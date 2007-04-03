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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3547354835493550
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 11:44

sergey_stasyuk555
Я не торгую с плечами и не лезу во фьючерсы...Я держу спот..Большая часть в стейкинге.Какие убытки??Если просадки и есть в каких монетах,пока они не проданы-нет убытков...О незакрытых ГЭПах в районе 82-85тыс,я писал еще в декабре-январе месяце и это можно проверить в истории форума...а какую конкретику написал ты??
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 12:19

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

По теме,нашему криптосообществу напишу еще раз...Открытые цели по Биткоину,имбалансы-внизу-
81600-85300.Слом бычьей структуры рынка по битку,уход ниже уровня 74тыс,даже если закол...Верхняя граница,цена магнит вверху не изменилась-102800-104тыс...
По доминации BTC.D дивера на дневке,на недельке...Ожидаю с весны разворот рынка и рост какой никакой альты...и он будет. Февраль по битку на данный момент-максимально страшная свеча поглошения...Закрытие месяца,всего через 3 дня...Очень даже интересно...
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 14:56

  osafly написав:По теме,нашему криптосообществу напишу еще раз...Открытые цели по Биткоину,имбалансы-внизу-
81600-85300.Слом бычьей структуры рынка по битку,уход ниже уровня 74тыс,даже если закол...Верхняя граница,цена магнит вверху не изменилась-102800-104тыс...
По доминации BTC.D дивера на дневке,на недельке...Ожидаю с весны разворот рынка и рост какой никакой альты...и он будет. Февраль по битку на данный момент-максимально страшная свеча поглошения...Закрытие месяца,всего через 3 дня...Очень даже интересно...


Альтсезон будет. Вопрос в другом: на какое днище укатают альткоины, чтоб с него дать рост? На примере того же эфира, которым я тут всем надоел, если его укатают весной до $1000 (к примеру). И дадут 2Х. Это будет цена ниже, чем даже сейчас. Формально всё правильно: 2Х дал? Дал. Чем не рост? Но реально это не поможет тем, кто засажен по ценам выше $2000. Сей момент очень интересен...
То есть, альтсезон будет интересен только тем, кто покупал на дне 2022 и 2018 года.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 15:00

  vitaxa2006 написав:Альтсезон будет. Вопрос в другом: на какое днище укатают альткоины, чтоб с него дать рост? На примере того же эфира, которым я тут всем надоел, если его укатают весной до $1000 (к примеру). И дадут 2Х. Это будет цена ниже, чем даже сейчас. Формально всё правильно: 2Х дал? Дал. Чем не рост? Но реально это не поможет тем, кто засажен по ценам выше $2000. Сей момент очень интересен...
То есть, альтсезон будет интересен только тем, кто покупал на дне 2022 и 2018 года.

Фигня вопрос. К этому времени скажут, что по выше 2000 - это было давно и не правда, никто по так дорого не покупал и все уже усреднились до максимум 1500 :mrgreen:
moveton
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  #<1 ... 3547354835493550
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