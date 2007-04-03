Може ще рано робити усереднення? Ось на пару постів вище, хлопці пишуть, що впаде до 60к. Може, краще на 60к робити усереднення, ніж на 84к? Різниця 24к на хвилинку....
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 27 лют, 2025 10:30
Додано: Чет 27 лют, 2025 10:36
Що саме цікаве, що не бачу паніки взагалі. Ціна летить у прірву, але у всіх блогерів у відео все супер, всі усереднюються. Ніхто нічого не збирається продавати. Фаза страху пройшла, напевно вже. Я так розумію, ринок вже пристосувався до постійних падінь і це вже сприймається як нормальне. Єдине, що втрачають ті, хто на ф'ючах у лонгах. А так, наче у всіх все гаразд. Більше того, я впевнений, що як впадемо далі, на 70к-60к, то настрій на ринку не зміниться. Знову, втратять лонгісти на ф'ючах і все. Але не розумію, якщо все валиться вниз, навіщо відкривати зараз лонги? Реально не розумію.
Зараз переглядають цей форум: moveton, vitaxa2006 і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|