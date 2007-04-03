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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3539354035413542
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 17:17

  osafly написав:
  vitaxa2006 написав:osafly
А вроде у Леджера есть свой альткоин на биржах? Никто не покупал его? ))


Честно говоря,первый раз слышу.А если б он и был,я б не купил...Зачем?Тут и без Леджера всякого "шлака" хватает...


Согласен, например, токен GOVNO. Это не шутка. Реальный мемкоин. Кто-то ж его покупает...
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 20:27

  vitaxa2006 написав:токен GOVNO

Токен PUTINHUILO треба зробити ще. 8)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 20:46

  Козак-характерник написав:
  vitaxa2006 написав:токен GOVNO

Токен PUTINHUILO треба зробити ще. 8)


Логотип токена должен быть узнаваемым и примерно таким-
Биржевой тикер будет -HLO
Эмиссия-неограниченная,когда угодно и сколько хочешь.За стейкинг,раз в месяц выписывать 4-5 pizdyulins, по одной еженедельно. Перевод с биржи на куйлокошель,комиссия-102%...Переводишь и на баллансе кошеля сразу минус и ты уже должен "родине". Токен при этом должен быть скрепным и непременно православным..со всеми вытекающими.

Зображення
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 23:24

Ну что,серия номер два на выходные.Опять под конец недели решили "дамбить и холокостить" хомяков...Типа что то "наподобе" :lol: :mrgreen:

osafly
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 00:20

  osafly написав:На Эфире сформирован ГЭП 2900-3244,который перекроют в самое ближайшее время-это цена-магнит...

що це за геп і звідки він взявся, ти на якійсь кухні торгуєш?
ніякого гепа немає і відповідно магніта теж.

імхо по ефіру взагалі вже ведмежий тренд, є ризик сходити нижче 1000...
біток звісно може зламати цей тренд якщо знову піде на атх, але думаю це навряд чи...

пс. Вітаха ти це не читай, це просто думка і я не знаю як воно буде...
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 01:18

  sergey_stasyuk555 написав:
  osafly написав:На Эфире сформирован ГЭП 2900-3244,который перекроют в самое ближайшее время-это цена-магнит...

що це за геп і звідки він взявся, ти на якійсь кухні торгуєш?
ніякого гепа немає і відповідно магніта теж.

імхо по ефіру взагалі вже ведмежий тренд, є ризик сходити нижче 1000...
біток звісно може зламати цей тренд якщо знову піде на атх, але думаю це навряд чи...

пс. Вітаха ти це не читай, це просто думка і я не знаю як воно буде...

Я це вже прочитав. Та я вже зрозумів, що попав на найближчі 4 роки. Це ще оптимістичний сценарій. А так, я вже впевнений, що ціну 4000 ми у найближчі 2-3 роки по ефіру вже не побачимо. Треба зняти рожеві окуляри і прийняти дійсність. Ніхто мене силою сюди не засаджував у цей ефір. Претензій ні до кого не маю. Але продавати не буду, навіть хай ціна впаде до 800-1000. Це вже ні на що не вплине.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 01:48

  vitaxa2006 написав:А так, я вже впевнений, що ціну 4000 ми у найближчі 2-3 роки по ефіру вже не побачимо. Треба зняти рожеві окуляри і прийняти дійсність.

такі ризики є, але поки все не настільки погано.
біток ще може піти в цьому році на 150к як співають криптооптимісти і все буде норм з тим говноефіром...
sergey_stasyuk555
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