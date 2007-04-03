RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3542354335443545
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 23:36

  Козак-характерник написав:Лютую, коли бінанс надсилає листи про акції. За увесь час, жодної нормальної акції не було, щоб щось нахаляву дали. Тільки наіпать хочуть. :evil: Бабла там нємєряно, але за копійку вдавляться. Сволочі ще ті там засли. :evil:


Вова,не гони беса...Нормальная биржа-постоянно какие то акции,выдумки,награды,лаунчаулы..Ставки по стейкингу,на любое гавно-одни из лучших зачастую.Чего тебе еще надо??? С жиру бесишься?? Тут главное чтоб твое не пытались забрать,а ему халяву подавай...Ты наверное жмотов не видел..Вон ОКХ зато,стабильно х.р на блюде...Кракен-проценты со стейкинга твоего,часть забирает себе(вычетом)!!Твоя,теперь "родная" американская биржа между прочим...Спроси у них халявы! :lol: Вот где жмотство.А тут,халяву Казаку не дали на Банане...Вова,бросай совдеповские замашки...Какая халява?!Имей чувство достоинства..Ты ж не пенсионер нуждающийся!Торгуй!Зарабатывай сам!
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2002
З нами з: 29.05.14
Подякував: 178 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
14
6
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 03:34

  osafly написав:Вова,бросай совдеповские замашки.

Проти природи власної не попреш. Я травмований совком. :P
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28775
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2232 раз.
Подякували: 2344 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 3542354335443545
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11813, 11814, 11815
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
118142 257159316
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 лют, 2025 00:59
sergey_sryvkin
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23289613
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 114079
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.