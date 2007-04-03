vitaxa2006 написав:

"Криптовалютний ринок знову на межі: Bitcoin зазнає тиску, коли інвестори вивели $494 мільйони за три дні. Ця подія стала сигналом для паніки серед трейдерів, які уважно стежать за кожним рухом на ринку." "Це лише початок", - заявляє один з аналітиків, натякаючи на можливі подальші коливання курсу. Ось як, трактувати цю всю фігню? Як початок ведмежого циклу на рік раніше, ніж всі чекали? Чи як чергову маніпуляцію? Я так бачу, якщо доведеться вийти по своєму портфелю по кефіру хоча б у нуль, то у майбутньому, на цьому ринку вже немає бажання щось робити. ММ завжди на 2 ходи попереду. Поки я звикаю до нових маніпуляцій, то з'являються ще новіші. І цей процес безкінечний. Мені вже здається, що всіх знову нагнуть і ведмежка буде у 2025 році замість 2026 (бо всі її чекають у 2026, тому планують повиходити з ринку до кінця 2025). ММ це знає, тому вирішив спрацювати знову на випередження. Це мої думки з приводу того, що відбувається. Я чого зайшов у ефір у грудні 2024 ? Тому що, на підставі минулих циклів, бачив, що 1 квартал наступного року після халвінгу, завжди був для ефіра супербичачий, плюс бачив що пара EthBtc у листопаді 2024 дійшла до рівня 0,032 і пішла угору до 0,040 і далі. За 3 останні роки це був найнижчий показник. Плюс ефір зробив з дна 2022 року лише 3х порівняно з бітком, який зробив вдвічі більше. Плюс ефір на той момент ще не досягнув свого минулого АТН на рівні 4800. Ось я всі ці думки доклав до купи і вирішив купити ефір, посидіти у ньому до кінця 1 кварталу 2025 і повністю вийти. Більше того, я не чекав якихось іксів заробити. Моя мета була до +50% до вкладеного (враховуючи, на скільки % виріс ефір за 1 квартал 2017 та 2021 років, це було дуже занижене очікування). Мене це влаштовувало. Ефір по 7-8-9к я навіть не розглядав. І тут ММ знову робить на 2 ходи наперед. Біток продовжує оновлювати хаї у січні, все згідно минулих циклів, багато альткоїнів з ТОП-10 теж стріляють (XRP, Solana, Sui та ін.). А ось ефір якимось дивом тупо пре донизу, навіть при зростаючому битку. І падає і до доллара, і до бітка. До цього точно я не був готовий. Це якийсь сюрр.... А тепер виникли всі підстави до початку ведмежої фази на рік раніше. Ось так. Ну, як можна це врахувати?? Я написав багато, але може комусь буде цікаво це прочитати. Щоб не думали, що я якийсь олігофрен, без стратегії та плану закотлетився у ефір на хаях в кінці бичого циклу....