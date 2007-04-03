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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3548354935503551
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 19:40

  phantom_systems написав:
  osafly написав:
  phantom_systems написав:Индекс страха-жадности 28, это многовато, ещё не все обделались.


Обделались не только лишь все...мало кто смог этого не сделать :lol: :mrgreen: А многие обделались уже и по три раза...Думаю,это явный перебор для рынка и разворот очень-очень близко.Уверен,если бы не траблы с Байбит,рынок пошел бы в район 102-106тыс..Тем более цели "непроторговки"были гораздо ближе тогда...Теперь мы спустились к нижнему и....снова не дотянули и ничего не позакрывали.Интрига таки растягивается как резинка.
ГЭП не закрытый 78110-80720....за имбалансы даже речь не идет....На Трампе в ноябре летели как не в себя...теперь вот "боком выходит"..Криптомессия-длб оказался...Фонд его скупает альту,а хозяин херит рынки.Заклеили б ему уже ротяку скотчем дебилу...

Свой шит-токен он уже похерил, скоро ниже 10 баксов будет, а как летал, как летал... Меланкин вообще ниже 1 бакса торгуется, скоро делистить этот скам будут, хотя едва месяц со старта прошёл. Солянке на фоне этого разводилова тоже досталось: где перехай на почти 300 баксов и эйфория, а где 130 баксов и печалька. Криптоказино поздравляет всех влошенцев и приглашает заносить новые депо.


Возможен вариант, что будут и дальше обваливать регулярно раз в 2 недели, на каждом обвале будут заходить новые хомяки, и так до лета обвалят до тех уровней, что в плюсе останутся только те, кто покупал по ценам 2014 и 2018 годов. А таких не так уж и много на рынке. Обвалят до этих уровней и оставят в боковике на годы. А рост будет у новых проектов, которые создадут в конце весны-начале лета и начнут активно пампить.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 20:12

  vitaxa2006 написав:Возможен вариант, что будут и дальше обваливать регулярно раз в 2 недели, на каждом обвале будут заходить новые хомяки, и так до лета обвалят до тех уровней, что в плюсе останутся только те, кто покупал по ценам 2014 и 2018 годов. А таких не так уж и много на рынке. Обвалят до этих уровней и оставят в боковике на годы. А рост будет у новых проектов, которые создадут в конце осени-начале лета и начнут активно пампить.


vitaxa2006,понятна Ваша "разочарованность" и полный охренешь от этого "казино"..Но не говорите глупостей...В 2014-2018г была горсть альтов,в несколько десятков-сотен...Какие цены уровней 2014г??Вы о чем?? Арбитрум по ценам 2014г?? STRK по ценам 2018?? С тех времен,кроме рипла и лайта с эфиром,в топ 50 уже по моему и нет ничего...Вы о чем?

Хотя,таки есть...Биткэш,Эфир классик,Кардано,Доги,Стэллар,Трон...Я б Кардано по 0.06$ втарил :lol: Но мне ждать -90% от текущих :mrgreen: по Вашему
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 21:42

  osafly написав:
  vitaxa2006 написав:Возможен вариант, что будут и дальше обваливать регулярно раз в 2 недели, на каждом обвале будут заходить новые хомяки, и так до лета обвалят до тех уровней, что в плюсе останутся только те, кто покупал по ценам 2014 и 2018 годов. А таких не так уж и много на рынке. Обвалят до этих уровней и оставят в боковике на годы. А рост будет у новых проектов, которые создадут в конце осени-начале лета и начнут активно пампить.


vitaxa2006,понятна Ваша "разочарованность" и полный охренешь от этого "казино"..Но не говорите глупостей...В 2014-2018г была горсть альтов,в несколько десятков-сотен...Какие цены уровней 2014г??Вы о чем?? Арбитрум по ценам 2014г?? STRK по ценам 2018?? С тех времен,кроме рипла и лайта с эфиром,в топ 50 уже по моему и нет ничего...Вы о чем?

Хотя,таки есть...Биткэш,Эфир классик,Кардано,Доги,Стэллар,Трон...Я б Кардано по 0.06$ втарил :lol: Но мне ждать -90% от текущих :mrgreen: по Вашему

Ладно, посмотрим, сколько ещё проливов до конца весны сделают. В мае будет понятно уже уровень дна.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 19:16

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 22:58

Доброго здоров'я всім хом'ячкам застрявшим в різних шиткоїнах (включно зі мною:D). А що сьогодні з ринком коїться? Хто кого ще пограбував/кинув/надув/обманув?
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 23:55

Отредактировано и убрано автором самостоятельно
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 00:45

osafly
Вы этот, не пропадайте, интересно читать и анализировать...
Andrey_
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 01:07

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Комрады не злорадствую ни сек, но я писал что ждем коррекции на 80 и начинаем покупать лесенкой до 60 и ниже (если деньги останутся). Писал я это когда цена болталась вокруг 100К.
Про альткоины - молчу.
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 01:37

  The_Rebel написав:А що сьогодні з ринком коїться?

повністю очікувана і прогнозована корекція, про яку і її можливу глибину я казав ще на хаях.
про хаї, а саме останній АТХ, попереджав з точністю до дня і не раз.
що далі буде повторюватись не буду ))
хіба що стейтменти буду інколи тут скидувати з результатами торгівлі )) але це не точно бо в цьому немає смисла...
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 08:37

sergey_stasyuk555
Ну, в торгівців свої стратегії. А я подивлюся ввечері на ціну і напевно зроблю усереднення
The_Rebel
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