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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3547354835493550
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 01:28

  osafly написав:К понедельнику выйдут "героические" новости,что все забрали-арестовали-возместили,хакеров на бутылку посадили и на этом,полетим штурмовать 102-104К Крипта-это всегда весело :lol: задорно :D

отріцатєльно і вєсєло штурманулі 104к ))
може завтра, усрєдняй - швидше зільєшся.
sergey_stasyuk555
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