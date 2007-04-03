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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3542354335443545
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 23:36

  Козак-характерник написав:Лютую, коли бінанс надсилає листи про акції. За увесь час, жодної нормальної акції не було, щоб щось нахаляву дали. Тільки на... хочуть. :evil: Бабла там нємєряно, але за копійку вдавляться. Сволочі ще ті там засли. :evil:


Вова,не гони беса...Нормальная биржа-постоянно какие то акции,выдумки,награды,лаунчаулы..Ставки по стейкингу,на любое гавно-одни из лучших зачастую.Чего тебе еще надо??? С жиру бесишься?? Тут главное чтоб твое не пытались забрать,а ему халяву подавай...Ты наверное жмотов не видел..Вон ОКХ зато,стабильно х... на блюде...Кракен-проценты со стейкинга твоего,часть забирает себе(вычетом)!!Твоя,теперь "родная" американская биржа между прочим...Спроси у них халявы! :lol: Вот где жмотство.А тут,халяву Казаку не дали на Банане...Вова,бросай совдеповские замашки...Какая халява?!Имей чувство достоинства..Ты ж не пенсионер нуждающийся!Торгуй!Зарабатывай сам!
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 03:34

  osafly написав:Вова,бросай совдеповские замашки.

Проти природи власної не попреш. Я травмований совком. :P
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 03:56

  airmax78 написав:Я не представляю как он это вывозит. Тут изводишь себя за то что в 2012-2013 году умничал вместо того чтобы купить хотя бы сотню этих сраных биткоинов. А он намайнил их, держал у себя на компе и потерял... И даже не потерял - выбросил. И не он, а хз кто. Не, с этим невозможно смириться. Если он их найдет - об этом снимут фильм с Киллианом Мерфи в его роли. Хотя если не найдет - тоже могут снять. Очень уж кинематографическая история.

"Хоч би 100 біткоїнів" - це типу претензія на 10 млн зелених?☺️ Я думаю, що в реальності вони були б продані ще на тисячах. Адже багато людей навіть мали їх у 2012, проте мало хто став мільйонером. Хто з нормальних людей купивши якийсь шлак (на той момент з невідомим потенціалом) і отримавши перші Х-и тримав би цей шлак до мільйонів? Хіба якісь фанатики або такі як наш герой, що вимушено не зміг продати раніше
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 14:25

osafly кракен в 2022 дал просто так +- 1000 usdt как гум помощь украинцам
mosq
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 14:50

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

mosq написав:osafly кракен в 2022 дал просто так +- 1000 usdt как гум помощь украинцам
Тисячу євро точніше
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 15:51

  mosq написав:osafly кракен в 2022 дал просто так +- 1000 usdt как гум помощь украинцам

Це типу, як "вовкіна тисяча"? ))))
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 18:05

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

vitaxa2006 написав:
  mosq написав:osafly кракен в 2022 дал просто так +- 1000 usdt как гум помощь украинцам

Це типу, як "вовкіна тисяча"? ))))
Тільки картку не треба було відкривати і ніяких кабальних договорів. Просто насипали всім BTC і все
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 00:55

  mosq написав:osafly кракен в 2022 дал просто так +- 1000 usdt как гум помощь украинцам


Ну,я наверное не украинец,бо мне дали дырку от бублика...А после дырки от бублика-еще и заблочили аккаунт,с конями...Потом с полгода в вялотекущем режиме выясняли,c периодичностью 1 письмо в два месяца- What I fucker is this??? And what the fuck do I want from them?
В конечном итоге,я послал все нах...на год оказалось...Потом выяснилось,что возмещение от другой шаражкиной конторы-ФТХ,будет через этих Мазафакеров и мне пришлось снова пойти к ним "мириться" :lol: В этот раз "помирились" на удивление быстро...За неделю мне акк восстановили,извинились...Сказали недоразумение,май френд..Я на радостях даже что то туда завел-поюзать снова...Но ФТХ падла,так до сих пор и жует сопли..Все нормальные страны получают первые транзакции уже 18.02,всякие африканские и азиатские бабуины и большая часть СНГ-сидят и курят бамбук,как второсортные отщепенцы...Украина в том числе.Кракен,единственная биржа взымающая поборы со стейкинга крипты,размещенной у них-нигде больше такого жлобства не встречал...Для меня,всю мою сознательную жизнь-халявы не существует и никогда ничего не падало с небес,а вот твое отобрать,всякие пида...сы,так и норовят время от времени..Поэтому я халявой не разбалован и отношусь ней холодно и меня как Казака,ее отсутствие-совсем не беспокоит :D
osafly
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