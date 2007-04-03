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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:21
vitaxa2006 написав:
ММ завжди на 2 ходи попереду.
Тому що маніпулька має перед собою справжню статистику і крутить всіх на ділдо, міняючи цифєрі на екрані, як йому заманеться. Може в ноль укатати будь яку какашку. І в той же самий момент натягнути її хоч до мільйона.
А ми не знаємо статистики, лише мальовану маніпулем. Тому, протиотрута лише одна - ризик-менеджмент. І не бути жадібним. Маніпулька карає жадібних, хто хоче вкрасти його золоті монетки, що він поцупив у хомячків. Лише маніпулька має монопольне право стригти пухнастиків, а не якийсь там Вітаха чи Козак.
А якщо тобі й перепали крохи з барського столу, то будь завжди готовим, що маніпулька забере їх через деякий час. Думаєте чому кефір не бродить? Бо Вітаха затарився забагато. І я не жартую. Ось, якщо Вітаха зараз скине кефір з убитком, то він одразу полетить туземун.
Вітаха, скидай кефір і вспливай!
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:26
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 13:45
vitaxa2006 написав:
"Криптовалютний ринок знову на межі: Bitcoin зазнає тиску, коли інвестори вивели $494 мільйони за три дні. Ця подія стала сигналом для паніки серед трейдерів, які уважно стежать за кожним рухом на ринку." "Це лише початок", - заявляє один з аналітиків, натякаючи на можливі подальші коливання курсу. Ось як, трактувати цю всю фігню? Як початок ведмежого циклу на рік раніше, ніж всі чекали? Чи як чергову маніпуляцію? Я так бачу, якщо доведеться вийти по своєму портфелю по кефіру хоча б у нуль, то у майбутньому, на цьому ринку вже немає бажання щось робити. ММ завжди на 2 ходи попереду. Поки я звикаю до нових маніпуляцій, то з'являються ще новіші. І цей процес безкінечний. Мені вже здається, що всіх знову нагнуть і ведмежка буде у 2025 році замість 2026 (бо всі її чекають у 2026, тому планують повиходити з ринку до кінця 2025). ММ це знає, тому вирішив спрацювати знову на випередження. Це мої думки з приводу того, що відбувається. Я чого зайшов у ефір у грудні 2024 ? Тому що, на підставі минулих циклів, бачив, що 1 квартал наступного року після халвінгу, завжди був для ефіра супербичачий, плюс бачив що пара EthBtc у листопаді 2024 дійшла до рівня 0,032 і пішла угору до 0,040 і далі. За 3 останні роки це був найнижчий показник. Плюс ефір зробив з дна 2022 року лише 3х порівняно з бітком, який зробив вдвічі більше. Плюс ефір на той момент ще не досягнув свого минулого АТН на рівні 4800. Ось я всі ці думки доклав до купи і вирішив купити ефір, посидіти у ньому до кінця 1 кварталу 2025 і повністю вийти. Більше того, я не чекав якихось іксів заробити. Моя мета була до +50% до вкладеного (враховуючи, на скільки % виріс ефір за 1 квартал 2017 та 2021 років, це було дуже занижене очікування). Мене це влаштовувало. Ефір по 7-8-9к я навіть не розглядав. І тут ММ знову робить на 2 ходи наперед. Біток продовжує оновлювати хаї у січні, все згідно минулих циклів, багато альткоїнів з ТОП-10 теж стріляють (XRP, Solana, Sui та ін.). А ось ефір якимось дивом тупо пре донизу, навіть при зростаючому битку. І падає і до доллара, і до бітка. До цього точно я не був готовий. Це якийсь сюрр.... А тепер виникли всі підстави до початку ведмежої фази на рік раніше. Ось так. Ну, як можна це врахувати?? Я написав багато, але може комусь буде цікаво це прочитати. Щоб не думали, що я якийсь олігофрен, без стратегії та плану закотлетився у ефір на хаях в кінці бичого циклу....
З таким підходом до кріпти закупівлі треба було робити у 22-23 роках. Ну а зараз нічого нового не напишу як - тільки чекати спокійно кращих часів.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 13:56
vitaxa2006 написав:
Щоб не думали, що я якийсь олігофрен, без стратегії та плану закотлетився у ефір на хаях в кінці бичого циклу....
Никто так и не думает...главная и фатальная ошибка-нельзя котлетить такие суммы одной покупкой-транзакцией!!Из за этого проблемы....График монеты нужно анализировать прежде всего,а не "пространственное измерение циклов и настроений маркетмейкера" График!!!Только его...Вторая ошибка...И этого достаточно..Будет выдержка-заработаете 101% Вон Китаесь сказал на днях- "Вы никогда не станете богатым,если у Вас нет терпения и выдержки" И он "безумно" прав,просто в тютельку...Я бы еще добавил- Чтобы напороть хрени,требуется чрезвычайно мало времени,причем везде и во всем,чтобы все исправить-гораздо,гораздо больше" причем,речь идет не только о времени,но и усилиях..
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 15:31
Ех, Вітаха, Вітаха...Із за тебе, кефір не взлетить...
Запоров увесь ріст своєю мегапокупкою. Що ж ти накоїв? Так, маніпулька нас не відправить туземун.
Космічний баласт дуже важкий. Треба розвантажити частину вантажу.
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