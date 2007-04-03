Додано: Вів 25 лют, 2025 16:08

Итоги сегодняшнего "безобразия"...Ликвидаций за 24ч- 1.5млрд,из которых 1.38млрд лонги! О чем это говорит?! Для меня лишь об одном-по сравнению с со второй(самой мощной волной пролива") и ликвидациями на 4млрд баксов(примерно)...сегодня,мы обновили в третий раз лой по битку за третий месяц,но чудеса....ликвидировало вдвое меньше лонгов...Т.е..могу заключить,что хомяков раздели чуть ли не под 0..ликвидности внизу,уже гораздо меньше,чем ввверху...Ее вымыли бесконечным падением и ушатыванием...Сегодня первый раз с 5.12.24 альткоины падали меньше чем биткоин,а доминация альты начала падать на падении битка!! Первый раз за 2.5 месяца.Дивера на графике BTC.D на недельке и месяце..на дневке нет,я ошибся,написав об этом с утра...потому как один неадекватный длб..по имени Стасик(повелитель гндонов) начал с утра биться в припадках,пропустив прием лекарств...и я не досмотрел,что мы не обновили таки локальную вершинку...Потому,дивера на недельке и месяце,что мне говорит об одном,доминация альты с весны должна падать,а альткоины рости с среднесрочной перспективе...если сумасшедший-душевнобольной Американский дед,снова не пистанет чего нибудь не в тему...Падение это оказывается вызвано не только взломом Байбит,но так же тем,что рыжее пугало вчера подтвердило свои нездоровые намерения ввести с 4.03 пошлины в 25% для Канады и Мексики...Каким боком здесь крипта и почему она падает сильнее всех рынков-вопрос открытый...Скорее всего,нужно реально кому то пополнить гаманцы Витахиным Эфиром и китам заодно дотарить позы,иначе-Тезер убойными дозами-не друкували б...вместе с ЮСДЦ...на медвежке-этого никогда не было.Спокуха...Все будет хорошо.Витаха-к Вам обращаюсь.Держитесь-не бойтесь.Стасику-лучше всего надеть на голову свое любимое изделие №2 и выйти в окнотаблэтки тут бессильны