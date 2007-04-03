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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3548354935503551 Додано: Вів 25 лют, 2025 19:40 phantom_systems написав: osafly написав: phantom_systems написав: Индекс страха-жадности 28, это многовато, ещё не все обделались. Индекс страха-жадности 28, это многовато, ещё не все обделались.



Обделались не только лишь все...мало кто смог этого не сделать А многие обделались уже и по три раза...Думаю,это явный перебор для рынка и разворот очень-очень близко.Уверен,если бы не траблы с Байбит,рынок пошел бы в район 102-106тыс..Тем более цели "непроторговки"были гораздо ближе тогда...Теперь мы спустились к нижнему и....снова не дотянули и ничего не позакрывали.Интрига таки растягивается как резинка.

ГЭП не закрытый 78110-80720....за имбалансы даже речь не идет....На Трампе в ноябре летели как не в себя...теперь вот "боком выходит"..Криптомессия-длб оказался...Фонд его скупает альту,а хозяин херит рынки.Заклеили б ему уже ротяку скотчем дебилу... Обделались не только лишь все...мало кто смог этого не сделатьА многие обделались уже и по три раза...Думаю,это явный перебор для рынка и разворот очень-очень близко.Уверен,если бы не траблы с Байбит,рынок пошел бы в район 102-106тыс..Тем более цели "непроторговки"были гораздо ближе тогда...Теперь мы спустились к нижнему и....снова не дотянули и ничего не позакрывали.Интрига таки растягивается как резинка.ГЭП не закрытый 78110-80720....за имбалансы даже речь не идет....На Трампе в ноябре летели как не в себя...теперь вот "боком выходит"..Криптомессия-длб оказался...Фонд его скупает альту,а хозяин херит рынки.Заклеили б ему уже ротяку скотчем дебилу...

Свой шит-токен он уже похерил, скоро ниже 10 баксов будет, а как летал, как летал... Меланкин вообще ниже 1 бакса торгуется, скоро делистить этот скам будут, хотя едва месяц со старта прошёл. Солянке на фоне этого разводилова тоже досталось: где перехай на почти 300 баксов и эйфория, а где 130 баксов и печалька. Криптоказино поздравляет всех влошенцев и приглашает заносить новые депо. Свой шит-токен он уже похерил, скоро ниже 10 баксов будет, а как летал, как летал... Меланкин вообще ниже 1 бакса торгуется, скоро делистить этот скам будут, хотя едва месяц со старта прошёл. Солянке на фоне этого разводилова тоже досталось: где перехай на почти 300 баксов и эйфория, а где 130 баксов и печалька. Криптоказино поздравляет всех влошенцев и приглашает заносить новые депо.



Возможен вариант, что будут и дальше обваливать регулярно раз в 2 недели, на каждом обвале будут заходить новые хомяки, и так до лета обвалят до тех уровней, что в плюсе останутся только те, кто покупал по ценам 2014 и 2018 годов. А таких не так уж и много на рынке. Обвалят до этих уровней и оставят в боковике на годы. А рост будет у новых проектов, которые создадут в конце осени-начале лета и начнут активно пампить. Возможен вариант, что будут и дальше обваливать регулярно раз в 2 недели, на каждом обвале будут заходить новые хомяки, и так до лета обвалят до тех уровней, что в плюсе останутся только те, кто покупал по ценам 2014 и 2018 годов. А таких не так уж и много на рынке. Обвалят до этих уровней и оставят в боковике на годы. А рост будет у новых проектов, которые создадут в конце осени-начале лета и начнут активно пампить. vitaxa2006

Повідомлень: 195 З нами з: 25.01.18 Подякував: 589 раз. Подякували: 89 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3548354935503551 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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