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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Сер 12 лют, 2025 23:36
Козак-характерник написав:
Лютую, коли бінанс надсилає листи про акції. За увесь час, жодної нормальної акції не було, щоб щось нахаляву дали. Тільки наіпать хочуть.
Бабла там нємєряно, але за копійку вдавляться. Сволочі ще ті там засли.
Вова,не гони беса...Нормальная биржа-постоянно какие то акции,выдумки,награды,лаунчаулы..Ставки по стейкингу,на любое гавно-одни из лучших зачастую.Чего тебе еще надо??? С жиру бесишься?? Тут главное чтоб твое не пытались забрать,а ему халяву подавай...Ты наверное жмотов не видел..Вон ОКХ зато,стабильно х.р на блюде...Кракен-проценты со стейкинга твоего,часть забирает себе(вычетом)!!Твоя,теперь "родная" американская биржа между прочим...Спроси у них халявы!
Вот где жмотство.А тут,халяву Казаку не дали на Банане...Вова,бросай совдеповские замашки...Какая халява?!Имей чувство достоинства..Ты ж не пенсионер нуждающийся!Торгуй!Зарабатывай сам!
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