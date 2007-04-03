Да чувак там реально судя по всему кукухой поехал...потому как это стало уже делом всей его оставшейся жизни.Совсем не факт что диск где то именно на этой свалке и что он за столько лет сохранился в востанавливаемом состоянии,а не сгнил в труху...Это уже шиза в полном ее проявлении. ... по жизни,к хорошему никогда не приводит..Пусть даже диск выбросил и не он,а жена....Сути не меняет.
osafly написав:Да чувак там реально судя по всему кукухой поехал...потому как это стало уже делом всей его оставшейся жизни.Совсем не факт что диск где то именно на этой свалке и что он за столько лет сохранился в востанавливаемом состоянии,а не сгнил в труху...Это уже шиза в полном ее проявлении. ... по жизни,к хорошему никогда не приводит..Пусть даже диск выбросил и не он,а жена....Сути не меняет.
есть RAID массивы, облачные бэкапы. любой диск или флешка может навернуться даже без свалки.