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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3541354235433544
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 22:52

  sergia написав:
  trololo написав:зайшов в TRX з метою в 0.28 + здалося, що побачив певне накопичення, але кожен баче, те, що хоче :)

Так Трон цікавий. А якщо ще й у своеєму рідному гаманці, то можна додатково % отримати.

Трон был интересен несколько лет назад, когда в бутериуме из-за майнеров комиссии на перевод тезера были по 20 баксов. Сейчас они примерно одинаковые. Кроме тезера и шит-токенов, на троне больше ничего нет. Уже началось перетекание тезера с трона на тон, где комиссии копеечные. Пройдёт год или два и тон подвинет трон, если телегу глобально не забанят или снова с Дуровым какой-нибудь форс-мажор не случится.
phantom_systems
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