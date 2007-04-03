Додано: Сер 12 лют, 2025 18:20

osafly написав: Да чувак там реально судя по всему кукухой поехал...потому как это стало уже делом всей его оставшейся жизни.Совсем не факт что диск где то именно на этой свалке и что он за столько лет сохранился в востанавливаемом состоянии,а не сгнил в труху...Это уже шиза в полном ее проявлении. ... по жизни,к хорошему никогда не приводит..Пусть даже диск выбросил и не он,а жена....Сути не меняет. Да чувак там реально судя по всему кукухой поехал...потому как это стало уже делом всей его оставшейся жизни.Совсем не факт что диск где то именно на этой свалке и что он за столько лет сохранился в востанавливаемом состоянии,а не сгнил в труху...Это уже шиза в полном ее проявлении. ... по жизни,к хорошему никогда не приводит..Пусть даже диск выбросил и не он,а жена....Сути не меняет.

Я не представляю как он это вывозит. Тут изводишь себя за то что в 2012-2013 году умничал вместо того чтобы купить хотя бы сотню этих сраных биткоинов. А он намайнил их, держал у себя на компе и потерял... И даже не потерял - выбросил. И не он, а хз кто. Не, с этим невозможно смириться. Если он их найдет - об этом снимут фильм с Киллианом Мерфи в его роли. Хотя если не найдет - тоже могут снять. Очень уж кинематографическая история.