Форуми / Валюта / Валютний ринок / Криптовалюта,

ринок криптовалют Криптовалюта, ринок криптовалют + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3537353835393540 Додано: Вів 04 лют, 2025 00:07 osafly написав: vitaxa2006 написав: Леджер Нано С. Работает с телефона Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Без проблем. Леджер Нано С. Работает с телефона Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Без проблем.



Ни-ч-че себе...О-па-па...Шаман однако.А можно поподробней пожалуйста...Вы что,не читали наши "Приключения Шурика" вот уже неделю бьемся..Что делали,пошагово,плиз...И пожалуйста ответьте на все вопросы точно по пунктам,если не затруднит-



1.Первое подключение и настройка Леджера у Вас была именно на телефоне,или сначала на ПК,а потом телефон??

2.На ПК-пользовались ли устройством?? Если да,работает и подключается одинаково,что комптютер-что телефон??

3.Кабель для подключения использовали родной Леджеровский с сайта,или покупали здесь?? Обычный шнур,или насадка-переходник с обычного USB&



4.Пункт,возникнет при прояснении пунктов 1 и 2... Заранее спасибо.Это действительно важно. Ни-ч-че себе...О-па-па...Шаман однако.А можно поподробней пожалуйста...Вы что,не читали наши "Приключения Шурика" вот уже неделю бьемся..Что делали,пошагово,плиз...И пожалуйста ответьте на все вопросы точно по пунктам,если не затруднит-1.Первое подключение и настройка Леджера у Вас была именно на телефоне,или сначала на ПК,а потом телефон??2.На ПК-пользовались ли устройством?? Если да,работает и подключается одинаково,что комптютер-что телефон??3.Кабель для подключения использовали родной Леджеровский с сайта,или покупали здесь?? Обычный шнур,или насадка-переходник с обычного USB&4.Пункт,возникнет при прояснении пунктов 1 и 2... Заранее спасибо.Это действительно важно.

Вначале установил на ПК приложение Ledger Live с оф. сайта Леджер. Потом подключил сам кошелёк через родной кабель из комплекта. Это важно!!! Он работает только с родным оригинальным кабелем. На неоригинальных не видит его. При первом подключении программа предложила создать Сид фразу из 12 слов или выбрать из сгенерированых автоматически. После этого создать 8-значный пин-код для самого кошелька. И всё. Потом установил приложение из плеймаркета на телефон Ксиоми. Подключил через переходник кабель к порту зарядки телефона. При подключении кошелька приложение Леджер Лив автоматически открывается на телефоне. Для получения криптовалюты можно физический кошелек не подключать к ПК/смартфону. Для отправки нужно подключать. Проблем в работе не возникало. У меня самая младшая модель в линейке и самая бюджетная Ledger Nano S. Сейчас есть модели с блютузом. Там даже кабель не нужен для подключения. Вначале установил на ПК приложение Ledger Live с оф. сайта Леджер. Потом подключил сам кошелёк через родной кабель из комплекта. Это важно!!! Он работает только с родным оригинальным кабелем. На неоригинальных не видит его. При первом подключении программа предложила создать Сид фразу из 12 слов или выбрать из сгенерированых автоматически. После этого создать 8-значный пин-код для самого кошелька. И всё. Потом установил приложение из плеймаркета на телефон Ксиоми. Подключил через переходник кабель к порту зарядки телефона. При подключении кошелька приложение Леджер Лив автоматически открывается на телефоне. Для получения криптовалюты можно физический кошелек не подключать к ПК/смартфону. Для отправки нужно подключать. Проблем в работе не возникало. У меня самая младшая модель в линейке и самая бюджетная Ledger Nano S. Сейчас есть модели с блютузом. Там даже кабель не нужен для подключения. vitaxa2006

Повідомлень: 176 З нами з: 25.01.18 Подякував: 555 раз. Подякували: 85 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2025 00:24 vitaxa2006 написав: Потом установил приложение из плеймаркета на телефон Ксиоми. Подключил через переходник кабель к порту зарядки телефона. При подключении кошелька приложение Леджер Лив автоматически открывается на телефоне. Для получения криптовалюты можно физический кошелек не подключать к ПК/смартфону. Для отправки нужно подключать. Проблем в работе не возникало. У меня самая младшая модель в линейке и самая бюджетная Ledger Nano S. Сейчас есть модели с блютузом. Там даже кабель не нужен для подключения. Потом установил приложение из плеймаркета на телефон Ксиоми. Подключил через переходник кабель к порту зарядки телефона. При подключении кошелька приложение Леджер Лив автоматически открывается на телефоне. Для получения криптовалюты можно физический кошелек не подключать к ПК/смартфону. Для отправки нужно подключать. Проблем в работе не возникало. У меня самая младшая модель в линейке и самая бюджетная Ledger Nano S. Сейчас есть модели с блютузом. Там даже кабель не нужен для подключения.



ПО ПК-все понятно...Все тоже самое сделал..А вот с телефоном,при выполнении точно таких же действий как описываете Вы,кошель автоматом не включается,предлагает установить себя по новой(создать сид фразу заново на новом устройстве)...А у второго пользователя с нашего форума,с родными кабелями-та же хрень что и у меня...не видит устройство.Телефоны кстати,у нас у всех одной модели,только у Вас Note 11,у второго человека Note 12 у меня-Note 13.. У Вас старая модель Nano S,у нас Nano S+

Спасибо за пояснение...интересное кино получилось...еханый цей Леджер..Спасибо Витаха еще раз за описанный опыт. ПО ПК-все понятно...Все тоже самое сделал..А вот с телефоном,при выполнении точно таких же действий как описываете Вы,кошель автоматом не включается,предлагает установить себя по новой(создать сид фразу заново на новом устройстве)...А у второго пользователя с нашего форума,с родными кабелями-та же хрень что и у меня...не видит устройство.Телефоны кстати,у нас у всех одной модели,только у Вас Note 11,у второго человека Note 12 у меня-Note 13.. У Вас старая модель Nano S,у нас Nano S+Спасибо за пояснение...интересное кино получилось...еханый цей Леджер..Спасибо Витаха еще раз за описанный опыт. osafly

Повідомлень: 1987 З нами з: 29.05.14 Подякував: 177 раз. Подякували: 898 раз. Профіль 13 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2025 02:51 Доллар США вырос в понедельник, поднявшись до 3-недельного максимума после того как Трамп выполнил свою угрозу о введении дополнительных торговых тарифов, что повысило спрос на безопасные активы.



В 13:32 мск. индекс доллара торговался в плюсе более чем на 1%, у отметки 109,49, достигнув максимума 109,80 ранее в ходе сессии.



USD обрадовался тарифам



В выходные Трамп, как и обещал в прошлом месяце, объявил о введении 25%-ных импортных тарифов для Канады и Мексики и 10%-ных пошлин для Китая, назвав эти меры необходимыми для борьбы с нелегальной иммиграцией и торговлей наркотиками.



Все три страны пообещали принять ответные меры, что, вероятно, ознаменовало начало новой глобальной торговой войны, которая привела к возобновлению спроса на безопасный доллар США .



На офшорных рынках китайский юань упал до рекордно низкого уровня по отношению к доллару. Рынки в Китае все еще закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю . Мексиканский песо упал до самого низкого уровня почти за три года, а канадский доллар обвалился до уровня, невиданного с 2003 года.



«Похоже, переговорная позиция новой администрации Трампа «максимального давления» заключается в том, чтобы сначала ввести тарифы, возможно, в попытке получить наилучшую сделку как можно быстрее», — отметили аналитики ING. «Однако проблема для инвесторов заключается в том, что пути отмены этих тарифов остаются неясными».



«Реакцией валютного рынка, что неудивительно, стало защитное ралли в долларе. Индекс DXY вырос на процент. По понятным причинам, больше всего пострадали сырьевые валюты — те валюты, которые выигрывают от глобального роста», — добавили в ING.



Кроме того, поскольку тарифы могут привести к росту инфляции в США, инвесторы несколько ослабили ожидания снижения ставок ФРС в этом году, что дополнительно поддерживает USD.



На прошлой неделе Федрезерв оставил ставку в диапазоне 4,25-4,50 %, при этом чиновники убрали из заявления фразу о том, что инфляция «достигла прогресса» в движении к цели ФРС в 2%.



Евро пал жертвой страхов по поводу тарифов



Пара EUR/USD упала на 1,1% до 1,0248, поскольку инвесторы опасаются введения тарифов против Европы со стороны администрации Трампа.



В интервью BBC Трамп заявил, что подобные тарифы с Европейским союзом «определенно будут».



В прошлом году дефицит торгового баланса Соединенных Штатов с ЕС составил чуть более $200 млрд.



«Растущая перспектива глобальной торговой войны и тарифов, направленных на ЕС, — это чистый негатив для евро» , — добавили в ING.



Евро немного помогли данные, опубликованные ранее в понедельник, которые показали, что спад в производственном секторе Германии в январе ослаб.



Индекс PMI в производственном секторе Германии от S&P Global вырос до 45,0 в январе с 42,5 в декабре, что стало самым высоким показателем с мая прошлого года.



Окончательное значение почти на пункт выше предварительного показателя в 44,1, но остается ниже отметки 50, отделяющей рост от сокращения.



На прошлой неделе ЕЦБ снизил ставку на четверть процента, что стало пятым снижением с июня, на ожиданиях того, что крупнейший за последние поколения всплеск инфляции почти побежден, а ослабленной экономике требуется помощь.



GBP/USD снизился на 0,1%, до 1,2313 после того, как Трамп не исключил введения пошлин на британские товары, но добавил, что ситуация «может быть решена».



«Стерлинг оказался одной из наименее пострадавших валют G10, возможно, потому, что Великобритания имеет дефицит торгового баланса с США, а экспорт товаров относительно невелик по отношению к ВВП», — заявили в ING.



На этой неделе состоится заседание Банка Англии, на котором ЦБ может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать ослабленную экономику.



Офшорный юань у рекордного минимума



В Азии USD/CNH торговался с повышением на 0,3%, у отметки 7,3400, а оффшорный юань находился вблизи исторических минимумов после объявления США о введении тарифов.



Пекин осудил тарифы Трампа и пообещал ответные шаги. Ожидается, что страна также примет дополнительные меры по стимулированию экономики, чтобы компенсировать экономические последствия тарифов .



Данные по индексу менеджеров по закупкам в частном секторе показали, что деловая активность в Китае в январе оставалась слабой. Показатель PMI для производственной сферы Caixin оказался ниже ожиданий, хотя ему и удалось удержаться на территории роста.



USD/JPY укрепилась на 0,1% до 155,22, ослабев меньше, чем ее коллеги, благодаря ястребиной позиции Банка Японии. Козак-характерник 2

Повідомлень: 29983 З нами з: 09.10.12 Подякував: 2231 раз. Подякували: 2341 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2025 03:49 osafly написав: SAndriy1 написав: osafly написав: Где Вы такое смотрите???Я писал колличество ликвидаций утром...На Байбите-332млн за сутки,третье место после Бинанс,там 821млн...и ОКХ-494млн. У страха глаза велики и слухами-земля полнится Где Вы такое смотрите???Я писал колличество ликвидаций утром...На Байбите-332млн за сутки,третье место после Бинанс,там 821млн...и ОКХ-494млн. У страха глаза велики и слухами-земля полнится

В 15:07

CEO Bybit: Реальный объем ликвидаций LONG и SHORT-позиций на крипторынке сегодня, вероятно, превышает 8-10 млрд.$ (Coinglass показывает меньшую сумму из-за ограничений API).



Только на бирже Bybit ликвидировано LONG и SHORT-позиций более чем на 2,1 млрд.$ (за 24 часа).



Crypto Headlines В 15:07CEO Bybit: Реальный объем ликвидаций LONG и SHORT-позиций на крипторынке сегодня, вероятно, превышает 8-10 млрд.$ (Coinglass показывает меньшую сумму из-за ограничений API).Только на бирже Bybit ликвидировано LONG и SHORT-позиций более чем на 2,1 млрд.$ (за 24 часа).Crypto Headlines



Та гонит он...На Байбит денег столько нет Отобрали сцуки всю альту у хомячков,кто там торговать теперь будет??Нечем уже Ключевое слово у этого СЕО умника в его спиче- "Вероятно", а вероятно,было гораздо-гораздо меньше..



May be yes,may be no

May be rain,may be snow Та гонит он...На Байбит денег столько нетОтобрали сцуки всю альту у хомячков,кто там торговать теперь будет??Нечем ужеКлючевое слово у этого СЕО умника в его спиче- "Вероятно", а вероятно,было гораздо-гораздо меньше..May be yes,may be noMay be rain,may be snow

8-10 ярдов, может, и не было, но явно больше 2. Лавина ликвидаций прошла буквально в течение нескольких минут, да ещё посреди ночи в Европе. Сам дамп был чисто инсайдерский, на выходных, под новости о трамповских 25% пошлинах против Канады и Мексики. Наступил понедельник и оказывается, что введение пошлин приостанавливается на месяц. Короче говоря, всё это лишний раз доказывает, что все альты = шиткоины, а бутериум просто самый жирный из них. Не в первый раз, кстати. 8-10 ярдов, может, и не было, но явно больше 2. Лавина ликвидаций прошла буквально в течение нескольких минут, да ещё посреди ночи в Европе. Сам дамп был чисто инсайдерский, на выходных, под новости о трамповских 25% пошлинах против Канады и Мексики. Наступил понедельник и оказывается, что введение пошлин приостанавливается на месяц. Короче говоря, всё это лишний раз доказывает, что все альты = шиткоины, а бутериум просто самый жирный из них. Не в первый раз, кстати. phantom_systems

Повідомлень: 2299 З нами з: 14.04.15 Подякував: 27 раз. Подякували: 532 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2025 03:59 Козак-характерник написав: osafly написав: Какая все же альта пакостная штука. Какая все же альта пакостная штука.

Не лише альта. І дєда можуть укатати в 0, як хвойду. У маніпуля всі цифри перед очима. Тому, він може відчпокати в один прісєст як лонгустів, так і шортунів. До тих позначок, що захоче. Вжух - червона, вжух - зелена. Гра руками і ніякого шулєрства. Біржі чпокають хомок у яких гроші. Всю їх ліквідність пожирають, щоб хомки заносили ще. Ціна, взагалі не має значення тут. Намалюють, яку завгодно, щоб лише хомки поміняли справжні гроші на цифри з монітора. Головна протиотрута тут - ризик менеджмент. Не лише альта. І дєда можуть укатати в 0, як хвойду. У маніпуля всі цифри перед очима. Тому, він може відчпокати в один прісєст як лонгустів, так і шортунів. До тих позначок, що захоче. Вжух - червона, вжух - зелена. Гра руками і ніякого шулєрства. Біржі чпокають хомок у яких гроші. Всю їх ліквідність пожирають, щоб хомки заносили ще. Ціна, взагалі не має значення тут. Намалюють, яку завгодно, щоб лише хомки поміняли справжні гроші на цифри з монітора. Головна протиотрута тут - ризик менеджмент.

Главное не играть во фьючи на альтах с плечами без стопов. Потому что даже если некоторое время будет фартить, в конце концов всех усредняльщиков с их "уникальными торговыми стратегиями" бреют под ноль, вот как сейчас было. Главное не играть во фьючи на альтах с плечами без стопов. Потому что даже если некоторое время будет фартить, в конце концов всех усредняльщиков с их "уникальными торговыми стратегиями" бреют под ноль, вот как сейчас было. phantom_systems

Повідомлень: 2299 З нами з: 14.04.15 Подякував: 27 раз. Подякували: 532 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2025 04:06 phantom_systems написав: Главное не играть во фьючи на альтах с плечами без стопов. Потому что даже если некоторое время будет фартить, в конце концов всех усредняльщиков с их "уникальными торговыми стратегиями" бреют под ноль, вот как сейчас было. Главное не играть во фьючи на альтах с плечами без стопов. Потому что даже если некоторое время будет фартить, в конце концов всех усредняльщиков с их "уникальными торговыми стратегиями" бреют под ноль, вот как сейчас было.

Усрєдняльщики усрєдняльщикам рознь. Я усрєдняю, але в мене дози таки мікроскропічні, що навіть ціни лівідації немає. І я одразу роблю проторговку, щоб ще зменшити точку входа, не збільшуючи ромір позиції. Звісно, це стосується лише кефіра і біенбішки. Інші какахи, я не беру до уваги. Усрєдняльщики усрєдняльщикам рознь. Я усрєдняю, але в мене дози таки мікроскропічні, що навіть ціни лівідації немає. І я одразу роблю проторговку, щоб ще зменшити точку входа, не збільшуючи ромір позиції. Звісно, це стосується лише кефіра і біенбішки. Інші какахи, я не беру до уваги. Козак-характерник 2

Повідомлень: 29983 З нами з: 09.10.12 Подякував: 2231 раз. Подякували: 2341 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3537353835393540 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11806 , 11807 , 11808

дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53 118077 257073581

Visky Вів 04 лют, 2025 04:47 Валютний ринок у світі 1 ... 796 , 797 , 798

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7978 23282359

Hotab Суб 23 гру, 2023 00:55 Мониторинг обменников криптовалют

Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52 6 113203

Wellcrypto Пон 19 вер, 2022 18:27