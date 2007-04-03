Додано: Суб 22 лют, 2025 11:55

The_Rebel написав: Ага, хай спробують знайти цих хакерів у КНДР . А потім як знайдуть, то ще забрати монети у рокетмена і посадити на бутилку. Вони надійно прикриті ядерними ракетами, Ага, хай спробують знайти цих хакерів у КНДР. А потім як знайдуть, то ще забрати монети у рокетмена і посадити на бутилку. Вони надійно прикриті ядерними ракетами,

Тут не в этом дело...Такое колличество крипты,нужно еще попробовать нормально "отмыть"...Думаю большую часть монет или как то блоканут,или "пометят" со всеми вытекающими потом. Сейчас не 2016-2018 годы,когда был реальный дикий Запад... Будут они эти эфиры через "миксеры" гонять и дробить долго и нудно...А потом,вот из за такой х.рни,кто то купит в какой то обменке с Бестчендж эфира,да потом заведет его с добрыми-алчными мыслями на Бинанс,или тот же Байбит и вдруг...о-па,заблочили аккаунт.И люди бегают потом,чокаются-что случилось,как же так?? А там оказывается часть "грязного-зараженного" эфира...разбодяженого,спижж.. в каком то там году..И чпокают мосх не корейской Лазарес групп,а Вам-пассивному соучастнику-терпилеУж сколько подобных случаев есть,было и будет.Вы ни при чем,но нах.. послали и сделали крайним-именно Вас..Вы же ракетную программу Пончику и профинансировали...и в итоге-хомяки-реальные "спонсоры" терроризма