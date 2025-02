Додано: П'ят 14 лют, 2025 00:55

mosq написав: osafly кракен в 2022 дал просто так +- 1000 usdt как гум помощь украинцам кракен в 2022 дал просто так +- 1000 usdt как гум помощь украинцам

Ну,я наверное не украинец,бо мне дали дырку от бублика...А после дырки от бублика-еще и заблочили аккаунт,с конями...Потом с полгода в вялотекущем режиме выясняли,c периодичностью 1 письмо в два месяца- What I fucker is this??? And what the fuck do I want from them?В конечном итоге,я послал все нах...на год оказалось...Потом выяснилось,что возмещение от другой шаражкиной конторы-ФТХ,будет через этих Мазафакеров и мне пришлось снова пойти к ним "мириться"В этот раз "помирились" на удивление быстро...За неделю мне акк восстановили,извинились...Сказали недоразумение,май френд..Я на радостях даже что то туда завел-поюзать снова...Но ФТХ падла,так до сих пор и жует сопли..Все нормальные страны получают первые транзакции уже 18.02,всякие африканские и азиатские бабуины и большая часть СНГ-сидят и курят бамбук,как второсортные отщепенцы...Украина в том числе.Кракен,единственная биржа взымающая поборы со стейкинга крипты,размещенной у них-нигде больше такого жлобства не встречал...Для меня,всю мою сознательную жизнь-халявы не существует и никогда ничего не падало с небес,а вот твое отобрать,всякие пида...сы,так и норовят время от времени..Поэтому я халявой не разбалован и отношусь ней холодно и меня как Казака,ее отсутствие-совсем не беспокоит