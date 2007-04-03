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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 лют, 2025 01:28
osafly написав:
К понедельнику выйдут "героические" новости,что все забрали-арестовали-возместили,хакеров на бутылку посадили и на этом,полетим штурмовать 102-104К Крипта-это всегда весело
задорно
отріцатєльно і вєсєло штурманулі 104к ))
може завтра, усрєдняй - швидше зільєшся.
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sergey_stasyuk555
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