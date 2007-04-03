Согласен, например, токен GOVNO. Это не шутка. Реальный мемкоин. Кто-то ж его покупает...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 лют, 2025 17:17
Согласен, например, токен GOVNO. Это не шутка. Реальный мемкоин. Кто-то ж его покупает...
Додано: П'ят 07 лют, 2025 20:46
Логотип токена должен быть узнаваемым и примерно таким-
Биржевой тикер будет -HLO
Эмиссия-неограниченная,когда угодно и сколько хочешь.За стейкинг,раз в месяц выписывать 4-5 pizdyulins, по одной еженедельно. Перевод с биржи на куйлокошель,комиссия-102%...Переводишь и на баллансе кошеля сразу минус и ты уже должен "родине". Токен при этом должен быть скрепным и непременно православным..со всеми вытекающими.
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