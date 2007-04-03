Форуми / Валюта / Валютний ринок / Криптовалюта,

ринок криптовалют Криптовалюта, ринок криптовалют + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3537353835393540 Додано: Вів 04 лют, 2025 00:07 osafly написав: vitaxa2006 написав: Леджер Нано С. Работает с телефона Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Без проблем. Леджер Нано С. Работает с телефона Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Без проблем.



Ни-ч-че себе...О-па-па...Шаман однако.А можно поподробней пожалуйста...Вы что,не читали наши "Приключения Шурика" вот уже неделю бьемся..Что делали,пошагово,плиз...И пожалуйста ответьте на все вопросы точно по пунктам,если не затруднит-



1.Первое подключение и настройка Леджера у Вас была именно на телефоне,или сначала на ПК,а потом телефон??

2.На ПК-пользовались ли устройством?? Если да,работает и подключается одинаково,что комптютер-что телефон??

3.Кабель для подключения использовали родной Леджеровский с сайта,или покупали здесь?? Обычный шнур,или насадка-переходник с обычного USB&



4.Пункт,возникнет при прояснении пунктов 1 и 2... Заранее спасибо.Это действительно важно. Ни-ч-че себе...О-па-па...Шаман однако.А можно поподробней пожалуйста...Вы что,не читали наши "Приключения Шурика" вот уже неделю бьемся..Что делали,пошагово,плиз...И пожалуйста ответьте на все вопросы точно по пунктам,если не затруднит-1.Первое подключение и настройка Леджера у Вас была именно на телефоне,или сначала на ПК,а потом телефон??2.На ПК-пользовались ли устройством?? Если да,работает и подключается одинаково,что комптютер-что телефон??3.Кабель для подключения использовали родной Леджеровский с сайта,или покупали здесь?? Обычный шнур,или насадка-переходник с обычного USB&4.Пункт,возникнет при прояснении пунктов 1 и 2... Заранее спасибо.Это действительно важно.

Вначале установил на ПК приложение Ledger Live с оф. сайта Леджер. Потом подключил сам кошелёк через родной кабель из комплекта. Это важно!!! Он работает только с родным оригинальным кабелем. На неоригинальных не видит его. При первом подключении программа предложила создать Сид фразу из 12 слов или выбрать из сгенерированых автоматически. После этого создать 8-значный пин-код для самого кошелька. И всё. Потом установил приложение из плеймаркета на телефон Ксиоми. Подключил через переходник кабель к порту зарядки телефона. При подключении кошелька приложение Леджер Лив автоматически открывается на телефоне. Для получения криптовалюты можно физический кошелек не подключать к ПК/смартфону. Для отправки нужно подключать. Проблем в работе не возникало. У меня самая младшая модель в линейке и самая бюджетная Ledger Nano S. Сейчас есть модели с блютузом. Там даже кабель не нужен для подключения. Вначале установил на ПК приложение Ledger Live с оф. сайта Леджер. Потом подключил сам кошелёк через родной кабель из комплекта. Это важно!!! Он работает только с родным оригинальным кабелем. На неоригинальных не видит его. При первом подключении программа предложила создать Сид фразу из 12 слов или выбрать из сгенерированых автоматически. После этого создать 8-значный пин-код для самого кошелька. И всё. Потом установил приложение из плеймаркета на телефон Ксиоми. Подключил через переходник кабель к порту зарядки телефона. При подключении кошелька приложение Леджер Лив автоматически открывается на телефоне. Для получения криптовалюты можно физический кошелек не подключать к ПК/смартфону. Для отправки нужно подключать. Проблем в работе не возникало. У меня самая младшая модель в линейке и самая бюджетная Ledger Nano S. Сейчас есть модели с блютузом. Там даже кабель не нужен для подключения. vitaxa2006

Повідомлень: 176 З нами з: 25.01.18 Подякував: 555 раз. Подякували: 85 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2025 00:24 vitaxa2006 написав: Потом установил приложение из плеймаркета на телефон Ксиоми. Подключил через переходник кабель к порту зарядки телефона. При подключении кошелька приложение Леджер Лив автоматически открывается на телефоне. Для получения криптовалюты можно физический кошелек не подключать к ПК/смартфону. Для отправки нужно подключать. Проблем в работе не возникало. У меня самая младшая модель в линейке и самая бюджетная Ledger Nano S. Сейчас есть модели с блютузом. Там даже кабель не нужен для подключения. Потом установил приложение из плеймаркета на телефон Ксиоми. Подключил через переходник кабель к порту зарядки телефона. При подключении кошелька приложение Леджер Лив автоматически открывается на телефоне. Для получения криптовалюты можно физический кошелек не подключать к ПК/смартфону. Для отправки нужно подключать. Проблем в работе не возникало. У меня самая младшая модель в линейке и самая бюджетная Ledger Nano S. Сейчас есть модели с блютузом. Там даже кабель не нужен для подключения.



ПО ПК-все понятно...Все тоже самое сделал..А вот с телефоном,при выполнении точно таких же действий как описываете Вы,кошель автоматом не включается,предлагает установить себя по новой(создать сид фразу заново на новом устройстве)...А у второго пользователя с нашего форума,с родными кабелями-та же хрень что и у меня...не видит устройство.Телефоны кстати,у нас у всех одной модели,только у Вас Note 11,у второго человека Note 12 у меня-Note 13.. У Вас старая модель Nano S,у нас Nano S+

Спасибо за пояснение...интересное кино получилось...еханый цей Леджер..Спасибо Витаха еще раз за описанный опыт. ПО ПК-все понятно...Все тоже самое сделал..А вот с телефоном,при выполнении точно таких же действий как описываете Вы,кошель автоматом не включается,предлагает установить себя по новой(создать сид фразу заново на новом устройстве)...А у второго пользователя с нашего форума,с родными кабелями-та же хрень что и у меня...не видит устройство.Телефоны кстати,у нас у всех одной модели,только у Вас Note 11,у второго человека Note 12 у меня-Note 13.. У Вас старая модель Nano S,у нас Nano S+Спасибо за пояснение...интересное кино получилось...еханый цей Леджер..Спасибо Витаха еще раз за описанный опыт. osafly

Повідомлень: 1987 З нами з: 29.05.14 Подякував: 177 раз. Подякували: 898 раз. Профіль 13 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 3537353835393540 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: osafly і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11806 , 11807 , 11808

дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53 118075 257070774

jump Пон 03 лют, 2025 17:01 Валютний ринок у світі 1 ... 796 , 797 , 798

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7978 23282254

Hotab Суб 23 гру, 2023 00:55 Мониторинг обменников криптовалют

Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52 6 113203

Wellcrypto Пон 19 вер, 2022 18:27