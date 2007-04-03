|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
Додано: Сер 12 лют, 2025 23:36
Козак-характерник написав:
Лютую, коли бінанс надсилає листи про акції. За увесь час, жодної нормальної акції не було, щоб щось нахаляву дали. Тільки на... хочуть.
Бабла там нємєряно, але за копійку вдавляться. Сволочі ще ті там засли.
Вова,не гони беса...Нормальная биржа-постоянно какие то акции,выдумки,награды,лаунчаулы..Ставки по стейкингу,на любое гавно-одни из лучших зачастую.Чего тебе еще надо??? С жиру бесишься?? Тут главное чтоб твое не пытались забрать,а ему халяву подавай...Ты наверное жмотов не видел..Вон ОКХ зато,стабильно х... на блюде...Кракен-проценты со стейкинга твоего,часть забирает себе(вычетом)!!Твоя,теперь "родная" американская биржа между прочим...Спроси у них халявы!
Вот где жмотство.А тут,халяву Казаку не дали на Банане...Вова,бросай совдеповские замашки...Какая халява?!Имей чувство достоинства..Ты ж не пенсионер нуждающийся!Торгуй!Зарабатывай сам!
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 2003
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 178 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
14
6
Додано: Чет 13 лют, 2025 03:34
osafly написав:
Вова,бросай совдеповские замашки.
Проти природи власної не попреш. Я травмований совком.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 28775
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2232 раз.
- Подякували: 2344 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 13 лют, 2025 03:56
airmax78 написав:
Я не представляю как он это вывозит. Тут изводишь себя за то что в 2012-2013 году умничал вместо того чтобы купить хотя бы сотню этих сраных биткоинов. А он намайнил их, держал у себя на компе и потерял... И даже не потерял - выбросил. И не он, а хз кто. Не, с этим невозможно смириться. Если он их найдет - об этом снимут фильм с Киллианом Мерфи в его роли. Хотя если не найдет - тоже могут снять. Очень уж кинематографическая история.
"Хоч би 100 біткоїнів" - це типу претензія на 10 млн зелених?☺️ Я думаю, що в реальності вони були б продані ще на тисячах. Адже багато людей навіть мали їх у 2012, проте мало хто став мільйонером. Хто з нормальних людей купивши якийсь шлак (на той момент з невідомим потенціалом) і отримавши перші Х-и тримав би цей шлак до мільйонів? Хіба якісь фанатики або такі як наш герой, що вимушено не зміг продати раніше
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 631
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 164 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Чет 13 лют, 2025 14:25
osafly кракен в 2022 дал просто так +- 1000 usdt как гум помощь украинцам
-
mosq
-
-
- Повідомлень: 52
- З нами з: 17.12.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 13 лют, 2025 14:50
mosq написав:osafly кракен в 2022 дал просто так +- 1000 usdt как гум помощь украинцам
Тисячу євро точніше
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35371
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1468 раз.
- Подякували: 8136 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Чет 13 лют, 2025 15:51
mosq написав:osafly
кракен в 2022 дал просто так +- 1000 usdt как гум помощь украинцам
Це типу, як "вовкіна тисяча"? ))))
-
vitaxa2006
-
-
- Повідомлень: 184
- З нами з: 25.01.18
- Подякував: 571 раз.
- Подякували: 87 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 13 лют, 2025 18:05
vitaxa2006 написав: mosq написав:osafly
кракен в 2022 дал просто так +- 1000 usdt как гум помощь украинцам
Це типу, як "вовкіна тисяча"? ))))
Тільки картку не треба було відкривати і ніяких кабальних договорів. Просто насипали всім BTC і все
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35371
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1468 раз.
- Подякували: 8136 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: П'ят 14 лют, 2025 00:55
mosq написав:osafly
кракен в 2022 дал просто так +- 1000 usdt как гум помощь украинцам
Ну,я наверное не украинец,бо мне дали дырку от бублика...А после дырки от бублика-еще и заблочили аккаунт,с конями...Потом с полгода в вялотекущем режиме выясняли,c периодичностью 1 письмо в два месяца- What I fucker is this??? And what the fuck do I want from them?
В конечном итоге,я послал все нах...на год оказалось...Потом выяснилось,что возмещение от другой шаражкиной конторы-ФТХ,будет через этих Мазафакеров и мне пришлось снова пойти к ним "мириться"
В этот раз "помирились" на удивление быстро...За неделю мне акк восстановили,извинились...Сказали недоразумение,май френд..Я на радостях даже что то туда завел-поюзать снова...Но ФТХ падла,так до сих пор и жует сопли..Все нормальные страны получают первые транзакции уже 18.02,всякие африканские и азиатские бабуины и большая часть СНГ-сидят и курят бамбук,как второсортные отщепенцы...Украина в том числе.Кракен,единственная биржа взымающая поборы со стейкинга крипты,размещенной у них-нигде больше такого жлобства не встречал...Для меня,всю мою сознательную жизнь-халявы не существует и никогда ничего не падало с небес,а вот твое отобрать,всякие пида...сы,так и норовят время от времени..Поэтому я халявой не разбалован и отношусь ней холодно и меня как Казака,ее отсутствие-совсем не беспокоит
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 2003
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 178 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
14
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|118146
|257168800
|
|
|7978
|23290013
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|
|6
|114180
|
|
|
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Найкращі відповіді за минулий тиждень
|