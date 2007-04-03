RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3543354435453546
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:21

  vitaxa2006 написав:ММ завжди на 2 ходи попереду.

Тому що маніпулька має перед собою справжню статистику і крутить всіх на ділдо, міняючи цифєрі на екрані, як йому заманеться. Може в ноль укатати будь яку какашку. І в той же самий момент натягнути її хоч до мільйона. :) А ми не знаємо статистики, лише мальовану маніпулем. Тому, протиотрута лише одна - ризик-менеджмент. І не бути жадібним. Маніпулька карає жадібних, хто хоче вкрасти його золоті монетки, що він поцупив у хомячків. Лише маніпулька має монопольне право стригти пухнастиків, а не якийсь там Вітаха чи Козак. :lol: А якщо тобі й перепали крохи з барського столу, то будь завжди готовим, що маніпулька забере їх через деякий час. Думаєте чому кефір не бродить? Бо Вітаха затарився забагато. І я не жартую. Ось, якщо Вітаха зараз скине кефір з убитком, то він одразу полетить туземун. 8) Вітаха, скидай кефір і вспливай! :lol:
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28778
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2233 раз.
Подякували: 2344 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:26

Бросай ружжо (кефір), да вспливай! :lol:

https://youtu.be/gJfLqEedtEk?si=GYGmfVuPrwBikPkC
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28778
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2233 раз.
Подякували: 2344 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 13:45

  vitaxa2006 написав:"Криптовалютний ринок знову на межі: Bitcoin зазнає тиску, коли інвестори вивели $494 мільйони за три дні. Ця подія стала сигналом для паніки серед трейдерів, які уважно стежать за кожним рухом на ринку." "Це лише початок", - заявляє один з аналітиків, натякаючи на можливі подальші коливання курсу. Ось як, трактувати цю всю фігню? Як початок ведмежого циклу на рік раніше, ніж всі чекали? Чи як чергову маніпуляцію? Я так бачу, якщо доведеться вийти по своєму портфелю по кефіру хоча б у нуль, то у майбутньому, на цьому ринку вже немає бажання щось робити. ММ завжди на 2 ходи попереду. Поки я звикаю до нових маніпуляцій, то з'являються ще новіші. І цей процес безкінечний. Мені вже здається, що всіх знову нагнуть і ведмежка буде у 2025 році замість 2026 (бо всі її чекають у 2026, тому планують повиходити з ринку до кінця 2025). ММ це знає, тому вирішив спрацювати знову на випередження. Це мої думки з приводу того, що відбувається. Я чого зайшов у ефір у грудні 2024 ? Тому що, на підставі минулих циклів, бачив, що 1 квартал наступного року після халвінгу, завжди був для ефіра супербичачий, плюс бачив що пара EthBtc у листопаді 2024 дійшла до рівня 0,032 і пішла угору до 0,040 і далі. За 3 останні роки це був найнижчий показник. Плюс ефір зробив з дна 2022 року лише 3х порівняно з бітком, який зробив вдвічі більше. Плюс ефір на той момент ще не досягнув свого минулого АТН на рівні 4800. Ось я всі ці думки доклав до купи і вирішив купити ефір, посидіти у ньому до кінця 1 кварталу 2025 і повністю вийти. Більше того, я не чекав якихось іксів заробити. Моя мета була до +50% до вкладеного (враховуючи, на скільки % виріс ефір за 1 квартал 2017 та 2021 років, це було дуже занижене очікування). Мене це влаштовувало. Ефір по 7-8-9к я навіть не розглядав. І тут ММ знову робить на 2 ходи наперед. Біток продовжує оновлювати хаї у січні, все згідно минулих циклів, багато альткоїнів з ТОП-10 теж стріляють (XRP, Solana, Sui та ін.). А ось ефір якимось дивом тупо пре донизу, навіть при зростаючому битку. І падає і до доллара, і до бітка. До цього точно я не був готовий. Це якийсь сюрр.... А тепер виникли всі підстави до початку ведмежої фази на рік раніше. Ось так. Ну, як можна це врахувати?? Я написав багато, але може комусь буде цікаво це прочитати. Щоб не думали, що я якийсь олігофрен, без стратегії та плану закотлетився у ефір на хаях в кінці бичого циклу....

З таким підходом до кріпти закупівлі треба було робити у 22-23 роках. Ну а зараз нічого нового не напишу як - тільки чекати спокійно кращих часів.
sergia
 
Повідомлень: 605
З нами з: 14.12.20
Подякував: 126 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 13:56

  vitaxa2006 написав: Щоб не думали, що я якийсь олігофрен, без стратегії та плану закотлетився у ефір на хаях в кінці бичого циклу....


Никто так и не думает...главная и фатальная ошибка-нельзя котлетить такие суммы одной покупкой-транзакцией!!Из за этого проблемы....График монеты нужно анализировать прежде всего,а не "пространственное измерение циклов и настроений маркетмейкера" График!!!Только его...Вторая ошибка...И этого достаточно..Будет выдержка-заработаете 101% Вон Китаесь сказал на днях- "Вы никогда не станете богатым,если у Вас нет терпения и выдержки" И он "безумно" прав,просто в тютельку...Я бы еще добавил- Чтобы напороть хрени,требуется чрезвычайно мало времени,причем везде и во всем,чтобы все исправить-гораздо,гораздо больше" причем,речь идет не только о времени,но и усилиях..
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2004
З нами з: 29.05.14
Подякував: 178 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
14
6
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 15:31

Ех, Вітаха, Вітаха...Із за тебе, кефір не взлетить... :) Запоров увесь ріст своєю мегапокупкою. Що ж ти накоїв? Так, маніпулька нас не відправить туземун. :cry: Космічний баласт дуже важкий. Треба розвантажити частину вантажу. :P
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28778
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2233 раз.
Подякували: 2344 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 3543354435453546
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11813, 11814, 11815
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
118148 257172519
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 лют, 2025 13:43
valya
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23290201
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 114221
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.