Да чувак там реально судя по всему кукухой поехал...потому как это стало уже делом всей его оставшейся жизни.Совсем не факт что диск где то именно на этой свалке и что он за столько лет сохранился в востанавливаемом состоянии,а не сгнил в труху...Это уже шиза в полном ее проявлении. ... по жизни,к хорошему никогда не приводит..Пусть даже диск выбросил и не он,а жена....Сути не меняет.
osafly написав:Да чувак там реально судя по всему кукухой поехал...потому как это стало уже делом всей его оставшейся жизни.Совсем не факт что диск где то именно на этой свалке и что он за столько лет сохранился в востанавливаемом состоянии,а не сгнил в труху...Это уже шиза в полном ее проявлении. ... по жизни,к хорошему никогда не приводит..Пусть даже диск выбросил и не он,а жена....Сути не меняет.
есть RAID массивы, облачные бэкапы. любой диск или флешка может навернуться даже без свалки.
osafly написав:Да чувак там реально судя по всему кукухой поехал...потому как это стало уже делом всей его оставшейся жизни.Совсем не факт что диск где то именно на этой свалке и что он за столько лет сохранился в востанавливаемом состоянии,а не сгнил в труху...Это уже шиза в полном ее проявлении. ... по жизни,к хорошему никогда не приводит..Пусть даже диск выбросил и не он,а жена....Сути не меняет.
Если бы у него в кошельке был не биток, а эфир, то он бы сразу забил на всё это))
vitaxa2006 написав:Если бы у него в кошельке был не биток, а эфир, то он бы сразу забил на всё это))
Ой, не могу, ржака. Вы мне напоминаете одного персонажа.
Хотел бы я чтобы у меня сейчас один эфир был в портфеле, вместо всего моего шлака
Игорь, спасибо за видео, повеселили. Ну, у меня не 1, а 16 эфиров в кошельке. Только в текущей ситуации радости они не приносят, так как, по своей наивной глупости, нахожусь в жёсткой минусовой просадке. Но, это мои проблемы. "Поставил не на ту лошадь".
Уже не только ваша. Вся ветка переживает. Я когда читаю какой-то прогноз по эфиру, всегда про вас вспоминаю. И все они положительные. Просто не выкладываю сюда, потому что понимаю что никто не знает будущего. Но с большей вероятностью вы будете в хорошем плюсе, если конечно ручки не бумажные, а бриллиантовые P.s. Я имел в виду не 1 eth , а только лишь эфир в портфеле
osafly написав:Да чувак там реально судя по всему кукухой поехал...потому как это стало уже делом всей его оставшейся жизни.Совсем не факт что диск где то именно на этой свалке и что он за столько лет сохранился в востанавливаемом состоянии,а не сгнил в труху...Это уже шиза в полном ее проявлении. ... по жизни,к хорошему никогда не приводит..Пусть даже диск выбросил и не он,а жена....Сути не меняет.
Я не представляю как он это вывозит. Тут изводишь себя за то что в 2012-2013 году умничал вместо того чтобы купить хотя бы сотню этих сраных биткоинов. А он намайнил их, держал у себя на компе и потерял... И даже не потерял - выбросил. И не он, а хз кто. Не, с этим невозможно смириться. Если он их найдет - об этом снимут фильм с Киллианом Мерфи в его роли. Хотя если не найдет - тоже могут снять. Очень уж кинематографическая история.
vitaxa2006 написав:Если бы у него в кошельке был не биток, а эфир, то он бы сразу забил на всё это))
Витаха,да выкиньте свой Леджер к хе-рам... Последуйте примеру парня.И через несколько лет,Ваши эфиры будут стоить лимон....А Вы будете бегать по КМДА и требовать,чтоб Вам выделили 5 бомжей(или русских рабов для снятия верхнего слоя Оболонской или там Бориспольской свалки ) Представьте,какая будет у Вас веселая жизнь
Лютую, коли бінанс надсилає листи про акції. За увесь час, жодної нормальної акції не було, щоб щось нахаляву дали. Тільки наіпать хочуть. Бабла там нємєряно, але за копійку вдавляться. Сволочі ще ті там засли.