Додано: Суб 22 лют, 2025 17:21

Козак-характерник написав: vitaxa2006 написав: Якось так виходить.... Якось так виходить....

От якщо Ви зараз зафіксуєте мінус, то одразу все полетить. 100%. Тому, чекати нам ще і чекати, поки шортіли насядуть на кефір, щоб летіти туземун. От якщо Ви зараз зафіксуєте мінус, то одразу все полетить. 100%. Тому, чекати нам ще і чекати, поки шортіли насядуть на кефір, щоб летіти туземун.

Тут ви все вірно кажете. Тільки варто все скинути, одразу через тиждень-два почнеться зростання, нічим не обумовлене. Але проблема у тому, що я для себе вирішив не продавати, від слова зовсім. Я, або продам у беззбитковість/невеликий плюс, або воно все обнулиться. Цей ефір все одно на леджері валяється. Ну, це я так для себе вирішив. А хтось, мабуть, на позичені гроші купив і у нього є певний термін очікування, після якого доведеться виходити по будь якій поточній ціні. У когось це були всі заощадження і він ними ризикнув, комусь терміново знадобиться готівка для вирішення раптових життєвих проблем. Я тут не кажу, що мені пофіг на ці кошти (далеко не пофіг), просто вирішив, або щось зароблю, або все пропаде. Ця тягомотина може розтягнутися на роки (як з XRP, який 7 років повзав на дні і вистрелив на ікси за 3 тижні у 2024 році).