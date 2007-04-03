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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3544354535463547
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 05:32

  чик написав:osafly
почитал наискосок - по нему дурка плачет. он уже в какой то супер лиге и на своём мемкоине заработал на яхту и т.д и т.п. при этом в тг 25т.подписчиков, в 2,5раза больше чем у того же дж. почитай ссылку https://t.me/hamaha_cryptodaytrading парень с уолстрит :mrgreen:

Какой смысл этих клоунов читать, разве что для определения общей температуры по дурке. В трэйдинге они лосей ловят, иначе такой дурью не занимались бы. Периодически постят скрины с дикими процентами ROI как показатель успеха. Так я всегда могу такие же себе сделать. Открываешь две одинаковые позиции в разные стороны и ждёшь движуху. Плюсы скринишь напоказ, о минусах молчишь в тряпочку. Итоговый результат нолевой, зато перед хомяками можно классно повыделываться.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 21:51

  phantom_systems написав:Итоговый результат нолевой, зато перед хомяками можно классно повыделываться.


А хомяки любят показуху...Вся телега только тем и занимается,что вызывает экстаз и эррекцию у хомяков..Это тоже самое,что я бы чпокнул Скарлетт Йоханссон,но она к сожалению...обо мне не знает :lol: :mrgreen: и о моих намерениях относительно ее-тоже :mrgreen: иначе,она бы задумалась :D :lol: Ой,не могу
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 21:07

А что случилось??Где все?Трое суток нет никого...Это точно к скорому росту :lol: Вот прям сегодня и начали,прям-прям вот сейчас :mrgreen:

osafly
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