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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Сер 12 лют, 2025 23:36
Козак-характерник написав:
Лютую, коли бінанс надсилає листи про акції. За увесь час, жодної нормальної акції не було, щоб щось нахаляву дали. Тільки наіпать хочуть.
Бабла там нємєряно, але за копійку вдавляться. Сволочі ще ті там засли.
Вова,не гони беса...Нормальная биржа-постоянно какие то акции,выдумки,награды,лаунчаулы..Ставки по стейкингу,на любое гавно-одни из лучших зачастую.Чего тебе еще надо??? С жиру бесишься?? Тут главное чтоб твое не пытались забрать,а ему халяву подавай...Ты наверное жмотов не видел..Вон ОКХ зато,стабильно х.р на блюде...Кракен-проценты со стейкинга твоего,часть забирает себе(вычетом)!!Твоя,теперь "родная" американская биржа между прочим...Спроси у них халявы!
Вот где жмотство.А тут,халяву Казаку не дали на Банане...Вова,бросай совдеповские замашки...Какая халява?!Имей чувство достоинства..Ты ж не пенсионер нуждающийся!Торгуй!Зарабатывай сам!
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osafly
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Додано: Чет 13 лют, 2025 03:34
osafly написав:
Вова,бросай совдеповские замашки.
Проти природи власної не попреш. Я травмований совком.
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Козак-характерник
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Додано: Чет 13 лют, 2025 03:56
airmax78 написав:
Я не представляю как он это вывозит. Тут изводишь себя за то что в 2012-2013 году умничал вместо того чтобы купить хотя бы сотню этих сраных биткоинов. А он намайнил их, держал у себя на компе и потерял... И даже не потерял - выбросил. И не он, а хз кто. Не, с этим невозможно смириться. Если он их найдет - об этом снимут фильм с Киллианом Мерфи в его роли. Хотя если не найдет - тоже могут снять. Очень уж кинематографическая история.
"Хоч би 100 біткоїнів" - це типу претензія на 10 млн зелених?☺️ Я думаю, що в реальності вони були б продані ще на тисячах. Адже багато людей навіть мали їх у 2012, проте мало хто став мільйонером. Хто з нормальних людей купивши якийсь шлак (на той момент з невідомим потенціалом) і отримавши перші Х-и тримав би цей шлак до мільйонів? Хіба якісь фанатики або такі як наш герой, що вимушено не зміг продати раніше
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The_Rebel
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