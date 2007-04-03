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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Суб 08 лют, 2025 12:23
phantom_systems написав: Козак-характерник написав: osafly написав:
Какая все же альта пакостная штука.
Не лише альта. І дєда можуть укатати в 0, як хвойду. У маніпуля всі цифри перед очима. Тому, він може відчпокати в один прісєст як лонгустів, так і шортунів. До тих позначок, що захоче. Вжух - червона, вжух - зелена. Гра руками і ніякого шулєрства. Біржі чпокають хомок у яких гроші. Всю їх ліквідність пожирають, щоб хомки заносили ще. Ціна, взагалі не має значення тут. Намалюють, яку завгодно, щоб лише хомки поміняли справжні гроші на цифри з монітора. Головна протиотрута тут - ризик менеджмент.
Главное не играть во фьючи на альтах с плечами без стопов. Потому что даже если некоторое время будет фартить, в конце концов всех усредняльщиков с их "уникальными торговыми стратегиями" бреют под ноль, вот как сейчас было.
кредитне плече в торговлі вбило більше євреїв, ніж кані вест
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Додано: Суб 08 лют, 2025 13:39
trololo написав:
зайшов в TRX з метою в 0.28 + здалося, що побачив певне накопичення, але кожен баче, те, що хоче
Так Трон цікавий. А якщо ще й у своеєму рідному гаманці, то можна додатково % отримати.
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Додано: Суб 08 лют, 2025 15:37
Козак-характерник написав: phantom_systems написав:
Главное не играть во фьючи на альтах с плечами без стопов. Потому что даже если некоторое время будет фартить, в конце концов всех усредняльщиков с их "уникальными торговыми стратегиями" бреют под ноль, вот как сейчас было.
Усрєдняльщики усрєдняльщикам рознь. Я усрєдняю, але в мене дози таки мікроскропічні, що навіть ціни лівідації немає. І я одразу роблю проторговку, щоб ще зменшити точку входа, не збільшуючи ромір позиції. Звісно, це стосується лише кефіра і біенбішки. Інші какахи, я не беру до уваги.
Я тобі вже писав, шо якшо ти шортиш, то ціна ліквіду завжди є, і крапка. Та навіть якшо лонгуєш, то ціна ліквіду є, хоч і у від'ємному значенні. Але ж ти не будеш сидіть і чекать, поки воно до нуля впаде, а будеш всредняться, ге ж? А значить, навіть для лонгу ціна ліквіду вилізе з від'ємного у додатне значення і дуже швидко поповзе догори. Для всредняльщиків іншого варіанту немає, тіки так.
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