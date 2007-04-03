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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3543354435453546
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:21

  vitaxa2006 написав:ММ завжди на 2 ходи попереду.

Тому що маніпулька має перед собою справжню статистику і крутить всіх на ділдо, міняючи цифєрі на екрані, як йому заманеться. Може в ноль укатати будь яку какашку. І в той же самий момент натягнути її хоч до мільйона. :) А ми не знаємо статистики, лише мальовану маніпулем. Тому, протиотрута лише одна - ризик-менеджмент. І не бути жадібним. Маніпулька карає жадібних, хто хоче вкрасти його золоті монетки, що він поцупив у хомячків. Лише маніпулька має монопольне право стригти пухнастиків, а не якийсь там Вітаха чи Козак. :lol: А якщо тобі й перепали крохи з барського столу, то будь завжди готовим, що маніпулька забере їх через деякий час. Думаєте чому кефір не бродить? Бо Вітаха затарився забагато. І я не жартую. Ось, якщо Вітаха зараз скине кефір з убитком, то він одразу полетить туземун. 8) Вітаха, скидай кефір і вспливай! :lol:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:26

Бросай ружжо (кефір), да вспливай! :lol:

https://youtu.be/gJfLqEedtEk?si=GYGmfVuPrwBikPkC
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28777
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2233 раз.
Подякували: 2344 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 3543354435453546
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