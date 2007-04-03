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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Суб 08 лют, 2025 12:23
phantom_systems написав: Козак-характерник написав: osafly написав:
Какая все же альта пакостная штука.
Не лише альта. І дєда можуть укатати в 0, як хвойду. У маніпуля всі цифри перед очима. Тому, він може відчпокати в один прісєст як лонгустів, так і шортунів. До тих позначок, що захоче. Вжух - червона, вжух - зелена. Гра руками і ніякого шулєрства. Біржі чпокають хомок у яких гроші. Всю їх ліквідність пожирають, щоб хомки заносили ще. Ціна, взагалі не має значення тут. Намалюють, яку завгодно, щоб лише хомки поміняли справжні гроші на цифри з монітора. Головна протиотрута тут - ризик менеджмент.
Главное не играть во фьючи на альтах с плечами без стопов. Потому что даже если некоторое время будет фартить, в конце концов всех усредняльщиков с их "уникальными торговыми стратегиями" бреют под ноль, вот как сейчас было.
кредитне плече в торговлі вбило більше євреїв, ніж кані вест
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trololo
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Додано: Суб 08 лют, 2025 13:39
trololo написав:
зайшов в TRX з метою в 0.28 + здалося, що побачив певне накопичення, але кожен баче, те, що хоче
Так Трон цікавий. А якщо ще й у своеєму рідному гаманці, то можна додатково % отримати.
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Додано: Суб 08 лют, 2025 15:37
Козак-характерник написав: phantom_systems написав:
Главное не играть во фьючи на альтах с плечами без стопов. Потому что даже если некоторое время будет фартить, в конце концов всех усредняльщиков с их "уникальными торговыми стратегиями" бреют под ноль, вот как сейчас было.
Усрєдняльщики усрєдняльщикам рознь. Я усрєдняю, але в мене дози таки мікроскропічні, що навіть ціни лівідації немає. І я одразу роблю проторговку, щоб ще зменшити точку входа, не збільшуючи ромір позиції. Звісно, це стосується лише кефіра і біенбішки. Інші какахи, я не беру до уваги.
Я тобі вже писав, шо якшо ти шортиш, то ціна ліквіду завжди є, і крапка. Та навіть якшо лонгуєш, то ціна ліквіду є, хоч і у від'ємному значенні. Але ж ти не будеш сидіть і чекать, поки воно до нуля впаде, а будеш всредняться, ге ж? А значить, навіть для лонгу ціна ліквіду вилізе з від'ємного у додатне значення і дуже швидко поповзе догори. Для всредняльщиків іншого варіанту немає, тіки так.
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Додано: Суб 08 лют, 2025 16:34
won написав:
ціна ліквіду завжди є, і крапка.
С фьючерсами и даже маржой связываться нельзя...Вы думаете для чего сделали на прошлых выходных такой слив...Ну все же очевидно до безобразия...Это рукотворная хрень была от и до именно на альте...Эфир как гавно собачье повозили мордой по асфальту,дав -25% двумя часовыми свечами...и это топовый альткоин...Потеряли не только плечевики,ибо ликвидировало вплоть до минимального плеча 2Х...Потеряли я уверен даже спотовики,которые % 80 держали все на споте и думали что его отобрать невозможно...Но очень часто,спот выступает залогом той же маржи...Пусть даже если позиция и небольшая.И представьте теперь,если основная монета(которую Вы взяли в долг) начинает стремительно дешеветь в противоположную от входа сторону и обеспечение под нее,в виде другой альты,так же стремительно обесценивается...В итоге= ликвидация...Эти движения,были главной целью на прошлой неделе...уничтожить все плечи в лонгах...убить их всех и уничтожить под корень,что и было собственно сделано.Теперь,киты не спеша подбирают и набирают позы..укатывают их в днище,заставляя уцелевших хомяков продать добровольно.Это не Вам купить на 10 баксов горсть альты...Им нужно время и сделать это не спеша,не вызвав преждевременного роста цен..Плюс вся эта депрессуха,давит на сознание хомяков,заставляет их паниковать,индикаторы разгруужаются-подготавливается почва к грядущему росту,или как минимум хорошему отскоку,который мы видели в ноябре.Никто не знает когда развернется рынок,но то что это произойдет уже в самом скором времени,у меня лично не вызывает сомнений.Терпите и ждите стиснув зубы,раз Вам так "тяжело" никакой паники,потом будете снова с собой бороться,заставляя себя продать в нужный момент-для многих,это еще больший камень преткновения,нежели терпение.
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osafly
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Додано: Суб 08 лют, 2025 20:20
won написав:
Я тобі вже писав, шо якшо ти шортиш, то ціна ліквіду завжди є, і крапка. Та навіть якшо лонгуєш, то ціна ліквіду є, хоч і у від'ємному значенні. Але ж ти не будеш сидіть і чекать, поки воно до нуля впаде, а будеш всредняться, ге ж? А значить, навіть для лонгу ціна ліквіду вилізе з від'ємного у додатне значення і дуже швидко поповзе догори. Для всредняльщиків іншого варіанту немає, тіки так.
Все не так. В мене ціни ліквідації немає. Ліньки скрін робити, але повірте! Крім того, в мене в забезпенні, як тезер, так і топова крипта. І я торгую в протилежному напрямку, якщо тренд проти мене. Крім того, на споті завжди лєсєнка на відкуп розставлена. І продаю потім одразу частинами і знов відкупаю. Я не чекаю іксів. Наприклад, кефір на споті, що був куплений лєсєнкою, я вже продав і знов відкупаю. Навіть, якщо зараз закрию всі позиції, як з прибуком, так і в мнусі, все одно маю прибуток. Як в тезері, так і примноженою криптою.
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Козак-характерник
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Додано: Суб 08 лют, 2025 21:25
Козак-характерник написав:
Крім того, на споті завжди лєсєнка на відкуп розставлена. І продаю потім одразу частинами і знов відкупаю. Я не чекаю іксів. Наприклад, кефір на споті, що був куплений лєсєнкою, я вже продав і знов відкупаю. Навіть, якщо зараз закрию всі позиції, як з прибуком, так і в мнусі, все одно маю прибуток. Як в тезері, так і примноженою криптою.
Такое впечатление,что торги проходят на 5-15мин.таймфреймах....Соответственно и выхлопа там,с гулькин .уй. Иксы не чекать-это весьма правильное,взвешенное решение,ибо по последним нескольким годам такого рынка-иксы в альте-это из области фантастики и недюжиной выдержки.Я сижу сейчас и вспоминаю этот епаный SUI,который распродал весь на 10-15копеек ниже АТХ....
О чем писал еще тогда,в прямом эфире.И он таки к 5.40,так и не дотянул по итогу....Значит...я таки чего то шарю в анализе
Все можно проверить в истории форума и все найти...
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osafly
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Додано: Суб 08 лют, 2025 22:20
osafly написав:
Такое впечатление,что ветка превратилась в дурдом.
ти ж тут найбільше пишеш, головний психопат? ))
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sergey_stasyuk555
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Додано: Суб 08 лют, 2025 22:25
sergey_stasyuk555 написав: osafly написав:
Такое впечатление,что ветка превратилась в дурдом.
ти ж тут найбільше пишеш, головний психопат? ))
А тиж більше усіх пздиш ні про що,неадекватний длб з вуколядндії! Пігулки треба вчасно приймать і до лікарів звертатися..
Востаннє редагувалось osafly
в Суб 08 лют, 2025 22:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 08 лют, 2025 22:27
osafly написав:
А тиж більше усіх пздиш ні про що,неадекватний длб? Пігулки треба вчасно приймать і до лікарів звертатися..
так звертайся і пий чмошнік
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sergey_stasyuk555
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Додано: Суб 08 лют, 2025 22:29
sergey_stasyuk555 написав: osafly написав:
А тиж більше усіх пздиш ні про що,неадекватний длб? Пігулки треба вчасно приймать і до лікарів звертатися..
так звертайся і пий чмошнік
Ты ганд...нище не хами...Вот тебе видеоинструкция,куда тебе пизд...Ипанат
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