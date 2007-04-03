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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3543354435453546 Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:21 vitaxa2006 написав: ММ завжди на 2 ходи попереду. ММ завжди на 2 ходи попереду.

Тому що маніпулька має перед собою справжню статистику і крутить всіх на ділдо, міняючи цифєрі на екрані, як йому заманеться. Може в ноль укатати будь яку какашку. І в той же самий момент натягнути її хоч до мільйона. А ми не знаємо статистики, лише мальовану маніпулем. Тому, протиотрута лише одна - ризик-менеджмент. І не бути жадібним. Маніпулька карає жадібних, хто хоче вкрасти його золоті монетки, що він поцупив у хомячків. Лише маніпулька має монопольне право стригти пухнастиків, а не якийсь там Вітаха чи Козак. А якщо тобі й перепали крохи з барського столу, то будь завжди готовим, що маніпулька забере їх через деякий час. Думаєте чому кефір не бродить? Бо Вітаха затарився забагато. І я не жартую. Ось, якщо Вітаха зараз скине кефір з убитком, то він одразу полетить туземун. Вітаха, скидай кефір і вспливай! Тому що маніпулька має перед собою справжню статистику і крутить всіх на ділдо, міняючи цифєрі на екрані, як йому заманеться. Може в ноль укатати будь яку какашку. І в той же самий момент натягнути її хоч до мільйона.А ми не знаємо статистики, лише мальовану маніпулем. Тому, протиотрута лише одна - ризик-менеджмент. І не бути жадібним. Маніпулька карає жадібних, хто хоче вкрасти його золоті монетки, що він поцупив у хомячків. Лише маніпулька має монопольне право стригти пухнастиків, а не якийсь там Вітаха чи Козак.А якщо тобі й перепали крохи з барського столу, то будь завжди готовим, що маніпулька забере їх через деякий час. Думаєте чому кефір не бродить? Бо Вітаха затарився забагато. І я не жартую. Ось, якщо Вітаха зараз скине кефір з убитком, то він одразу полетить туземун.Вітаха, скидай кефір і вспливай! Козак-характерник 2

Повідомлень: 28778 З нами з: 09.10.12 Подякував: 2234 раз. Подякували: 2347 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:26



https://youtu.be/gJfLqEedtEk?si=GYGmfVuPrwBikPkC Бросай ружжо (кефір), да вспливай! Козак-характерник 2

Повідомлень: 28778 З нами з: 09.10.12 Подякував: 2234 раз. Подякували: 2347 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2025 13:45 vitaxa2006 написав: "Криптовалютний ринок знову на межі: Bitcoin зазнає тиску, коли інвестори вивели $494 мільйони за три дні. Ця подія стала сигналом для паніки серед трейдерів, які уважно стежать за кожним рухом на ринку." "Це лише початок", - заявляє один з аналітиків, натякаючи на можливі подальші коливання курсу. Ось як, трактувати цю всю фігню? Як початок ведмежого циклу на рік раніше, ніж всі чекали? Чи як чергову маніпуляцію? Я так бачу, якщо доведеться вийти по своєму портфелю по кефіру хоча б у нуль, то у майбутньому, на цьому ринку вже немає бажання щось робити. ММ завжди на 2 ходи попереду. Поки я звикаю до нових маніпуляцій, то з'являються ще новіші. І цей процес безкінечний. Мені вже здається, що всіх знову нагнуть і ведмежка буде у 2025 році замість 2026 (бо всі її чекають у 2026, тому планують повиходити з ринку до кінця 2025). ММ це знає, тому вирішив спрацювати знову на випередження. Це мої думки з приводу того, що відбувається. Я чого зайшов у ефір у грудні 2024 ? Тому що, на підставі минулих циклів, бачив, що 1 квартал наступного року після халвінгу, завжди був для ефіра супербичачий, плюс бачив що пара EthBtc у листопаді 2024 дійшла до рівня 0,032 і пішла угору до 0,040 і далі. За 3 останні роки це був найнижчий показник. Плюс ефір зробив з дна 2022 року лише 3х порівняно з бітком, який зробив вдвічі більше. Плюс ефір на той момент ще не досягнув свого минулого АТН на рівні 4800. Ось я всі ці думки доклав до купи і вирішив купити ефір, посидіти у ньому до кінця 1 кварталу 2025 і повністю вийти. Більше того, я не чекав якихось іксів заробити. Моя мета була до +50% до вкладеного (враховуючи, на скільки % виріс ефір за 1 квартал 2017 та 2021 років, це було дуже занижене очікування). Мене це влаштовувало. Ефір по 7-8-9к я навіть не розглядав. І тут ММ знову робить на 2 ходи наперед. Біток продовжує оновлювати хаї у січні, все згідно минулих циклів, багато альткоїнів з ТОП-10 теж стріляють (XRP, Solana, Sui та ін.). А ось ефір якимось дивом тупо пре донизу, навіть при зростаючому битку. І падає і до доллара, і до бітка. До цього точно я не був готовий. Це якийсь сюрр.... А тепер виникли всі підстави до початку ведмежої фази на рік раніше. Ось так. Ну, як можна це врахувати?? Я написав багато, але може комусь буде цікаво це прочитати. Щоб не думали, що я якийсь олігофрен, без стратегії та плану закотлетився у ефір на хаях в кінці бичого циклу.... "Криптовалютний ринок знову на межі: Bitcoin зазнає тиску, коли інвестори вивели $494 мільйони за три дні. Ця подія стала сигналом для паніки серед трейдерів, які уважно стежать за кожним рухом на ринку." "Це лише початок", - заявляє один з аналітиків, натякаючи на можливі подальші коливання курсу. Ось як, трактувати цю всю фігню? Як початок ведмежого циклу на рік раніше, ніж всі чекали? Чи як чергову маніпуляцію? Я так бачу, якщо доведеться вийти по своєму портфелю по кефіру хоча б у нуль, то у майбутньому, на цьому ринку вже немає бажання щось робити. ММ завжди на 2 ходи попереду. Поки я звикаю до нових маніпуляцій, то з'являються ще новіші. І цей процес безкінечний. Мені вже здається, що всіх знову нагнуть і ведмежка буде у 2025 році замість 2026 (бо всі її чекають у 2026, тому планують повиходити з ринку до кінця 2025). ММ це знає, тому вирішив спрацювати знову на випередження. Це мої думки з приводу того, що відбувається. Я чого зайшов у ефір у грудні 2024 ? Тому що, на підставі минулих циклів, бачив, що 1 квартал наступного року після халвінгу, завжди був для ефіра супербичачий, плюс бачив що пара EthBtc у листопаді 2024 дійшла до рівня 0,032 і пішла угору до 0,040 і далі. За 3 останні роки це був найнижчий показник. Плюс ефір зробив з дна 2022 року лише 3х порівняно з бітком, який зробив вдвічі більше. Плюс ефір на той момент ще не досягнув свого минулого АТН на рівні 4800. Ось я всі ці думки доклав до купи і вирішив купити ефір, посидіти у ньому до кінця 1 кварталу 2025 і повністю вийти. Більше того, я не чекав якихось іксів заробити. Моя мета була до +50% до вкладеного (враховуючи, на скільки % виріс ефір за 1 квартал 2017 та 2021 років, це було дуже занижене очікування). Мене це влаштовувало. Ефір по 7-8-9к я навіть не розглядав. І тут ММ знову робить на 2 ходи наперед. Біток продовжує оновлювати хаї у січні, все згідно минулих циклів, багато альткоїнів з ТОП-10 теж стріляють (XRP, Solana, Sui та ін.). А ось ефір якимось дивом тупо пре донизу, навіть при зростаючому битку. І падає і до доллара, і до бітка. До цього точно я не був готовий. Це якийсь сюрр.... А тепер виникли всі підстави до початку ведмежої фази на рік раніше. Ось так. Ну, як можна це врахувати?? Я написав багато, але може комусь буде цікаво це прочитати. Щоб не думали, що я якийсь олігофрен, без стратегії та плану закотлетився у ефір на хаях в кінці бичого циклу....

З таким підходом до кріпти закупівлі треба було робити у 22-23 роках. Ну а зараз нічого нового не напишу як - тільки чекати спокійно кращих часів. З таким підходом до кріпти закупівлі треба було робити у 22-23 роках. Ну а зараз нічого нового не напишу як - тільки чекати спокійно кращих часів. sergia Повідомлень: 605 З нами з: 14.12.20 Подякував: 126 раз. Подякували: 25 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2025 13:56 vitaxa2006 написав: Щоб не думали, що я якийсь олігофрен, без стратегії та плану закотлетився у ефір на хаях в кінці бичого циклу.... Щоб не думали, що я якийсь олігофрен, без стратегії та плану закотлетився у ефір на хаях в кінці бичого циклу....



Никто так и не думает...главная и фатальная ошибка-нельзя котлетить такие суммы одной покупкой-транзакцией!!Из за этого проблемы....График монеты нужно анализировать прежде всего,а не "пространственное измерение циклов и настроений маркетмейкера" График!!!Только его...Вторая ошибка...И этого достаточно..Будет выдержка-заработаете 101% Вон Китаесь сказал на днях- "Вы никогда не станете богатым,если у Вас нет терпения и выдержки" И он "безумно" прав,просто в тютельку...Я бы еще добавил- Чтобы напороть хрени,требуется чрезвычайно мало времени,причем везде и во всем,чтобы все исправить-гораздо,гораздо больше" причем,речь идет не только о времени,но и усилиях.. Никто так и не думает...главная и фатальная ошибка-нельзя котлетить такие суммы одной покупкой-транзакцией!!Из за этого проблемы....График монеты нужно анализировать прежде всего,а не "пространственное измерение циклов и настроений маркетмейкера" График!!!Только его...Вторая ошибка...И этого достаточно..Будет выдержка-заработаете 101% Вон Китаесь сказал на днях- "Вы никогда не станете богатым,если у Вас нет терпения и выдержки" И он "безумно" прав,просто в тютельку...Я бы еще добавил- Чтобы напороть хрени,требуется чрезвычайно мало времени,причем везде и во всем,чтобы все исправить-гораздо,гораздо больше" причем,речь идет не только о времени,но и усилиях.. osafly

Повідомлень: 2007 З нами з: 29.05.14 Подякував: 178 раз. Подякували: 924 раз. Профіль 14 6 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2025 15:31 Запоров увесь ріст своєю мегапокупкою. Що ж ти накоїв? Так, маніпулька нас не відправить туземун. Космічний баласт дуже важкий. Треба розвантажити частину вантажу. Ех, Вітаха, Вітаха...Із за тебе, кефір не взлетить...Запоров увесь ріст своєю мегапокупкою. Що ж ти накоїв? Так, маніпулька нас не відправить туземун.Космічний баласт дуже важкий. Треба розвантажити частину вантажу. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28778 З нами з: 09.10.12 Подякував: 2234 раз. Подякували: 2347 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2025 16:21

Биткоин ломает тренд. Беру шорт, цель 80

да и ждёт рост крупнокапов по альте... хамаха:да и ждёт рост крупнокапов по альте... чик 1

Повідомлень: 7483 З нами з: 03.01.09 Подякував: 6582 раз. Подякували: 1162 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2025 16:41 чик написав: хамаха:

Биткоин ломает тренд. Беру шорт, цель 80

да и ждёт рост крупнокапов по альте... хамаха:да и ждёт рост крупнокапов по альте...



Хамаха еще то чудило(вечно все наоборот).Раз выпустил видео-тарьтесь биткоином на все!!Будет рост. По графикам,биткоин тренд не сломал,нехай не пиздюнькае. Что касается альты,можно биткоин дампануть %на 15,а альта мифическим образом,останется на текущих,или выростит...% на 10 Доминация упадет % на 6-7,это назовут альтсезоном,не смотря на кислые морды хомяков и сменят потом тренд по настоящему.... Витахе только не показывайте это сообщение



Хамаха еще то чудило(вечно все наоборот).Раз выпустил видео-тарьтесь биткоином на все!!Будет рост. По графикам,биткоин тренд не сломал,нехай не пиздюнькае. Что касается альты,можно биткоин дампануть %на 15,а альта мифическим образом,останется на текущих,или выростит...% на 10Доминация упадет % на 6-7,это назовут альтсезоном,не смотря на кислые морды хомяков и сменят потом тренд по настоящему.... Витахе только не показывайте это сообщение osafly

Повідомлень: 2007 З нами з: 29.05.14 Подякував: 178 раз. Подякували: 924 раз. Профіль 14 6 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2025 21:12 osafly

та он ипанутый на всю голову просто заголовки скопировал в тг. та он ипанутый на всю головупросто заголовки скопировал в тг. чик 1

Повідомлень: 7483 З нами з: 03.01.09 Подякував: 6582 раз. Подякували: 1162 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2025 22:28 чик написав: osafly

та он ипанутый на всю голову просто заголовки скопировал в тг. та он ипанутый на всю головупросто заголовки скопировал в тг.



Чик,я раньше,пару лет назад,года три,заходил почитать коменты под его видео...Видео на Ютубе не смотрел,а читал лишь коменты...Там можно было просто живот от смеха надорвать..Прикалывали не по детски.Не знаю как сейчас,думаю,публика вся в том же духе...Самое ценное там было-реакция людей и их комментарии на видосы и вообще общение хомяков друг с другом...Просто комната смеха.... Чик,я раньше,пару лет назад,года три,заходил почитать коменты под его видео...Видео на Ютубе не смотрел,а читал лишь коменты...Там можно было просто живот от смеха надорвать..Прикалывали не по детски.Не знаю как сейчас,думаю,публика вся в том же духе...Самое ценное там было-реакция людей и их комментарии на видосы и вообще общение хомяков друг с другом...Просто комната смеха.... osafly

Повідомлень: 2007 З нами з: 29.05.14 Подякував: 178 раз. Подякували: 924 раз. Профіль 14 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 3543354435453546 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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