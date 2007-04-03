Тому що маніпулька має перед собою справжню статистику і крутить всіх на ділдо, міняючи цифєрі на екрані, як йому заманеться. Може в ноль укатати будь яку какашку. І в той же самий момент натягнути її хоч до мільйона. А ми не знаємо статистики, лише мальовану маніпулем. Тому, протиотрута лише одна - ризик-менеджмент. І не бути жадібним. Маніпулька карає жадібних, хто хоче вкрасти його золоті монетки, що він поцупив у хомячків. Лише маніпулька має монопольне право стригти пухнастиків, а не якийсь там Вітаха чи Козак. А якщо тобі й перепали крохи з барського столу, то будь завжди готовим, що маніпулька забере їх через деякий час. Думаєте чому кефір не бродить? Бо Вітаха затарився забагато. І я не жартую. Ось, якщо Вітаха зараз скине кефір з убитком, то він одразу полетить туземун. Вітаха, скидай кефір і вспливай!