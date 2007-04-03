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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3541354235433544
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 10:32

Как выглядит безысходность

Британец Джеймс Хауэллс, чей жёсткий диск с биткоинами на $750 млн случайно выбросила девушка в 2013 году, собирается выкупить свалку, на которой, возможно, диск всё ещё лежит.

Ранее его попытки вернуть криптовалюту через суд не увенчались успехом. Парню не разрешили вести поиски диска.

Свалку, где могло оказаться ценное имущество, планируют закрыть и построить ферму солнечных батарей. Мужчина считает покупку участка последней надеждой на восстановление потерянных биткоинов.

https://t.me/nexta_live/89904
Wirująświatła
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