК-все понятно...Все тоже самое сделал..А вот с телефоном,при выполнении точно таких же действий как описываете Вы,кошель автоматом не включается,предлагает установить себя по новой(создать сид фразу заново на новом устройстве)...А у второго пользователя с нашего форума,с родными кабелями-та же хрень что и у меня...не видит устройство.Телефоны кстати,у нас у всех одной модели,только у Вас Note 11,у второго человека Note 12 у меня-Note 13.. У Вас старая модель Nano S,у нас Nano S+
Спасибо за пояснение...интересное кино получилось...еханый цей Леджер..Спасибо Витаха еще раз за описанный опыт.
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 1987
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 898 раз.
-
-
Профіль
-
-
13
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|118075
|257070774
|
Пон 03 лют, 2025 17:01
jump
|
|7978
|23282254
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|
|6
|113203
|
|