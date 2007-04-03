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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3547354835493550
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 01:28

  osafly написав:К понедельнику выйдут "героические" новости,что все забрали-арестовали-возместили,хакеров на бутылку посадили и на этом,полетим штурмовать 102-104К Крипта-это всегда весело :lol: задорно :D

отріцатєльно і вєсєло штурманулі 104к ))
може завтра, усрєдняй - швидше зільєшся.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 11:27

  sergey_stasyuk555 написав:
  osafly написав:К понедельнику выйдут "героические" новости,что все забрали-арестовали-возместили,хакеров на бутылку посадили и на этом,полетим штурмовать 102-104К Крипта-это всегда весело :lol: задорно :D

отріцатєльно і вєсєло штурманулі 104к ))
може завтра, усрєдняй - швидше зільєшся.


Идиот-который думает что ему каждый свой шаг должны писать по рынку-реальный идиот,причем клинический.Напиши хоть одну свою сделку по рынку..Ты какого ..уя здесь вообще забыл???Трогаешь людей,которые в отличие от тебя бездаря,реально разбираются в рынке...К тому же Андрею все приставал...и он почти теперь не пишет,а человек реально в теме.Ты,яркий представитель вуйков-отвечай,какие твои цели,кроме как насрать в неположенном месте и чтоб воняло...где ты и привык все время находиться по жизни.Модераторы-вот пусть реально ответит,хватит пожалуйста тереть ответы по теме....
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 11:33

  osafly написав:
Ну так,одной лохобирже необходимо срочно пополнить кошельки...Да и стабилизационные займы,что ей накидали Банан и Битгет-тоже возвращать нужно.Странно что рынок вообще не дампанули до сих пор,под это дело..


Это написано буквально вчера...Для кого??? Рынок меняется каждый день...Черные новости-понимаешь...То что ты скрин привел...Знаешь такое слово "сарказм" Или идиоты его не различают?! Какой ты блд...смешной и недалекий,реальный тормоз-позорник!
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 11:39

який ти смішний лошара.
якби ти зміг прочитати те що я писав - збитків у тебе могло бути менше.
хапай лосів далі, спеціаліст ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 11:44

  sergey_stasyuk555 написав:який ти смішний лошара.
якби ти зміг прочитати те що я писав - збитків у тебе могло бути менше.
хапай лосів далі, спеціаліст ))


Каких лосей??Ты дебил???Я не торгую с плечами и не лезу во фьючерсы...Я держу спот..Большая часть в стейкинге.Какие убытки??Если просадки и есть в каких монетах,пока они не проданы-нет убытков...Ты вообще ненормальный на всю голову??? О незакрытых ГЭПах в районе 82-85тыс,я писал еще в декабре-январе месяце и это можно проверить в истории форума...а какую конкретику написало ты??Больное на голову...Цель твоих высеров какая?? Правильно тут из знатоков больше никто и не хочет писать,из за таких вот недоделанных аборигенов как ты...
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 11:53

через мою нетерпимість до різного роду гандонів і піздаболів
я дійсно інколи провокую срач на форумі,
тому тимчасово перехожу в читачі,
всім (крім гандонів) - успіхів в торгівлі!
sergey_stasyuk555
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