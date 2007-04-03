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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3546354735483549
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 02:28

  osafly написав:Бо толкать вниз уже не на чем.

Хочуть у нашого Вітахи кефір відібрати, бо з ним рОкета не може ніяк полетіти.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 08:07

  osafly написав:Нашли что украсть...эфир.Это точно банда больных на голову хакеров-клептоманов :mrgreen: Уже все знают,что эфиру звезда...А они нет :lol: Или Виталька распоясался...и как всегда-пятница вечер...К выходным подвезли фад....

В ход пошли манипуляции "последней надежды" Новостей никаких уже нет...Рыжий клоун-оказался не криптомессией,а в итоге оказался банальным душевнобольным клоуном..."Гений" собаковод аутист из ЮАР-банальной проституткой,ж..полизом и нацистом...Решили теперь таки что то "украсть"...сами у себя...Бо толкать вниз уже не на чем.... Мир епанулся окончательно и бесповоротно...наглухо! "Хорошая" биржа...Байбит...К понедельнику выйдут "героические" новости,что все забрали-арестовали-возместили,хакеров на бутылку посадили и на этом,полетим штурмовать 102-104К Крипта-это всегда весело :lol: задорно :D

Ага, хай спробують знайти цих хакерів у КНДР :D . А потім як знайдуть, то ще забрати монети у рокетмена і посадити на бутилку. Вони надійно прикриті ядерними ракетами, в ту сторону навіть Трамп "на Ви і шепотом", це не в України забирати ультиматумом 500 млрд
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 09:47

  Козак-характерник написав:
  osafly написав:Бо толкать вниз уже не на чем.

Хочуть у нашого Вітахи кефір відібрати, бо з ним рОкета не може ніяк полетіти.


Це як у м/ф "Простоквашино": Щоб купити щось потрібне (BTC), треба продати щось непотрібне (ETH). А для того, щоб продати щось непотрібне, треба це непотрібне спочатку вкрасти (ETH на 1,46 млрд. з ByBit). Якось так виходить....
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 11:55

  The_Rebel написав:Ага, хай спробують знайти цих хакерів у КНДР :D . А потім як знайдуть, то ще забрати монети у рокетмена і посадити на бутилку. Вони надійно прикриті ядерними ракетами,


Тут не в этом дело...Такое колличество крипты,нужно еще попробовать нормально "отмыть"...Думаю большую часть монет или как то блоканут,или "пометят" со всеми вытекающими потом. Сейчас не 2016-2018 годы,когда был реальный дикий Запад... Будут они эти эфиры через "миксеры" гонять и дробить долго и нудно...А потом,вот из за такой х.рни,кто то купит в какой то обменке с Бестчендж эфира,да потом заведет его с добрыми-алчными мыслями на Бинанс,или тот же Байбит и вдруг...о-па,заблочили аккаунт.И люди бегают потом,чокаются-что случилось,как же так?? А там оказывается часть "грязного-зараженного" эфира...разбодяженого,спижж.. в каком то там году..И чпокают мосх не корейской Лазарес групп,а Вам-пассивному соучастнику-терпиле :lol: Уж сколько подобных случаев есть,было и будет.Вы ни при чем,но нах.. послали и сделали крайним-именно Вас..Вы же ракетную программу Пончику и профинансировали...и в итоге-хомяки-реальные "спонсоры" терроризма :lol:
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 13:16

  vitaxa2006 написав:Якось так виходить....

От якщо Ви зараз зафіксуєте мінус, то одразу все полетить. 100%. Тому, чекати нам ще і чекати, поки шортіли насядуть на кефір, щоб летіти туземун.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 17:21

  Козак-характерник написав:
  vitaxa2006 написав:Якось так виходить....

От якщо Ви зараз зафіксуєте мінус, то одразу все полетить. 100%. Тому, чекати нам ще і чекати, поки шортіли насядуть на кефір, щоб летіти туземун.


Тут ви все вірно кажете. Тільки варто все скинути, одразу через тиждень-два почнеться зростання, нічим не обумовлене. Але проблема у тому, що я для себе вирішив не продавати, від слова зовсім. Я, або продам у беззбитковість/невеликий плюс, або воно все обнулиться. Цей ефір все одно на леджері валяється. Ну, це я так для себе вирішив. А хтось, мабуть, на позичені гроші купив і у нього є певний термін очікування, після якого доведеться виходити по будь якій поточній ціні. У когось це були всі заощадження і він ними ризикнув, комусь терміново знадобиться готівка для вирішення раптових життєвих проблем. Я тут не кажу, що мені пофіг на ці кошти (далеко не пофіг), просто вирішив, або щось зароблю, або все пропаде. Ця тягомотина може розтягнутися на роки (як з XRP, який 7 років повзав на дні і вистрелив на ікси за 3 тижні у 2024 році).
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 23:49

  vitaxa2006 написав: Ця тягомотина може розтягнутися на роки (як з XRP, який 7 років повзав на дні і вистрелив на ікси за 3 тижні у 2024 році).

Так, довго нам чекати тепер, коли забродить етер.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 00:28

Останні декілька днів ефір виглядає досить впевнено. Принаймні вже давно такого не пам'ятаю, коли ефір вверх, а биток вниз
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 11:10

  The_Rebel написав:Останні декілька днів ефір виглядає досить впевнено. Принаймні вже давно такого не пам'ятаю, коли ефір вверх, а биток вниз


Ну так,одной лохобирже необходимо срочно пополнить кошельки...Да и стабилизационные займы,что ей накидали Банан и Битгет-тоже возвращать нужно.Странно что рынок вообще не дампанули до сих пор,под это дело...Но наверное в угоду одним,продавать по демпингу-дурных уже нема..Хомяков выжали как лимон,а из крупных-продавать с дисконтом никто не станет,как бы ни кричали что эфир гавно и ему конец...Все с точностью да наоборот по действиям.
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 11:23

  osafly написав:
  The_Rebel написав:Останні декілька днів ефір виглядає досить впевнено. Принаймні вже давно такого не пам'ятаю, коли ефір вверх, а биток вниз


Ну так,одной лохобирже необходимо срочно пополнить кошельки...Да и стабилизационные займы,что ей накидали Банан и Битгет-тоже возвращать нужно.Странно что рынок вообще не дампанули до сих пор,под это дело...Но наверное в угоду одним,продавать по демпингу-дурных уже нема..Хомяков выжали как лимон,а из крупных-продавать с дисконтом никто не станет,как бы ни кричали что эфир гавно и ему конец...Все с точностью да наоборот по действиям.

Так, щось з ним мутять, перехвалив його :evil:
The_Rebel
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