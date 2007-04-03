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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3541354235433544
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 10:32

Как выглядит безысходность

Британец Джеймс Хауэллс, чей жёсткий диск с биткоинами на $750 млн случайно выбросила девушка в 2013 году, собирается выкупить свалку, на которой, возможно, диск всё ещё лежит.

Ранее его попытки вернуть криптовалюту через суд не увенчались успехом. Парню не разрешили вести поиски диска.

Свалку, где могло оказаться ценное имущество, планируют закрыть и построить ферму солнечных батарей. Мужчина считает покупку участка последней надеждой на восстановление потерянных биткоинов.

https://t.me/nexta_live/89904
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 16:18

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Да чувак там реально судя по всему кукухой поехал...потому как это стало уже делом всей его оставшейся жизни.Совсем не факт что диск где то именно на этой свалке и что он за столько лет сохранился в востанавливаемом состоянии,а не сгнил в труху...Это уже шиза в полном ее проявлении. ... по жизни,к хорошему никогда не приводит..Пусть даже диск выбросил и не он,а жена....Сути не меняет.
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 16:25

  osafly написав:Да чувак там реально судя по всему кукухой поехал...потому как это стало уже делом всей его оставшейся жизни.Совсем не факт что диск где то именно на этой свалке и что он за столько лет сохранился в востанавливаемом состоянии,а не сгнил в труху...Это уже шиза в полном ее проявлении. ... по жизни,к хорошему никогда не приводит..Пусть даже диск выбросил и не он,а жена....Сути не меняет.

есть RAID массивы, облачные бэкапы. любой диск или флешка может навернуться даже без свалки.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 15:23

  osafly написав:Да чувак там реально судя по всему кукухой поехал...потому как это стало уже делом всей его оставшейся жизни.Совсем не факт что диск где то именно на этой свалке и что он за столько лет сохранился в востанавливаемом состоянии,а не сгнил в труху...Это уже шиза в полном ее проявлении. ... по жизни,к хорошему никогда не приводит..Пусть даже диск выбросил и не он,а жена....Сути не меняет.

Если бы у него в кошельке был не биток, а эфир, то он бы сразу забил на всё это))
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 17:12

  vitaxa2006 написав:Если бы у него в кошельке был не биток, а эфир, то он бы сразу забил на всё это))

Ой, не могу, ржака. Вы мне напоминаете одного персонажа.

Хотел бы я чтобы у меня сейчас один эфир был в портфеле, вместо всего моего шлака
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 17:49

  Игорь написав:
  vitaxa2006 написав:Если бы у него в кошельке был не биток, а эфир, то он бы сразу забил на всё это))

Ой, не могу, ржака. Вы мне напоминаете одного персонажа.

Хотел бы я чтобы у меня сейчас один эфир был в портфеле, вместо всего моего шлака

Игорь, спасибо за видео, повеселили. Ну, у меня не 1, а 16 эфиров в кошельке. Только в текущей ситуации радости они не приносят, так как, по своей наивной глупости, нахожусь в жёсткой минусовой просадке. Но, это мои проблемы. "Поставил не на ту лошадь".
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 17:54

  vitaxa2006 написав: Но, это мои проблемы.

Уже не только ваша. Вся ветка переживает. Я когда читаю какой-то прогноз по эфиру, всегда про вас вспоминаю. И все они положительные. Просто не выкладываю сюда, потому что понимаю что никто не знает будущего. Но с большей вероятностью вы будете в хорошем плюсе, если конечно ручки не бумажные, а бриллиантовые
P.s. Я имел в виду не 1 eth , а только лишь эфир в портфеле
Игорь
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