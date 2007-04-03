чик написав:osafly почитал наискосок - по нему дурка плачет. он уже в какой то супер лиге и на своём мемкоине заработал на яхту и т.д и т.п. при этом в тг 25т.подписчиков, в 2,5раза больше чем у того же дж. почитай ссылку https://t.me/hamaha_cryptodaytrading парень с уолстрит
Какой смысл этих клоунов читать, разве что для определения общей температуры по дурке. В трэйдинге они лосей ловят, иначе такой дурью не занимались бы. Периодически постят скрины с дикими процентами ROI как показатель успеха. Так я всегда могу такие же себе сделать. Открываешь две одинаковые позиции в разные стороны и ждёшь движуху. Плюсы скринишь напоказ, о минусах молчишь в тряпочку. Итоговый результат нолевой, зато перед хомяками можно классно повыделываться.
phantom_systems написав:Итоговый результат нолевой, зато перед хомяками можно классно повыделываться.
А хомяки любят показуху...Вся телега только тем и занимается,что вызывает экстаз и эррекцию у хомяков..Это тоже самое,что я бы чпокнул Скарлетт Йоханссон,но она к сожалению...обо мне не знает и о моих намерениях относительно ее-тоже иначе,она бы задумалась Ой,не могу