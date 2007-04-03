Согласен, например, токен GOVNO. Это не шутка. Реальный мемкоин. Кто-то ж его покупает...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 лют, 2025 17:17
Согласен, например, токен GOVNO. Это не шутка. Реальный мемкоин. Кто-то ж его покупает...
Додано: П'ят 07 лют, 2025 20:46
Логотип токена должен быть узнаваемым и примерно таким-
Биржевой тикер будет -HLO
Эмиссия-неограниченная,когда угодно и сколько хочешь.За стейкинг,раз в месяц выписывать 4-5 pizdyulins, по одной еженедельно. Перевод с биржи на куйлокошель,комиссия-102%...Переводишь и на баллансе кошеля сразу минус и ты уже должен "родине". Токен при этом должен быть скрепным и непременно православным..со всеми вытекающими.
Додано: П'ят 07 лют, 2025 23:24
Ну что,серия номер два на выходные.Опять под конец недели решили "дамбить и холокостить" хомяков...Типа что то "наподобе"
Додано: Суб 08 лют, 2025 00:20
що це за геп і звідки він взявся, ти на якійсь кухні торгуєш?
ніякого гепа немає і відповідно магніта теж.
імхо по ефіру взагалі вже ведмежий тренд, є ризик сходити нижче 1000...
біток звісно може зламати цей тренд якщо знову піде на атх, але думаю це навряд чи...
пс. Вітаха ти це не читай, це просто думка і я не знаю як воно буде...
Додано: Суб 08 лют, 2025 01:18
Я це вже прочитав. Та я вже зрозумів, що попав на найближчі 4 роки. Це ще оптимістичний сценарій. А так, я вже впевнений, що ціну 4000 ми у найближчі 2-3 роки по ефіру вже не побачимо. Треба зняти рожеві окуляри і прийняти дійсність. Ніхто мене силою сюди не засаджував у цей ефір. Претензій ні до кого не маю. Але продавати не буду, навіть хай ціна впаде до 800-1000. Це вже ні на що не вплине.
Додано: Суб 08 лют, 2025 01:48
такі ризики є, але поки все не настільки погано.
біток ще може піти в цьому році на 150к як співають криптооптимісти і все буде норм з тим говноефіром...
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