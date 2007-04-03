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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 лют, 2025 11:44
sergey_stasyuk555
Я не торгую с плечами и не лезу во фьючерсы...Я держу спот..Большая часть в стейкинге.Какие убытки??Если просадки и есть в каких монетах,пока они не проданы-нет убытков...О незакрытых ГЭПах в районе 82-85тыс,я писал еще в декабре-январе месяце и это можно проверить в истории форума...а какую конкретику написал ты??
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osafly
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Додано: Вів 25 лют, 2025 12:19
По теме,нашему криптосообществу напишу еще раз...Открытые цели по Биткоину,имбалансы-внизу-
81600-85300.Слом бычьей структуры рынка по битку,уход ниже уровня 74тыс,даже если закол...Верхняя граница,цена магнит вверху не изменилась-102800-104тыс...
По доминации BTC.D дивера на дневке,на недельке...Ожидаю с весны разворот рынка и рост какой никакой альты...и он будет. Февраль по битку на данный момент-максимально страшная свеча поглошения...Закрытие месяца,всего через 3 дня...Очень даже интересно...
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osafly
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Додано: Вів 25 лют, 2025 14:56
osafly написав:
По теме,нашему криптосообществу напишу еще раз...Открытые цели по Биткоину,имбалансы-внизу-
81600-85300.Слом бычьей структуры рынка по битку,уход ниже уровня 74тыс,даже если закол...Верхняя граница,цена магнит вверху не изменилась-102800-104тыс...
По доминации BTC.D дивера на дневке,на недельке...Ожидаю с весны разворот рынка и рост какой никакой альты...и он будет. Февраль по битку на данный момент-максимально страшная свеча поглошения...Закрытие месяца,всего через 3 дня...Очень даже интересно...
Альтсезон будет. Вопрос в другом: на какое днище укатают альткоины, чтоб с него дать рост? На примере того же эфира, которым я тут всем надоел, если его укатают весной до $1000 (к примеру). И дадут 2Х. Это будет цена ниже, чем даже сейчас. Формально всё правильно: 2Х дал? Дал. Чем не рост? Но реально это не поможет тем, кто засажен по ценам выше $2000. Сей момент очень интересен...
То есть, альтсезон будет интересен только тем, кто покупал на дне 2022 и 2018 года.
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vitaxa2006
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Додано: Вів 25 лют, 2025 15:00
vitaxa2006 написав:
Альтсезон будет. Вопрос в другом: на какое днище укатают альткоины, чтоб с него дать рост? На примере того же эфира, которым я тут всем надоел, если его укатают весной до $1000 (к примеру). И дадут 2Х. Это будет цена ниже, чем даже сейчас. Формально всё правильно: 2Х дал? Дал. Чем не рост? Но реально это не поможет тем, кто засажен по ценам выше $2000. Сей момент очень интересен...
То есть, альтсезон будет интересен только тем, кто покупал на дне 2022 и 2018 года.
Фигня вопрос. К этому времени скажут, что по выше 2000 - это было давно и не правда, никто по так дорого не покупал и все уже усреднились до максимум 1500
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moveton
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Додано: Вів 25 лют, 2025 16:08
Итоги сегодняшнего "безобразия"...Ликвидаций за 24ч- 1.5млрд,из которых 1.38млрд лонги! О чем это говорит?! Для меня лишь об одном-по сравнению с со второй(самой мощной волной пролива") и ликвидациями на 4млрд баксов(примерно)...сегодня,мы обновили в третий раз лой по битку за третий месяц,но чудеса....ликвидировало вдвое меньше лонгов...Т.е..могу заключить,что хомяков раздели чуть ли не под 0..ликвидности внизу,уже гораздо меньше,чем ввверху...Ее вымыли бесконечным падением и ушатыванием...Сегодня первый раз с 5.12.24 альткоины падали меньше чем биткоин,а доминация альты начала падать на падении битка!! Первый раз за 2.5 месяца.Дивера на графике BTC.D на недельке и месяце..на дневке нет,я ошибся,написав об этом с утра...потому как один неадекватный длб..по имени Стасик(повелитель гндонов) начал с утра биться в припадках,пропустив прием лекарств...и я не досмотрел,что мы не обновили таки локальную вершинку...Потому,дивера на недельке и месяце,что мне говорит об одном,доминация альты с весны должна падать,а альткоины рости с среднесрочной перспективе...если сумасшедший-душевнобольной Американский дед,снова не пистанет чего нибудь не в тему...Падение это оказывается вызвано не только взломом Байбит,но так же тем,что рыжее пугало вчера подтвердило свои нездоровые намерения ввести с 4.03 пошлины в 25% для Канады и Мексики...Каким боком здесь крипта и почему она падает сильнее всех рынков-вопрос открытый...Скорее всего,нужно реально кому то пополнить гаманцы Витахиным Эфиром и китам заодно дотарить позы,иначе-Тезер убойными дозами-не друкували б...вместе с ЮСДЦ...на медвежке-этого никогда не было.Спокуха...Все будет хорошо.Витаха-к Вам обращаюсь.Держитесь-не бойтесь.Стасику-лучше всего надеть на голову свое любимое изделие №2 и выйти в окно
таблэтки тут бессильны
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osafly
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Додано: Вів 25 лют, 2025 16:34
osafly Согласен, что альткоины начали показывать меньшее падение, чем биткоин, и это может быть знаком того, что доминация альткоинов будет снижаться.
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SimpleGo
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Додано: Вів 25 лют, 2025 16:37
Хомяки что-то воспряли духом после пролива в начале месяца, снова лонги нагребли, ждали деда по 100к+ и альтсезон, вот их показательно побрили. Индекс страха-жадности 28, это многовато, ещё не все обделались.
Если Байбит действительно северокорейцы хакнули, в стакан они точно не сольют, так как им богомерзкий тезер на фиг не нужен, отследят и заблокируют.
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phantom_systems
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Додано: Вів 25 лют, 2025 17:10
phantom_systems написав:
Индекс страха-жадности 28, это многовато, ещё не все обделались.
Обделались не только лишь все...мало кто смог этого не сделать
А многие обделались уже и по три раза...Думаю,это явный перебор для рынка и разворот очень-очень близко.Уверен,если бы не траблы с Байбит,рынок пошел бы в район 102-106тыс..Тем более цели "непроторговки"были гораздо ближе тогда...Теперь мы спустились к нижнему и....снова не дотянули и ничего не позакрывали.Интрига таки растягивается как резинка.
ГЭП не закрытый 78110-80720....за имбалансы даже речь не идет....На Трампе в ноябре летели как не в себя...теперь вот "боком выходит"..Криптомессия-длб оказался...Фонд его скупает альту,а хозяин херит рынки.Заклеили б ему уже ротяку скотчем дебилу...
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osafly
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Додано: Вів 25 лют, 2025 18:26
Не понял....У нас что,биток стали в альту что ли переливать????Альта монолитом стоит...Неужели дождались....Или мерещится уже?!Что происходит?
А прикиньте,укатать биткоин на 50К..Альту оставить на месте.Доминация-50% нарисовать..Альтсезон состоялся-все свободны!!
Ждали?! На те! Иксов нет?? Так никто и не обещал.Обещали альтсезон
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osafly
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Додано: Вів 25 лют, 2025 18:57
osafly написав: phantom_systems написав:
Индекс страха-жадности 28, это многовато, ещё не все обделались.
Обделались не только лишь все...мало кто смог этого не сделать
А многие обделались уже и по три раза...Думаю,это явный перебор для рынка и разворот очень-очень близко.Уверен,если бы не траблы с Байбит,рынок пошел бы в район 102-106тыс..Тем более цели "непроторговки"были гораздо ближе тогда...Теперь мы спустились к нижнему и....снова не дотянули и ничего не позакрывали.Интрига таки растягивается как резинка.
ГЭП не закрытый 78110-80720....за имбалансы даже речь не идет....На Трампе в ноябре летели как не в себя...теперь вот "боком выходит"..Криптомессия-длб оказался...Фонд его скупает альту,а хозяин херит рынки.Заклеили б ему уже ротяку скотчем дебилу...
Свой шит-токен он уже похерил, скоро ниже 10 баксов будет, а как летал, как летал... Меланкин вообще ниже 1 бакса торгуется, скоро делистить этот скам будут, хотя едва месяц со старта прошёл. Солянке на фоне этого разводилова тоже досталось: где перехай на почти 300 баксов и эйфория, а где 130 баксов и печалька. Криптоказино поздравляет всех влошенцев и приглашает заносить новые депо.
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phantom_systems
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