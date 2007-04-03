RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3537353835393540
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 00:07

  osafly написав:
  vitaxa2006 написав:Леджер Нано С. Работает с телефона Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Без проблем.


Ни-ч-че себе...О-па-па...Шаман однако.А можно поподробней пожалуйста...Вы что,не читали наши "Приключения Шурика" вот уже неделю бьемся..Что делали,пошагово,плиз...И пожалуйста ответьте на все вопросы точно по пунктам,если не затруднит-

1.Первое подключение и настройка Леджера у Вас была именно на телефоне,или сначала на ПК,а потом телефон??
2.На ПК-пользовались ли устройством?? Если да,работает и подключается одинаково,что комптютер-что телефон??
3.Кабель для подключения использовали родной Леджеровский с сайта,или покупали здесь?? Обычный шнур,или насадка-переходник с обычного USB&

4.Пункт,возникнет при прояснении пунктов 1 и 2... Заранее спасибо.Это действительно важно.

Вначале установил на ПК приложение Ledger Live с оф. сайта Леджер. Потом подключил сам кошелёк через родной кабель из комплекта. Это важно!!! Он работает только с родным оригинальным кабелем. На неоригинальных не видит его. При первом подключении программа предложила создать Сид фразу из 12 слов или выбрать из сгенерированых автоматически. После этого создать 8-значный пин-код для самого кошелька. И всё. Потом установил приложение из плеймаркета на телефон Ксиоми. Подключил через переходник кабель к порту зарядки телефона. При подключении кошелька приложение Леджер Лив автоматически открывается на телефоне. Для получения криптовалюты можно физический кошелек не подключать к ПК/смартфону. Для отправки нужно подключать. Проблем в работе не возникало. У меня самая младшая модель в линейке и самая бюджетная Ledger Nano S. Сейчас есть модели с блютузом. Там даже кабель не нужен для подключения.
vitaxa2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 176
З нами з: 25.01.18
Подякував: 555 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 00:24

  vitaxa2006 написав:Потом установил приложение из плеймаркета на телефон Ксиоми. Подключил через переходник кабель к порту зарядки телефона. При подключении кошелька приложение Леджер Лив автоматически открывается на телефоне. Для получения криптовалюты можно физический кошелек не подключать к ПК/смартфону. Для отправки нужно подключать. Проблем в работе не возникало. У меня самая младшая модель в линейке и самая бюджетная Ledger Nano S. Сейчас есть модели с блютузом. Там даже кабель не нужен для подключения.


ПО ПК-все понятно...Все тоже самое сделал..А вот с телефоном,при выполнении точно таких же действий как описываете Вы,кошель автоматом не включается,предлагает установить себя по новой(создать сид фразу заново на новом устройстве)...А у второго пользователя с нашего форума,с родными кабелями-та же хрень что и у меня...не видит устройство.Телефоны кстати,у нас у всех одной модели,только у Вас Note 11,у второго человека Note 12 у меня-Note 13.. У Вас старая модель Nano S,у нас Nano S+
Спасибо за пояснение...интересное кино получилось...еханый цей Леджер..Спасибо Витаха еще раз за описанный опыт.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1987
З нами з: 29.05.14
Подякував: 177 раз.
Подякували: 898 раз.
 
Профіль
 
13
6
  #<1 ... 3537353835393540
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: osafly і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11806, 11807, 11808
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
118075 257070774
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 лют, 2025 17:01
jump
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23282254
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 113203
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6166)
03.02.2025 23:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.