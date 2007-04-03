Да чувак там реально судя по всему кукухой поехал...потому как это стало уже делом всей его оставшейся жизни.Совсем не факт что диск где то именно на этой свалке и что он за столько лет сохранился в востанавливаемом состоянии,а не сгнил в труху...Это уже шиза в полном ее проявлении. ... по жизни,к хорошему никогда не приводит..Пусть даже диск выбросил и не он,а жена....Сути не меняет.
osafly написав:Да чувак там реально судя по всему кукухой поехал...потому как это стало уже делом всей его оставшейся жизни.Совсем не факт что диск где то именно на этой свалке и что он за столько лет сохранился в востанавливаемом состоянии,а не сгнил в труху...Это уже шиза в полном ее проявлении. ... по жизни,к хорошему никогда не приводит..Пусть даже диск выбросил и не он,а жена....Сути не меняет.
есть RAID массивы, облачные бэкапы. любой диск или флешка может навернуться даже без свалки.
osafly написав:Да чувак там реально судя по всему кукухой поехал...потому как это стало уже делом всей его оставшейся жизни.Совсем не факт что диск где то именно на этой свалке и что он за столько лет сохранился в востанавливаемом состоянии,а не сгнил в труху...Это уже шиза в полном ее проявлении. ... по жизни,к хорошему никогда не приводит..Пусть даже диск выбросил и не он,а жена....Сути не меняет.
Если бы у него в кошельке был не биток, а эфир, то он бы сразу забил на всё это))
vitaxa2006 написав:Если бы у него в кошельке был не биток, а эфир, то он бы сразу забил на всё это))
Ой, не могу, ржака. Вы мне напоминаете одного персонажа.
Хотел бы я чтобы у меня сейчас один эфир был в портфеле, вместо всего моего шлака
Игорь, спасибо за видео, повеселили. Ну, у меня не 1, а 16 эфиров в кошельке. Только в текущей ситуации радости они не приносят, так как, по своей наивной глупости, нахожусь в жёсткой минусовой просадке. Но, это мои проблемы. "Поставил не на ту лошадь".
Уже не только ваша. Вся ветка переживает. Я когда читаю какой-то прогноз по эфиру, всегда про вас вспоминаю. И все они положительные. Просто не выкладываю сюда, потому что понимаю что никто не знает будущего. Но с большей вероятностью вы будете в хорошем плюсе, если конечно ручки не бумажные, а бриллиантовые P.s. Я имел в виду не 1 eth , а только лишь эфир в портфеле
osafly написав:Да чувак там реально судя по всему кукухой поехал...потому как это стало уже делом всей его оставшейся жизни.Совсем не факт что диск где то именно на этой свалке и что он за столько лет сохранился в востанавливаемом состоянии,а не сгнил в труху...Это уже шиза в полном ее проявлении. ... по жизни,к хорошему никогда не приводит..Пусть даже диск выбросил и не он,а жена....Сути не меняет.
Я не представляю как он это вывозит. Тут изводишь себя за то что в 2012-2013 году умничал вместо того чтобы купить хотя бы сотню этих сраных биткоинов. А он намайнил их, держал у себя на компе и потерял... И даже не потерял - выбросил. И не он, а хз кто. Не, с этим невозможно смириться. Если он их найдет - об этом снимут фильм с Киллианом Мерфи в его роли. Хотя если не найдет - тоже могут снять. Очень уж кинематографическая история.
vitaxa2006 написав:Если бы у него в кошельке был не биток, а эфир, то он бы сразу забил на всё это))
Витаха,да выкиньте свой Леджер к хе-рам... Последуйте примеру парня.И через несколько лет,Ваши эфиры будут стоить лимон....А Вы будете бегать по КМДА и требовать,чтоб Вам выделили 5 бомжей(или русских рабов для снятия верхнего слоя Оболонской или там Бориспольской свалки ) Представьте,какая будет у Вас веселая жизнь