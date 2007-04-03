phantom_systems написав:osafly написав:
Обделались не только лишь все...мало кто смог этого не сделать А многие обделались уже и по три раза...Думаю,это явный перебор для рынка и разворот очень-очень близко.Уверен,если бы не траблы с Байбит,рынок пошел бы в район 102-106тыс..Тем более цели "непроторговки"были гораздо ближе тогда...Теперь мы спустились к нижнему и....снова не дотянули и ничего не позакрывали.Интрига таки растягивается как резинка.
ГЭП не закрытый 78110-80720....за имбалансы даже речь не идет....На Трампе в ноябре летели как не в себя...теперь вот "боком выходит"..Криптомессия-длб оказался...Фонд его скупает альту,а хозяин херит рынки.Заклеили б ему уже ротяку скотчем дебилу...
Свой шит-токен он уже похерил, скоро ниже 10 баксов будет, а как летал, как летал... Меланкин вообще ниже 1 бакса торгуется, скоро делистить этот скам будут, хотя едва месяц со старта прошёл. Солянке на фоне этого разводилова тоже досталось: где перехай на почти 300 баксов и эйфория, а где 130 баксов и печалька. Криптоказино поздравляет всех влошенцев и приглашает заносить новые депо.
Возможен вариант, что будут и дальше обваливать регулярно раз в 2 недели, на каждом обвале будут заходить новые хомяки, и так до лета обвалят до тех уровней, что в плюсе останутся только те, кто покупал по ценам 2014 и 2018 годов. А таких не так уж и много на рынке. Обвалят до этих уровней и оставят в боковике на годы. А рост будет у новых проектов, которые создадут в конце осени-начале лета и начнут активно пампить.