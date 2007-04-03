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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 08 лют, 2025 22:52
sergia написав: trololo написав:
зайшов в TRX з метою в 0.28 + здалося, що побачив певне накопичення, але кожен баче, те, що хоче
Так Трон цікавий. А якщо ще й у своеєму рідному гаманці, то можна додатково % отримати.
Трон был интересен несколько лет назад, когда в бутериуме из-за майнеров комиссии на перевод тезера были по 20 баксов. Сейчас они примерно одинаковые. Кроме тезера и шит-токенов, на троне больше ничего нет. Уже началось перетекание тезера с трона на тон, где комиссии копеечные. Пройдёт год или два и тон подвинет трон, если телегу глобально не забанят или снова с Дуровым какой-нибудь форс-мажор не случится.
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