Хочуть у нашого Вітахи кефір відібрати, бо з ним рОкета не може ніяк полетіти.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 22 лют, 2025 02:28
Додано: Суб 22 лют, 2025 08:07
Ага, хай спробують знайти цих хакерів у КНДР . А потім як знайдуть, то ще забрати монети у рокетмена і посадити на бутилку. Вони надійно прикриті ядерними ракетами, в ту сторону навіть Трамп "на Ви і шепотом", це не в України забирати ультиматумом 500 млрд
Додано: Суб 22 лют, 2025 09:47
Це як у м/ф "Простоквашино": Щоб купити щось потрібне (BTC), треба продати щось непотрібне (ETH). А для того, щоб продати щось непотрібне, треба це непотрібне спочатку вкрасти (ETH на 1,46 млрд. з ByBit). Якось так виходить....
Додано: Суб 22 лют, 2025 11:55
Тут не в этом дело...Такое колличество крипты,нужно еще попробовать нормально "отмыть"...Думаю большую часть монет или как то блоканут,или "пометят" со всеми вытекающими потом. Сейчас не 2016-2018 годы,когда был реальный дикий Запад... Будут они эти эфиры через "миксеры" гонять и дробить долго и нудно...А потом,вот из за такой х.рни,кто то купит в какой то обменке с Бестчендж эфира,да потом заведет его с добрыми-алчными мыслями на Бинанс,или тот же Байбит и вдруг...о-па,заблочили аккаунт.И люди бегают потом,чокаются-что случилось,как же так?? А там оказывается часть "грязного-зараженного" эфира...разбодяженого,спижж.. в каком то там году..И чпокают мосх не корейской Лазарес групп,а Вам-пассивному соучастнику-терпиле Уж сколько подобных случаев есть,было и будет.Вы ни при чем,но нах.. послали и сделали крайним-именно Вас..Вы же ракетную программу Пончику и профинансировали...и в итоге-хомяки-реальные "спонсоры" терроризма
Додано: Суб 22 лют, 2025 13:16
Додано: Суб 22 лют, 2025 17:21
Тут ви все вірно кажете. Тільки варто все скинути, одразу через тиждень-два почнеться зростання, нічим не обумовлене. Але проблема у тому, що я для себе вирішив не продавати, від слова зовсім. Я, або продам у беззбитковість/невеликий плюс, або воно все обнулиться. Цей ефір все одно на леджері валяється. Ну, це я так для себе вирішив. А хтось, мабуть, на позичені гроші купив і у нього є певний термін очікування, після якого доведеться виходити по будь якій поточній ціні. У когось це були всі заощадження і він ними ризикнув, комусь терміново знадобиться готівка для вирішення раптових життєвих проблем. Я тут не кажу, що мені пофіг на ці кошти (далеко не пофіг), просто вирішив, або щось зароблю, або все пропаде. Ця тягомотина може розтягнутися на роки (як з XRP, який 7 років повзав на дні і вистрелив на ікси за 3 тижні у 2024 році).
Додано: Нед 23 лют, 2025 23:49
Додано: Пон 24 лют, 2025 00:28
Останні декілька днів ефір виглядає досить впевнено. Принаймні вже давно такого не пам'ятаю, коли ефір вверх, а биток вниз
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